Racing vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Racing y Argentinos Juniors se enfrentarán este sábado desde las 18 (horario argentino) en el estadio Cilindro de Avellaneda en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2026. Se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.47 contra 3.19 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.04.

La Academia es el único club que perdió los tres partidos en el certamen: vs. Gimnasia de La Plata 2 a 1; vs. Rosario Central 2 a 1; y vs. Tigre 3 a 1. No tiene puntos y marcha última en la tabla de posiciones, por lo que necesita imperiosamente una victoria para que no se ponga en duda el ciclo de Gustavo Costas.

El entrenador es el principal preocupado por la situación: “Fuimos perdiendo la confianza en nosotros mismos y la tenemos que recuperar. Hay que sacarlo a Racing de este momento. Tenemos que salir de esto lo más rápido posible“, dijo. Además, la venta de Juan Ignacio Nardoni a Gremio, inminente, lo llevará a perder una pieza fundamental en el mediocampo más allá de que no está al nivel que mostró la temporada pasada.

Gustavo Costas está muy preocupado por el presente de Racing, que perdió los tres partidos que jugó en el Torneo Apertura 2026 Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

El Bicho, por su parte, tuvo un inicio de año irregular y ello le costó la eliminación en la primera ronda de la Copa Argentina 2026 a manos de Midland por penales, tras igualar 1 a 1 y ser finalista el año pasado.

El conjunto de Nicolás Diez, que se reforzó con jugadores de jerarquía pensando en la Copa Libertadores, asimiló el golpe y está sexto en el Apertura con cinco unidades e invicto gracias a una victoria sobre Sarmiento de Junín 1 a 0 y sendos empates ante Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba 0 a 0. Es, junto a River y Defensa y Justicia, uno de los equipos que no sufrió goles.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en agosto de 2025 por la sexta fecha del Torneo Clausura y Argentinos Juniors goleó 4 a 1 a Racing en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal. Alan Lescano, Hernán López Muñóz, Matías Giménez y Nicolás Oroz marcaron los tantos del ganador mientras que Tomás Conechny puso en ventaja transitoriamente al visitante.

Antes, en el Apertura del mismo año, el Bicho también ganó pero 3 a 2 en el Cilindro de Avellaneda con anotaciones de Lescano, Tomás Molina y Sebastián Prieto. Martín Barrios y Marco Di Césare descontaron para la Academia.