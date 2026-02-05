Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera jornada; Nazareno Arasa dirigirá Vélez vs. Boca y Sebastián Zunino hará lo propio en River vs. Tigre
- 4 minutos de lectura'
La fecha 4 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 6 hasta el lunes 9 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Sebastián Zunino fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre River y Tigre, que se disputa el sábado a las 20 en el estadio Monumental. Nazareno Arasa, por su parte, hará lo propio en Vélez vs. Boca el domingo a las 22.15 en el José Amalfitani. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Yael Falcón Pérez estará en el estadio Tomás Adolfo Ducó para el clásico entre Huracán y San Lorenzo del domingo a las 19.15. Además, Hernán Mastrángelo arbitrará el partido entre Racing y Argentinos Juniors el sábado a las 18 en el Cilindro de Avellaneda, y Pablo Dóvalo el compromiso de Platense vs. Independiente el domingo a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026
Viernes 6 de febrero
21: Central Córdoba vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Bruno Amiconi
Sábado 7 de febrero
17: Aldosivi vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Diego Novelli
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Mariano Ascenzi
18: Racing vs. Argentinos Juniors (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Agustín Méndez
20: River vs. Tigre (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Bryan Ferreyra
22.15: Newell’s vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Erik Grunmann
22.15: Belgrano vs. Banfield (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Javier Mihura
Domingo 8 de febrero
17: Platense vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Jorge Broggi
17: Sarmiento vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Iván Núñez
19.15: Huracán vs. San Lorenzo (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Sebastián Bresba
22.15: Gimnasia de Mendoza vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Adrián Delbarba
22.15: Vélez vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Nicolás Ramírez
- AVAR: Javier Delbarba
Lunes 9 de febrero
17: Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Ariel Cruz
19.15: Estudiantes vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: David Cornejo
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Martin
19.15: Lanús vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Leandro Rey Hilfer
- AVAR: Nahuel Viñas
21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
- Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Comesaña
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
"Enganches hay, la clave es ponerlos". El 10 que se probó en Boca, jugó en el Federal A, quiso dejar a los 18 y hoy brilla en el fútbol argentino
Vs. Vélez. Cuándo juega Boca: día y horario del próximo partido del xeneize
Cerrada. Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 3
- 1
Finalissima: cuándo juegan Argentina vs. España y todo lo que se sabe del partido pendiente
- 2
Mundial 2026: fechas clave y los partidos de las selección argentina
- 3
En qué canal pasan Talleres vs. Argentino de Merlo por la Copa Argentina 2026 hoy
- 4
Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 3