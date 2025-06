River: Marcelo Gallardo ve al equipo “en buena posición” para definir la clasificación contra Inter

En la conferencia de prensa previa al partido de este miércoles en Seattle con Inter por el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo, el entrenador de River, no confirmó el equipo titular que actuará en el Lumen Field desde las 22 de la Argentina en pos de la clasificación para los octavos de final. “Hay que hacer un partido muy bueno para tener chances de ganar”, subrayó el director técnico.

“Hemos ido de menor a mayor en cuanto a funcionamiento, postura de equipo y calidad de juego”, evaluó. Y agregó: “En el resultado hemos sido contundentes en el primer partido y nos faltó contundencia contra Monterrey. Estamos en una buena posición. Es decisivo, más allá de las bajas que hemos tenido [no cuenta con Enzo Pérez, Giuliano Galoppo ni Kevin Castaño, suspendidos]. Vamos a afrontarlo de la mejor manera”.

"HEMOS ESTADO A LA ALTURA DE LA COMPETENCIA." El Muñeco Gallardo habló sobre la participación de River en el Mundial de Clubes.



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/jIIwkKgqyN — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2025

“Defender bien, atacar bien y ser contundentes”, prescribió Gallardo como consignas para sortear el escollo que implicará el subcampeón de la Champions League, al que calificó como un “equipo de fuste”. ”Esperemos que a los goles los hagamos nosotros. Más allá de la búsqueda del resultado, debemos ser decisivos a la hora de generar las situaciones, ser contundentes", advirtió el preparador.

El DT de River se refirió a los futbolistas que tendrán su oportunidad por las suspensiones a habitualmente titulares. “Cuando no venís teniendo continuidad tenés que estar preparado. Esto es una constante de acuerdo con los principios con los que encaramos el año, sabiendo que en un plantel largo siempre hay jugadores que tienen más participación. Todos tienen que estar disponibles. El momento llega. Eso no es de ahora, sino que ya está establecido. El futbolista tiene que estar preparado. Aquellos a los que les toque estarán preparados para aportarle al equipo lo que necesita”, enunció.

"ESPEREMOS QUE LOS GOLES LOS PODAMOS HACER NOSOTROS." Marcelo Gallardo analizó el partido de mañana ante Inter.



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/Xs31kRTCc4 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2025

Además, evaluó la tarea de sus dirigidos en los dos partidos en el Mundial de Clubes. “Hasta ahora hemos estado a la altura de la competencia. Se qué posibilidades tendremos ante el último finalista de Champions, que ha marcado una tendencia en el fútbol europeo. A ellos tampoco les ha sido fácil. Estamos nosotros como primeros del grupo. Viendo los partidos nuestros, y los que han jugado entre ellos, este grupo no ha sido fácil. Hubo mucha paridad. Por eso nos encontramos en esta posición de tener posibilidades reales de clasificación en el último partido”, opinó.

Sin adelantar ningún integrante de la formación inicial, Gallardo dijo que intentará ser “lo más lógico posible” a la hora de armar el equipo que presentará frente a Inter. “No hemos llegado a este partido con la disponibilidad de todos los futbolistas. Creo que la definición del armado será de acuerdo con lo que entienda mejor. Estando convencido de que nuestra arma, más allá de quién juegue, tiene que ser un equipo que salga a jugar el partido de igual a igual”, estableció el DT.

El colombiano Kevin Castaño, expulsado ante Monterrey, será una de las tres bajas en el mediocampo de River; Gallardo no anunció la alineación para este miércoles. STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gallardo recalcó además que River está “muy preparado” para este compromiso. “Enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros. En este tipo de competencia, a veces detalles pueden dejarte fuera de camino. Trataremos de que esos detalles jueguen en favor de nosotros, de ser contundentes, defendiéndonos bien contra un equipo de jerarquía. Y sufrir lo menos posible. Estamos muy ocupados en lo nuestro”, comentó.

La conferencia de prensa tuvo un minuto de tensión cuando a Gallardo le preguntaron por una supuesta “hipocresía” en el fútbol argentino y el supuesto “pacto de caballeros” entre los clubes a la hora de pagar las cláusulas de rescisión de futbolistas. “¿Qué significa eso?“, inquirió. La oficial de FIFA que moderaba la conferencia avanzó con un ”next question" (“la siguiente pregunta”), que dio abruptamente por terminado el tema.

Ante una consulta de LA NACION sobre la posibilidad de “espejar” el 3-5-2 que utiliza Cristian Chivu en Inter, Gallardo respondió: “Está todo en consideración. Opto y decido de acuerdo con lo que nos haga sentirnos más cómodos. No quiere decir que eso no pueda cambiar en el partido. Las características son flexibles. Modificar de acuerdo con lo que va pasando. No descarto ninguna posibilidad de espejar el sistema. Al inicio o durante el partido”.

Esta tarjeta amarilla, recibida frente a Monterrey, dejó fuera del partido de este miércoles a Enzo Pérez; tampoco estará disponible Giuliano Galoppo. Rodrigo Néspolo

Y volvió sobre los dos encuentros de River en el torneo. “Nosotros marcamos en zona, más allá de la calidad de los futbolistas. La falta de eficacia tiene que ver con un solo partido. En el primero fuimos muy eficaces, y en el segundo, no. Pero a las situaciones las hemos generado. No creo que sea el punto de la eficacia, que se ponga sobre la mesa como un tema de debate. En el primero hemos sido muy eficaces. ¿El segundo? Son partidos: a veces llegás y no convertís. Nos ha pasado por momentos. Hemos estado al principio sin esa eficacia, sin conseguir goles. Se trataba de mejores decisiones para finalizar. Ha sido un partido clave el de Monterrey. Tampoco podemos pensar que no la tendremos [a la eficacia]. Tengo la certeza de que mañana pondremos todas las cosas sobre la mesa, recuperaremos la eficacia y tomaremos buenas decisiones”, aseguró.

Finalmente sí hubo un regreso al tema de Salas, el extremo de Racing. Pero el Muñeco rehusó hablar de transferencias: “Entiendo que quieren estar en el mercado. Después de nuestra participación acá trataré de contestar todas esas preguntas. Les pido: enfoquémonos en el partido de mañana. Entiendo que quieran saber. Lo nuestro está en el partido de mañana. Vamos a enfocarnos ahí”, cerró el DT de River, con la mira en Inter y en la clasificación para los octavos de final del Mundial de Clubes.