escuchar

Un refuerzo, una venta millonaria y seis bajas. Así comienza la temporada 2024 para River. El cuerpo técnico se reencontrará con sus dirigidos el sábado 6 en Ezeiza, en la previa del viaje a los Estados Unidos para la pretemporada, pero ya empieza a diagramar la reducción de la plantilla: el mercado de pases será corto y se medirá por las salidas, con la intención de depurar una extensa nómina que alcanzó los 32 profesionales en el tramo final de 2023.

A la espera de la confirmación de los juveniles que serán convocados, el técnico Martín Demichelis comenzará a trabajar con 27 futbolistas, ya que Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana y Bruno Zuculini no renovaron sus contratos, Salomón Rondón rescindió con un reintegro económico -y se sumó a Pachuca, de México- y Nicolás De La Cruz fue transferido a Flamengo. Por otra parte, el volante uruguayo Nicolás Fonseca arribó este martes al país y, en principio, será la única cara nueva que se suba al avión que saldrá el domingo por la madrugada rumbo a Bradenton, Florida, para las dos semanas de trabajos en el complejo IMG Academy.

Ante las partidas de Enzo Pérez y Zuculini, y con Matías Kranevitter como única alternativa, Fonseca es un mediocampista central de 25 años que River fichó a mediados del año pasado por 2,25 millones a cambio de un 60% del pase que pertenecía a Montevideo Wanderers. Después de firmar contrato hasta 2027 y de pasar la revisión médica, quedó a préstamo en Uruguay para completar el semestre. En total, jugó 49 partidos en un año y medio y alcanzó los 74 juegos oficiales entre Novara (2018-2020) y River de Uruguay (2022).

“Estoy muy feliz, cumplo un sueño. Estoy con muchas ganas y objetivos. Ha llegado el momento de aportar mi granito de arena para que la institución siga triunfando”, dijo Fonseca a TyC Sports en su llegada a la Argentina. “Se van jugadores increíbles, ídolos del club. Nosotros tenemos que remar del mismo lado. Los extrañaremos porque son historia, pero trataré de aportar lo mejor de mí. Hay que intentar ganar todo, no hay otra”.

Nicolás Fonseca, el mediocampista que firmó su contrato con River y ya se sumó al club Twitter

¿Qué más buscará River en el actual mercado? Según pudo saber LA NACION, tanto el cuerpo técnico como la comisión directiva coinciden en la intención de buscar un refuerzo por línea: las prioridades son un lateral derecho -quizá el puesto con más problemas del año pasado-, otro volante y un delantero, a raíz de las salidas de De La Cruz y Rondón. Pero hay otra confirmación: se tratará de un libro puntual, quirúrgico. El técnico Demichelis sufrió la superpoblación de futbolistas en el segundo tramo del 2023 y la intención es contar con un plantel que baje en cantidad sin perder jerarquía.

A la expectativa de un interés que por ahora no avanzó por el atacante uruguayo Matías Arezo (volvió a Granada, de España, tras un préstamo en Peñarol), este martes se cayó un viejo anhelo: a pesar de una reunión que se dio con el secretario técnico Leonardo Ponzio en Punta del Este, el delantero Lucas Alario tomó la decisión de avanzar a fondo con Inter, de Porto Alegre, para su contratación. El club brasileño ultima detalles para comprarle su ficha a Eintracht Franfkurt y firmarle un contrato por dos temporadas. En Núñez, la del atacante era una situación tomada con pinzas: no solo no convencían su actualidad deportiva (dos goles en apenas 26 partidos y 411 minutos en las últimas dos temporadas) y su reciente operación de rodilla, sino también la fuerte erogación económica que se debía a hacer por su traspaso y su salario. Nunca estuvo cerca.

Lucas Alario tuvo poca acción en los últimos meses y quedó fuera del radar 'millonario' Alex Grimm - Getty Images Europe

Así, sin otras negociaciones activas en el comienzo del año, River se rearma sin bucear intensamente en el mercado. Con la confirmación del amistoso ante Rayados de Monterrey para el próximo miércoles 17 en el estadio Cotton Bowl de Dallas y a la espera de cerrar la fecha de otro compromiso internacional frente a América, de México, los futbolistas se encuentran disfrutando de sus últimos días de vacaciones antes de reencontrarse el próximo sábado en Ezeiza. Allí, en el River Camp, se realizarán los exámenes médicos y el primer entrenamiento antes de viajar a las 3 del domingo rumbo a Estados Unidos, de cara a un primer semestre en el que los principales objetivos serán la etapa de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga.