Germán Pezzella y la peor noticia: rotura de ligamentos cruzados

El defensor campeón del mundo se lesionó en el primer tiempo del partido con Independiente

Independiente vs River Plate. Germán Pezzella (lesión) Fecha: 09/08/2025 Fecha 4 Torneo Clausura Liga Profesional.
Independiente vs River Plate. Germán Pezzella (lesión) Fecha: 09/08/2025 Fecha 4 Torneo Clausura Liga Profesional.Walter Manuel Cortina

Sus lágrimas en el banco de suplente tras ser reemplazado en el primer tiempo del partido con Independiente ya habían dejado una clara señal. Y este domingo los peores presagios se confirmaron: Germán Pezzella sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y estará varios meses inactivo.

El defensor campeón del mundo deberá esperar ahora que la lesión se desinflame para poder programar una operación.

Pezzella, de 34 años, había retornado a River hace exactamente un año y en este lapso jugó 31 partidos y convirtió un gol.

La noticia golpea a River en un momento crucial del año, cuando debe enfrentarse el próximo jueves contra Libertad, de Paraguay, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En este contexto, Gallardo se permitió decir en la conferencia de prensa tras la igualdad ante Independiente, que desconocía el reglamento de la Copa Libertadores, que tal vez sea necesario apurar el regreso de algún jugador que no está todavía sano y se permitió revelar los detalles de las lesiones de cada uno de sus jugadores. Una serie de reconocimientos de debilidades que en otra época no hubieran tenido lugar.

El entrenador, expresó este sábado por la noche: “Desconozco el reglamento. Hay que ver si ante una lesión de gravedad, que puede ser lo que tienen Germán, nos permiten hacer un reemplazo”.

En principio esa posibilidad no existe en el reglamento de la Conmebol. Fundamentalmente porque ya se le permitió hacer a River cinco cambios en la lista, que quedaron efectivos el jueves pasado. Ingresaron Juan Carlos Portillo, Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Sebastián Boselli y Matías Galarza, en lugar de Matías Kranevitter, Matías Rojas, Manuel Lanzini, Leandro González Pires y Gonzalo Tapia.

(Noticia en desarrollo)

