Marcelo Gallardo: el gol “demasiado fácil” de Rosario Central, las “buenas intenciones” de River y... Borja

Marcelo Gallardo, el entrenador de River, habló en la conferencia de prensa tras el 2-2 frente a Rosario Central en el Monumental. Dijo que a su equipo le habían hecho un gol “demasiado fácil” (el del empate, al cierre), rescató las “buenas intenciones” de sus dirigidos y señaló que se había ido con el “sinsabor del final”, cuando los canallas estuvieron a punto de quedarse con el triunfo: Enzo Copetti, delantero visitante, falló increíblemente un gol.

“No terminamos de concretar las buenas intenciones que tenemos. Hoy era un partido ante un muy buen rival, como para plasmar esas buenas intenciones. Lo hicimos por momentos. Del gol tempranero de Central nos repusimos. Tuvimos momentos de buenas intenciones, de jugar en campo del rival, presionando alto, atacando”, dijo el DT de River. Y añadió: “Eso queda empañado por el gol demasiado fácil del empate, y casi lo perdimos en la última jugada. Necesitábamos en el 2-1 hacer el tercer gol que nos diera cierta tranquilidad. No lo hicimos. Nos queda un dejo de sabor amargo. Tenemos que seguir intentando. Las buenas intenciones están. Tenemos que concretarlas”.

Ariel Holan, el director técnico de Rosario Central, y Gallardo tienen admiración mutua; el 2-2 de este sábado fue el tercer empate en ocho enfrentamientos entre ambos. LA NACION/Manuel Cortina

También se refirió al paso adelante que dieron dos juveniles del plantel, Franco Mastantuono, de 17 años, e Ian Subiabre, de 18. Este último anotó su primer gol en la máxima categoría, en nueve partidos. “Los chicos siguen teniendo el crecimiento lógico de jóvenes futbolistas que no están como para cargar con las decisiones de un equipo. Son jugadores frescos que nos dan esa soltura. Son buenos jugadores. Dentro de su juventud aciertan y también se equivocan. En ese proceso también se aprende. Hay que entender que no son ellos quienes van a determinar cuál es el punto de crecimiento del equipo, sino ellos con el equipo. Ian hizo su debut en las redes, Mastan sigue teniendo destellos de jugador diferente. Seguiremos acompañándolos en su crecimiento”, manifestó Gallardo.

Sobre los errores defensivos con miras a la Copa Libertadores, en la que River debutará el miércoles a las 21.30 de la Argentina en Lima, frente a Universitario), el entrenador analizó: “Los detalles terminan siendo fundamentales en la Copa. En los errores está también el aprendizaje. No importa la edad que tengas. Sabemos la importancia que tienen los detalles en partidos de eliminación de Copa Libertadores, los de cuando pasemos a jugar la fase de eliminación directa. Es la competencia la que te va enseñando. Convivimos con los errores y el aprendizaje es constante”.

Lo mejor del 2-2 entre River e Independiente

También habló de Kevin Castaño. El colombiano ingresó a los 19 minutos de la segunda parte y debutó con la camiseta de River. “No pudimos tenerlo mucho. Llegó el jueves por la noche. Fueron pocos días. Hoy sumó sus primeros minutos. Entró bien. Tiene cualidades. Va a darnos una gran mano. Tiene cualidades para jugar y esperemos que esas cualidades les convengan al equipo y a sus compañeros. Empezó a sumar minutos. Esperemos que vaya soltándose”, se esperanzó el DT.

Que volvió a referirse a la cantidad de lesionados en el plantel y a lo apretado de la agenda, que le propondrá siete partidos en abril: “Hay que entender de antemano el calendario cargado que existe, sobre todo cuando estás en equipos grandes que tienen muchísimas competencias y estás obligado a jugar más partidos. Tenemos que saber de esa exigencia. Necesitás no solamente tener un gran plantel, sino también una gran mentalidad para competir. Asumirlo. Jugar y competir de la mejor manera posible gestionando la parte física de los futbolistas, que son los que tienen que salir a escena”.

Miguel Ángel Borja sigue en la sequía de goles y Gallardo, aunque sutilmente, lo admitió; el colombiano "no es un jugador de juego" y no está haciendo lo suyo, anotar. LA NACION/Manuel Cortina

Por último, Gallardo dio una explicación táctica sobre Miguel Borja, el colombiano al que en los últimos partidos se le niega el gol. “Tenemos cuatro delanteros de diferentes características. Tal vez son complementarios. Evaluamos cuáles son las posibilidades. Borja no es igual a [Sebastián] Driussi, a [Facundo] Colidio ni a [Gonzalo] Tapia, que son los cuatro delanteros. Dentro de esas diferencias tenemos alternativas. Tal vez Miguel no está haciendo goles; nunca fue un jugador de juego. Cuando fuimos a buscarlo, no era para que se asociara al juego. Su característica es el gol. Hay otros futbolistas que se asocian y los tenemos. Hoy teníamos lesionado a Colidio, a Driussi volviendo de una lesión. No es que no tengo jugadores… tengo variados, con diferentes características. Uno no es igual a otro”, desmenuzó.

