Julián Álvarez: el destino del jugador de River, atado a la venta de Dusan Vlahovic

El serbio Dusan Vlahovic tiene 21 años. Surgió en Partizan, de Belgrado, y hace cuatro temporadas que juega en Fiorentina. Es un centrodelantero implacable, que marcó 21 goles en 35 partidos en la última temporada y ya lleva ocho en doce partidos en el actual ejercicio de la Serie A de Italia. Es la joven promesa de la que todos hablan en Europa. Y su destino podría trazar también el de Julián Álvarez, el jugador del momento en la Argentina.

¿Por qué? Tottenham, Atlético de Madrid, Liverpool y Arsenal están interesados en comprar a Vlahovic. Su cotización actual es de 50 millones de euros, pero su precio podría ascender hasta la próxima ventana del mercado europeo. Los equipos ingleses tienen la ventaja por el poderío económico que les permite manejar con mayor facilidades las normativas del Fair Play financiero.

Como sea, la venta de Vlahovic le daría a Fiorentina dinero de sobra para salir a buscar a un remplazante que esté a su altura. Y allí es cuando aparece el nombre de Julián Álvarez. Por este razonamiento es que no es casual que el periódico La Nazione informara el interés del conjunto viola por el atacante argentino. No sólo porque adquiriría a un jugador en su mejor estado de forma, sino porque por su edad (21 años igual que Vlahovic), tiene un enorme poder de reventa en el mercado europeo.

El poder goleador de Vlahovic

Pero, ¿cuánto vale Julián Álvarez? Esa es una pregunta que nadie puede responder hoy. El valor real será el que el equipo que quiera adquirirlo esté dispuesto a pagar. Las referencias que se conocen hoy es que su cláusula de rescisión de contrato es de 25 millones de dólares.

Tal vez por eso desde Europa se dice que Fiorentina estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros (23 millones de dólares) en caso de desprenderse de Vlahovic.

Ese número, 20 millones de euros, es la nueva cotización que el portal Transfermarkt le puso a Álvarez ayer, después de los cuatro goles a Patronato. En esta empresa que maneja el pulso del mercado internacional y que suele ser fuente de consulta hasta de los representantes y clubes, el atacante de River estaba cotizado en 9 millones de euros al comenzar 2021. Con el transcurrir de los meses, sus goles en partidos claves y su convocatoria a la selección nacional, el valor fue subiendo hasta llegar a ese techo.

Julián Álvarez, la gran figura del torneo 2021 en la Argentina ALEJANDRO PAGNI - AFP

Otro elemento no casual es lo que Nicolás Burdisso dijo en una entrevista con LA NACION hace algunos días. “Ya no vemos argentinos que vayan directo a la élite -explicó el exdefensor-. No. Quizás Julián Álvarez sea una posibilidad, veremos. Él lleva dos o tres años compitiendo en la elite sudamericana, está en su grado de maduración justa, hizo un proceso en un equipo donde la contención y la gestión del entrenador lo ayudaron… Estamos en presencia de un perfil de jugador formado y listo para un nivel diferente a la media de los jugadores argentinos”.

Burdisso, de larga trayectoria en el fútbol europeo (jugó en Milan, Roma, Genoa y Torino), es actualmente mánager de Fiorentina.

El póker de Julián Alvarez contra Patronato

En principio, la intención de Julián Álvarez es continuar en River. Su contrato se extiende hasta diciembre de 2022. Su representante ya inició negociaciones para mejorar le contrato, pero habría pedido que no cambien la cláusula de rescisión. Llegado el caso de una oferta, la salida sería menos complicada.

Si su salida se produce por los 23 millones de dólares que se mencionan, Álvarez estaría entre las 10 transferencias más elevadas para un jugador argentino que se va al exterior en la historia.

Dusan Vlahovic, atacante de Fiorentina Reporter Torino - LPS via ZUMA Press Wire

Los pases más caros de futbolistas argentinos al exterior

Javier Saviola (de River a Barcelona), 35,9 (2001)

(de River a Barcelona), 35,9 (2001) Lautaro Martínez (de Racing a Inter), 25 (2018)

(de Racing a Inter), 25 (2018) Lucas Alario (de River a Bayer Leverkusen), 24 (2017)

(de River a Bayer Leverkusen), 24 (2017) Sergio Kun Agüero (de Independiente a Atlético de Madrid), 21,7 (2006)

(de Independiente a Atlético de Madrid), 21,7 (2006) Pablo Aimar (de River a Valencia), 21,2 (2000)

(de River a Valencia), 21,2 (2000) Walter Samuel (de Boca a Roma), 20,8 (2000)

(de Boca a Roma), 20,8 (2000) Fernando Gago (de Boca a Real Madrid), 20,5 (2006)

(de Boca a Real Madrid), 20,5 (2006) Ever Banega (de Boca a Valencia), 18 (2007)

(de Boca a Valencia), 18 (2007) Exequiel Palacios (de River a Bayer Leverkusen), 17 (2019)

(de River a Bayer Leverkusen), 17 (2019) Erik Lamela (de River a Roma), 17 (2011)

(de River a Roma), 17 (2011) Leonardo Balerdi (de Boca a Borussia Dortmund), 15,5 (2018)

(de Boca a Borussia Dortmund), 15,5 (2018) Sebastián Driussi (de River a Zenit), 15 (2017)

(de River a Zenit), 15 (2017) Mauro Zárate (de Vélez a Al Saad), 15 (2007)

(de Vélez a Al Saad), 15 (2007) Carlos Tevez (de Boca a Corinthians), 15 (2004)

(de Boca a Corinthians), 15 (2004) Gonzalo Martínez (de River a Atlanta United), 14,5 (2018)

(de River a Atlanta United), 14,5 (2018) Darío Benedetto (de Boca a Marsella), 14 (2019)

(de Boca a Marsella), 14 (2019) Maximiliano Meza (de Independiente a Monterrey), 13,1 (2018)

(de Independiente a Monterrey), 13,1 (2018) Juan Foyth (de Estudiantes a Tottenham), 13 (2017)

(de Estudiantes a Tottenham), 13 (2017) Lucas Ocampos (de River a Monaco), 13 (2012)

(de River a Monaco), 13 (2012) Ramiro Funes Mori (de River a Everton), 12,9 (2015)

(de River a Everton), 12,9 (2015) Ezequiel Barco (de Independiente a Atlanta United), 12,3 (2017)

(de Independiente a Atlanta United), 12,3 (2017) Gonzalo Higuaín (de River a Real Madrid), 12 (2006)

(de River a Real Madrid), 12 (2006) Paulo Dybala (de Instituto a Palermo), 11,9 (2012)

(de Instituto a Palermo), 11,9 (2012) Javier Mascherano (de River a Corinthians), 11,8 (2005)

(de River a Corinthians), 11,8 (2005) Nicolás González (de Argentinos a Stuttgart), 11,2 (2018)

(de Argentinos a Stuttgart), 11,2 (2018) Gonzalo Montiel (de River a Sevilla), 11 (2021)

(de River a Sevilla), 11 (2021) Jonathan Calleri (de Boca a Maldonado), 11 (2015)

(de Boca a Maldonado), 11 (2015) Ricky Alvarez (de Vélez a Inter), 10,5 (2011)

(de Vélez a Inter), 10,5 (2011) Lautaro Valenti (de Lanús a Parma), 10,5 (2021)

(de Lanús a Parma), 10,5 (2021) Carlos Tevez (de Boca a Shenhua), 10,5

