Pablo Vicó, histórico DT de Brown de Adrogué, contó que está trabajando en River

Pablo Vicó, que dirigió más de 500 partidos en Brown de Adrogué, contó que ahora trabaja en River, aunque no como director técnico. Tras un breve paso por Agropecuario de Carlos Casares, el entrenador, un personaje entrañable dentro del ámbito futbolístico, relató en una entrevista radial que fue convocado por el Millonario, “para asesorar a los técnicos que recién se están iniciando en las escuelas del club“ que tiene en distintos lugares.

En diálogo con Superdeportivo Radio, Vicó relató cómo le llegó la oportunidad. “Fue por intermedio de Hermes Desio [fue Director Deportivo del Fútbol Formativo de River hasta diciembre de 2024]. Están contentos conmigo. Eso quiere decir que algo lindo dejaste. Te llena de orgullo”.

“Veo casi más de 800 chicos y asesoro entrenadores que tiene River, eso me permite tener la cabeza ocupada. Aparte, la gente del club un respeto total conmigo. No podían creer que les dijera que sí a la oportunidad que me daban. Yo les pedí no dirigir a los chicos, pero sí es una linda función con los entrenadores“, prosiguió en su charla.

Al menos por ahora, Vicó no cuenta con ofertas para retomar su actividad de como DT: “Necesito tener esa adrenalina de volver a dirigir. Debo tener que esperar. Quiero trabajar en un club donde quieran aspirar a un proyecto serio y con ambición. Hicimos cosas muy importantes en un club muy austero. A lo mejor me consideran un viejo arruinado, con falta de memoria, pero estoy entero y consciente”.

Pablo Vicó, del Ascenso a trabajar en River Instagram

“¿Cómo no me va a gustar dirigir Colón? ¿A quién no le gustaría dirigir? Dios me libre y guarde. Es hermoso y más el momento que están viviendo. Puedo demostrarte que con una gran motivación y mucho trabajo se puede sacar adelante. Siempre con un presupuesto austero hice cosas muy lindas”, dijo Vicó sobre la chance de tomar las riendas de Colón de Santa Fe, que está 15° en la zona B del Ascenso, en una zona complicada para pelear un lugar para volver a Primera A.

Vicó dirigió 569 partidos en Brown de Adrogué a lo largo de 15 años como DT de la institución y hasta vivió debajo de una tribuna del estadio. “Tendría que ir a algún departamentito, es lógico. Tengo que dejar, darle el paso a la gente que va a venir”, dijo en su momento el entrenador.