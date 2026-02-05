Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

La fecha 4 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 6 hasta el lunes 9 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Sebastián Zunino fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre River y Tigre, que se disputa el sábado a las 20 en el estadio Monumental. Nazareno Arasa, por su parte, hará lo propio en Vélez vs. Boca el domingo a las 22.15 en el José Amalfitani. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Yael Falcón Pérez estará en el estadio Tomás Adolfo Ducó para el clásico entre Huracán y San Lorenzo del domingo a las 19.15. Además, Hernán Mastrángelo arbitrará el partido entre Racing y Argentinos Juniors el sábado a las 18 en el Cilindro de Avellaneda, y Pablo Dóvalo el compromiso de Platense vs. Independiente el domingo a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Nazareno Arasa arbitrará el partido de este domingo entre Vélez y Boca, por la fecha 4 Walter Manuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

21: Central Córdoba vs. Unión (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Bruno Amiconi

Sábado 7 de febrero

17: Aldosivi vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Diego Novelli

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mariano Ascenzi

18: Racing vs. Argentinos Juniors (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Agustín Méndez

20: River vs. Tigre (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Yamil Possi

AVAR: Bryan Ferreyra

22.15: Newell’s vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Erik Grunmann

22.15: Belgrano vs. Banfield (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Javier Mihura

Domingo 8 de febrero

17: Platense vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Jorge Broggi

17: Sarmiento vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Iván Núñez

19.15: Huracán vs. San Lorenzo (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Hector Paletta

AVAR: Sebastián Bresba

22.15: Gimnasia de Mendoza vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Adrián Delbarba

22.15: Vélez vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Javier Delbarba

Lunes 9 de febrero

17: Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Ariel Cruz

19.15: Estudiantes vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martin

19.15: Lanús vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Nahuel Viñas

21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium