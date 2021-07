Marcelo Gallardo cargó contra los que dicen que se postula para la selección: “Esa idiotez es de miserables”

Marcelo Gallardo, el conductor de River, suele dejar fuertes mensajes en cada entrevista o rueda de prensa. Hace unos días, desde la pretemporada del equipo millonario en Miami, el Muñeco se refirió a la selección argentina y a su deseo futuro de dirigirla (“Me encantaría dirigir la selección y estoy preparado por lo que viví en River”). A partir de esas palabras, desde algunos sectores se realizaron las más diversas especulaciones. Molesto, el DT reaccionó y tildó de “miserables” a aquellos que indicaron que se trataba de una forma de presionar para reemplazar a Lionel Scaloni, actual entrenador del equipo nacional.

“Tengo 45 años y el deseo de dirigir a la selección es a futuro, no quiere decir que me esté postulando (…) Esa idiotez que mucha gente menciona es de miserables, el que realmente me conoce sabe a qué me refería”, sentenció Gallardo en el programa River Monumental.

La Copa Libertadores es el mayor objetivo de River en el semestre y desde el 14 de julio comenzará la serie de los 8vos de final contra Argentinos Juniors. “En cuanto a mi futuro y cualquier cosa que se diga, yo siempre digo que hay que respetar los contratos, todos, también los entrenadores, y en mi caso hasta diciembre solo tengo un compromiso y es con River”, apuntó Gallardo.

“Es simple, a mí me hacen una pregunta y no me pongo el cassette, yo soy como soy. Si tengo ganas de hablar, hablo. Si no tengo ganas, no hablo. Y si quieren que hable y no diga nada, no me busquen para hablar. Si me preguntan voy a responder (…) Obvio que me gustaría dirigir a la selección, me lo preguntaron mil veces. Andá a los archivos. ¿A qué entrenador no le gustaría?”, dijo el exitoso conductor de River.

🎥 River 2 - The Villages SC 1



⚽️ Los goles de Fontana y de Carrascal para la victoria del Millonario en su tercer amistoso en Orlando.#PretemporadaRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/KJqSWmqxmN — River Plate (@RiverPlate) July 5, 2021

Y amplió: “Cuando nos encontremos en algún momento, a futuro. Hay que escuchar todo, yo dije en un futuro, tengo 45 años y tengo mucho por delante. Cuando hablamos, uno no sabe. Poner meses está muy mal, decir que el futuro es enero está mal. Si algo fui y soy es respetuoso del trabajo de los demás. Hay muchos miserables dando vueltas, agarrándose de algo. Yo termino mi contrato a fin de año y lo mejor que puedo hacer es disfrutar el camino hasta el final de mi contrato, que es lo que hago. Es lo que hago y traté de respetar, yo soy muy respetuoso de los contratos. Lo que quiero y le digo a los dirigentes del fútbol argentino es que respeten los contratos, que traten de cuando elijan, elegir con convencimiento. Y que cuando apuestan, que apuesten con convencimiento”.

LA NACION