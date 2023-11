escuchar

Cuestión lateral. River atraviesa sus últimos partidos del año en busca de una solidez perdida en las bandas. El director técnico Martín Demichelis ha optado por utilizar la Copa de la Liga Profesional como un banco de pruebas de constante rotación en los costados para analizar variantes y rendimientos con miras a un 2024 que promete una marcada renovación. Hoy ninguna de las cuatro alternativas está consolidada, y el compromiso de este sábado ante Rosario Central, desde las 18.30 en Arroyito, será una nueva prueba para lo que vendrá: el DT no confirmó si continuarán Santiago Simón y Milton Casco, que estuvieron en el 1-2 a manos de Huracán, o si tendrán una nueva chance Andrés Herrera y Enzo Díaz.

A lo largo del torneo River ha utilizado cuatro opciones para los carriles. Casco por la derecha y Enzo Díaz por la izquierda jugaron en el debut, frente a Argentinos Juniors (2-3), no volvieron a actuar juntos. Luego, las dos variantes más utilizadas fueron la de Simón por derecha y Enzo Díaz por la izquierda, contra Barracas Central (5-1), Vélez (0-2), Banfield (1-1) y Gimnasia La Plata (2-1), y la de Simón por la derecha y Casco por la izquierda ante Arsenal (3-1), Atlético Tucumán (1-0), Independiente (3-0) y Huracán (1-2). En otros tres partidos, contra Boca (2-0), Talleres (1-0) y Colón (1-0), lo hicieron Herrera por la derecha y Casco por la izquierda.

Enzo Díaz jugó 38 veces este año en la primera de River; el ex futbolista de Talleres llegó a desempeñarse como defensor central. HERNAN CORTEZ - Getty Images South America

En el cierre del año Demichelis no solo tendrá los últimos dos encuentros de la zona A, con Rosario Central e Instituto, para continuar evaluando a los cuatro laterales, sino que también podrá emplear los amistosos frente a Colo Colo en Concepción del miércoles 15 e Independiente Rivadavia en Mendoza del viernes 17 como ensayos. Para esos dos juegos no contará con Santiago Simón, que se irá como parte de la selección argentina sub 23 a una gira por Japón. Entonces puede aparecer el uruguayo Sebastián Boselli en la consideración como opción para el costado derecho.

A lo largo del año, los dos laterales que más han jugado son Casco y Díaz. Consolidados como titulares en el equipo campeón de la Liga Profesional en el primer semestre, fueron entrando en un largo terreno de irregularidad. Hoy el histórico de 35 años acumula 39 partidos (37 como titular) y 3180 minutos en su alternancia entre ambas bandas, mientras que el ex defensor de Talleres, de 27 años, lleva 38 actuaciones (33 desde el inicio) con 3029 minutos entre su inicio de año como marcador central y su actualidad como lateral izquierdo.

Andrés Herrera actúa en la banda derecha de la defensa de River; se alterna mayormente con Santiago Simón, aunque a veces el ambidiestro Casco ocupa ese sector. Twitter River

Por su parte, Herrera y Simón han sido fundamentalmente piezas de recambio, con la particularidad de que Demichelis comenzó en este semestre a trabajar al juvenil de las inferiores como lateral derecho, moviéndolo de su habitual posición de interno o externo en el mediocampo. Herrera tiene 25 presencias (18 como titular) con 1621 minutos y Simón es el que menos actividad acumula, con 23 encuentros (12 desde el principio) y 1151 minutos.

¿Qué destaca el cuerpo técnico de cada uno? Entiende que con Casco se gana experiencia, técnica y proyección, sobre todo por la banda izquierda pese a su condición de ambidiestro. Y de Díaz lo satisface su capacidad aeróbica con potencia y velocidad y su pierna fuerte para marcar. Por la otra banda, Simón ofrece calidad de pases y una constante proyección por su vocación ofensiva, pero se continúa puliéndolo en cada entrenamiento para que adquiera sobre todo rigor táctico para ser ordenado al defender. Mientras, con Herrera el equipo suma oficio defensivo y mejor juego aéreo, quizá sin tanta lucidez en ataque.

Santiago Simón fue retrasado en el campo por Martín Demichelis y hoy es una alternativa más para la derecha de la retaguardia; el DT avizora futuro europeo para el chico surgido de las divisiones inferiores millonarias. Prensa River

“Esto sigue siendo una competencia para todos los jugadores y para el puesto. Simón jugó en el sub 23 como lateral derecho, y no creo que no haya sido de común acuerdo entre [Javier] Mascherano y [Lionel] Scaloni. Tiene todas las condiciones para convertirse en un muy buen lateral por la derecha. Hay que darle continuidad para que pueda crecer. No tengo dudas de que va a afianzarse en el plantel, de que va a ser uno de los chicos que en algún momento van a triunfar acá y en el exterior”, explicó recientemente Demichelis.

Tras conseguir una sola victoria en los últimos 14 años en Arroyito (más seis empates y una caída, en ocho presentaciones), River va en busca de un triunfo que corte una histórica racha de Rosario Central: no pierde como anfitrión desde hace 27 partidos, el mayor invicto en condición de local entre las diez principales ligas del mundo. Su última derrota fue la del 22 de agosto de 2022, ante Banfield por 1-0. Para lograrlo, Demichelis y sus dirigidos deben pulir aspectos defensivos que quedaron expuestos en la reciente caída frente a Huracán. El entrenador sigue buscando esa solidez perdida en los carriles.