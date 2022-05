River fue un festival: lo que dijo Marcelo Gallardo de la goleada ante Sarmiento, en Junín

River fue un festival, de principio a fin. El equipo millonario mantuvo una actuación maravillosa, en la victoria sobre Sarmiento, en Junín. Un 7 a 0 es elocuente. El adversario, en su casa, no suele ofrecer ventajas, concesiones. Sin embargo, River se lo llevó puesto. Volvió al gol Julián Alvarez, en una trilogía inesperada. Se llevó la pelota. Algo que ocurre por cuarta vez en su incipiente trayectoria.

“Tardé un poco en volver a convertir. Se habla mucho..., no la estaba metiendo, todos me decían que iba a llegar, por eso me junté con todos mis compañeros. Entró una, agarré confianza y entraron todas...”, contó el cordobés, de futuro cercano en Manchester City. River lo va a extrañar, lógicamente.

Lo mejor del partido

Rompió el cero Tomás Pochettino, una apuesta de Marcelo Gallardo, esta vez, desde el primer minuto. “La adaptación lleva tiempo, cuesta adaptarse rápido. Venía del fútbol de Estados Unidos, que tiene otro ritmo”, contó el volante. Casco, Barco, Díaz, Enzo (el joven, el viejo....), todos actuaron en sintonía. Volvió River en toda su dimensión. Y el entrenador se sintió pleno, cuando la goleada era solo una expresión de deseos.

Antes, mucho antes, el Muñeco vivió el partido con las manos en los bolsillos. Tranquilo, sereno, como pocas veces, tal vez motivado por el triunfo copero en Santiago de Chile, aquel 2-1 sobre Colo Colo. Bien posicionado en la Copa Libertadores, ahora también en la Copa de la Liga, el DT se mostró con suficiencia, aún cuando el espectáculo no se había roto, con el 0-0 temporal. Luego, aplaudió, se abrazó, se relajó. Hasta dispuso de intérpretes de recambio, como Zuculini, González Pírez. O Suárez y Simón, este sábado, nuevamente en el banco de relevos.

Un símbolo: River celebra, Sarmiento sufre; el equipo millonario crece a paso firme Fotobaires

Más allá de la medianoche de este domingo, Gallardo se sentó en la sala de conferencias en Sarmiento y dejó algunas frases con su sello. “El equipo supo jugarlo muy bien. Con seriedad, convencimiento. Lo resolvimos muy bien. Estoy feliz por los jugadores, porque venimos de dos partidos importantes, decisivos. Y lo resolvimos bien”, comentó el Muñeco. Otras frases:

“Nuestro rival venía prendido en la clasificación. Sabíamos que iba a ser difícil, si no lo entendíamos. El equipo jugó un gran fútbol. Lo jugamos con seriedad, por eso el resultado final tiene tanta diferencia”.

“Sarmiento es un equipo peligroso si bajáramos nuestra concentración. Con una pelota quieta, se podían meter en el partido. Eso no sucedió, pro suerte. Jugamos con seriedad, de principio hasta el final”.

Enzo Fernández se acostumbró a gritar goles casi todas las semanas Fotobaires

“¿Julián Alvarez? No había que entrar en exageraciones. El problema estaba en el afuera, con lo que se decía. Es un jugador muy importante para el equipo y el gol le va a dar confianza”.

“Esta semana teníamos que mostrar credenciales y lo hicimos. Dijimos presente en Chile y hoy también en Junín en dos partidos muy complejos. Son los momentos que a mí me representan. Cuando el equipo tiene que plantar la bandera, la planta. Ahora a seguir, hay que agarrarse y aferrarse de esto porque estamos en el medio del proceso de lo que se va a jugar de acá a fines de mayo”.

La bandera de River. La bandera de Gallardo...