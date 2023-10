escuchar

“Algún día me gustaría ser el arquero titular de River”. Las palabras de Ezequiel Centurión a finales del año pasado muestran un claro rasgo de su personalidad: siempre trabajó en silencio y con paciencia, a la espera de sus oportunidades. En infantiles, en inferiores, en reserva y en primera división. Llegó a Núñez en 2014 con edad de sexta; empezó a jugar en la reserva en 2018; se consolidó al año siguiente, y comenzó a ser el cuarto arquero de la primera; en 2021 pasó a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires y en 2022 debutó oficialmente en el arco millonario con 24 años. Ahora, ya afianzado como el suplente de Franco Armani, este jueves volverá a tener una chance: el técnico Martín Demichelis optó por darle descanso al portero de la selección argentina y en Santa Fe, frente a Colón, desde las 18.30, el titular será Centurión.

Se tratará del décimo partido oficial para el arquero de 26 años. Su primer encuentro fue el 9 de mayo de 2022 con victoria por 2-1 sobre Platense y desde allí acumuló cinco presentaciones por campeonatos locales, tres por Copa Argentina y una por Copa Libertadores. Con cinco triunfos, tres empates (una caída por penales) y una sola derrota, Centurión registra cinco vallas invictas y solo siete goles recibidos. Números promisorios en sus primeros pasos con el buzo riverplatense. Frente a Colón buscará seguir estirando su marca para permitirle a River regresar a lo más alto de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, un sitial que le quitó Independiente con su goleada ante Barracas Central.

📋 Los convocados para enfrentar a Colón este jueves en Santa Fe 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/uQCTpDHO74 — River Plate (@RiverPlate) October 18, 2023

La historia de Centurión tiene una particular voltereta del destino: debió esperar cinco años desde la primera prueba que tuvo en Núñez hasta su llegada definitiva al club del cual es fanático. El joven arquero rionegrino quedó en River en 2009 cuando tenía 12 años, pero no se animó a instalarse en Buenos Aires, y optó por continuar su camino en Club Cipolletti. Allí realizó las inferiores de décima a sexta división, se entrenó y se nutrió de los consejos de su papá Rafael, exarquero de la institución, y hasta recibió elogios de Ubaldo Matildo Fillol, quien lo vio en 2012 en una visita a la provincia por invitación de una filial, y le recomendó, a raíz de sus condiciones, emigrar a Buenos Aires para continuar su carrera deportiva.

Finalmente, tras un paso a préstamo por el club Fernández Oro para jugar en la Liga Deportiva Confluencia, en 2014 pidió irse con el pase en su poder ante la falta de lugar en Cipolletti; estuvo nuevamente dos semanas a prueba en River y quedó, con el aval del Pato, para sumarse a la sexta división. Nada fue fácil, ya que por su edad no podía quedarse en la pensión del club y debió mudarse con 16 años a un departamento.

Ezequiel Centurión, el habitual arquero suplente de River Plate que tendrá otra oportunidad en el arco millonario.

“Estuve a prueba y me dijeron que me tenía que quedar. Era muy difícil entrar, porque ya había tres arqueros en mi categoría, por suerte me pudieron hacer un lugar y empecé desde cero. Pero fue complicado tener que mudarme y los primeros meses fueron duros. Me fui acostumbrando y por suerte tuve el apoyo de mi familia que me pudo bancar y no desperdicié la oportunidad”, contó tiempo atrás en el sitio partidario Cipo Pasión.

Luego de sus primeros años en el club, en 2017 integró la lista de la Copa Libertadores, en 2018 firmó su primer contrato profesional y fue tres veces suplente de Germán Lux en primera división, en 2019 ya subió definitivamente a primera para entrenarse bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y en 2020 fue uno de los primeros casos en el fútbol local de Covid-19, situación que le produjo una miocarditis que lo marginó más de un mes antes del regreso a los entrenamientos y lo marginó de la lista de la Libertadores de aquel año.

Ezequiel Centurión fue el único positivo en los 25 hisopados de coronavirus en el regreso de River tras la cuarentena y eso le generó un problema de salud. @riverplate

Sin lugar en primera por las presencias de Armani, Lux y Bologna, en 2021 partió a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires, club en el que jugó 32 encuentros como titular, mantuvo la valla invicta 14 veces y le convirtieron 28 goles en la Primera Nacional. Tras su positiva cesión en el ascenso, regresó en 2022, debutó y se consolidó como el suplente de Armani. Así, este 2023 renovó su vínculo -tercera vez- hasta diciembre de 2025 con una cláusula actual de 20 millones de euros.

Mientras al histórico emblema Armani le queda un año más de contrato, y los rumores de una posible salida anticipada en 2024 siguen dando vueltas, este jueves Centurión volverá a tener una chance. Y en Núñez desean que el arco millonario, en un futuro, pueda ser defendido por un joven de la casa.