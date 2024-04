Martín Demichelis habló del pedido a Miguel Borja, y el colombiano dejó una frase llamativa sobre la unión del equipo

Escuchar

River se encontró con un triunfo ajustado sobre Rosario Central que lo dejó al borde del objetivo primario: la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Tras un primer tiempo en el que se lo vio incómodo, la segunda etapa fue diferente. Las variantes le dieron otra impronta y revirtió el resultado. Ahora depende de sí mismo para acceder a la próxima instancia, y Martín Demichelis se refirió al triunfo. El DT del Millonario dejó una explicación cortita y determinante sobre si su equipo juega bien. También se refirió a una frase que Miguel Borja dijo al final del partido. El colombiano, en tanto, reveló cómo es la relación en el plantel y les pidió apoyo a los hinchas.

Sobre el partido, el entrenador dejó su propio análisis: “En el primer tiempo fuimos dominante sin gravitar demasiado. A veces no es fácil romper una lína 5-4-1 con un rival replegado a 30 metros de su arco. Si bien teníamos el control de la pelota, con una jugada muy muy buena ellos se pusieron en ventaja, desde ahí todo empieza a costar”. Luego se refirió a lo importante que fueron las variantes: “Estoy contento con el esfuerzo de los jugadores, porque no jugaron con la ansiedad. Los cambios mejoraron al equipo haciéndose cargo. Por suerte vino la recompensa, les agradecí a los jugadores y también le agradezco a la gente, que no paró de alentar. llegó un triunfo muy merecido”.

Tras el triunfo, Miguel Borja se refirió a un pedido de Demichelis para que se posicione dentro del área y que su participación en el juego colectivo sea mucho menor: “Me decía ‘no te vayas a salir del área, quedate, alargalos que se van a generar los espacios’. Eso fue lo que traté de hacer. Muchas veces no toco la pelota, me gustaría salir y tocarla. Pero son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Lo he escuchado y hoy se vio el resultado de lo que él me dijo”, expresó el colombiano, que tras marcar su segundo tanto abrazó al DT. Ante la consulta sobre los dichos del atacante, reveló: “Le insistí porque a veces no le llegaba la pelota o

no tenía muchas chances ante un equipo muy replegado. Le pedí que tuviera paciencia, que no se moviera del área, porque él dentro del área es letal. Me alegra por Miguel que volvió al gol”.

Una de las preguntas que le hicieron a Demichelies fue si River juega bien. El DT respondió cortito y determinante: “Hoy ganamos y hay que estar contentos”. Luego habló de cómo se consiguió que el local revierta el resultado: “A veces los partidos se rompen cuando empiezan los desgastes generalizados, no necesariamente el sistema rompe los partidos y te hace mejor. A veces es el mismo desgaste y el mismo ritmo con el que no dejamos de intentar y mover al rival, por momentos aparecen los espacios y los momentos para atacar y dimos vuelta un resultado importante. Hicimos un gran desgaste, veníamos de un viaje largo, pero o nos pusimos a jugar el partido del jueves; había que jugar el de hoy y recién ahora empezamos a pensar en Nacional”, cerró.

La palabra de Borja

Además de revelar el pedido que le hizo su DT, el colombiano pidió apoyo por parte de la gente y desmintió los rumores de un plantel con problemas adentro del vestuario: “Se lo dije a él, que lo iba a abrazar porque tenemos una linda relación, cada día se fortalece más. Además, quero aprovechar para decirle a la gente que nos apoye y también al cuerpo técnico porque los de los otros equipos quieren que el plantel esté roto y nosotros no podemos darle ese gusto, tenemos que estar juntos, apoyar al entrenador, acompañar como lo vienen haciendo y no darles de comer a ellos. El grupo está excelente y quedó reflejado en el segundo gol, donde vinimos todos a abrazarnos”, concluyó.

