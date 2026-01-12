River, después del estreno: el nuevo grupo de líderes del vestuario, los chispazos de buen fútbol y tres que quedaron en deuda

Primer amistoso. Primera prueba. Primeras conclusiones. River comenzó su año futbolístico en Montevideo con un triunfo 1-0 sobre Millonarios de Colombia en el Estadio Gran Parque Central con gol de penal de Gonzalo Montiel. Una noche en la que Marcelo Gallardo optó por utilizar a una gran mayoría de sus cartas titulares para el once inicial y en la que le pudo dar rodaje a dos de sus refuerzos para esta temporada: Fausto Vera y Matías Viña tuvieron su presentación con la camiseta millonaria. Un positivo puntapié inicial para un 2026 repleto de obligaciones en el que deberá mejorar y pulir mucho más su juego. La pelota ya rueda.

La respuesta más notoria de un equipo que no sufrió sobresaltos se vio desde el aspecto físico. El cuerpo técnico quedó muy conforme con las evaluaciones individuales que hicieron tras una pretemporada extensa que comenzó el 20/12 y que tendrá su última semana desde esta tarde en Punta del Este. Ya desde los primeros minutos de juego se vio parte del estilo agresivo que el Muñeco desde la vuelta al trabajo busca imponerle a su equipo con las intensas jornadas de doble turno y exigentes tareas físico-técnicas con pelota: presión alta, asfixiante, para recuperar la pelota en campo rival y atacar. Por momentos funcionó, por momentos no, pero para poder lograrlo necesitará tener a todos a tope físicamente por el desgaste que requiere. Y la diferencia con Millonarios fue notoria.

Marcelo Gallardo y un buen arranque de 2026 con River, tras el triunfo ante Millonarios de Bogotá GASTON BRITOS

“Venimos de hacer una muy buena pretemporada. Es el primer partido de preparación y, si bien hay cosas que tenemos que mejorar, creo que se vio un poco lo que venimos trabajando y lo que nos pide Marcelo, así que contento por este primer partido. De acá tenemos que partir, de esta base, y de ahí para arriba. Quedan dos semanas para el arranque del torneo y nos estamos preparando muy bien”, dijo Lucas Martínez Quarta, una de las figuras y capitán en el segundo tiempo ante la salida de Juanfer Quintero. “Necesitamos hacer esfuerzos repetitivos más agresivos, tratar de presionar en campo rival, de recuperar arriba. Creo que es lo que siempre caracterizó a los equipos de Marcelo. Y nosotros, de atrás, acompañar”, agregó.

En cuanto a lo futbolístico, también se observaron chispazos de lo que se busca: centrales adelantados para ser un equipo corto, laterales proyectados, volantes llegadores, remates de media distancia y mucha apertura de campo para ser profundo, aspectos que desde el banco de suplentes tanto el DT como su ayudante Matías Biscay insistieron con sus gritos durante todo el partido. Además, se observó el cambio del 4-3-1-2 al 4-3-3 en una constante de la pretemporada: los trabajos tácticos con diversos esquemas para no atarse a una única modalidad sin romper la idea madre.

El aplauso de Gonzalo Montiel tras la victoria de River ante Millonarios GASTON BRITOS

En el primer tiempo, River fue de mayor a menor, al ritmo de Juan Fernando Quintero, pero quizá en el debe quedaron Giuliano Galoppo, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, las referencias más claras de ataque a las que le faltó sintonía fina y buscarán cambiar su imagen el próximo sábado ante Peñarol en el segundo y último amistoso. Luego, en la segunda parte, el equipo tuvo otro vuelo con los ingresos de Ian Subiabre y Santiago Lencina y se potenció con las presencias de Matías Viña y Tomás Galván: el lateral uruguayo tuvo su debut y el volante ofensivo su reestreno tras más de cuatro años a préstamo entre Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez.

En plena evaluación del DT, Galván dio un paso adelante en la consideración. Las buenas respuestas que se encontraron en el banco se sumaron al sobrio partido de los chicos Santiago Beltrán en el arco y Facundo González en el lateral izquierdo y a la interesante presentación de Fausto Vera como volante central. En el final, ya con siete cambios realizados, el penal errado de Agustín Ruberto y la expulsión de Juan Portillo deslucieron un cierre que estaba controlado. Por otro lado, Paulo Díaz no fue al banco por decisión técnica, Aníbal Moreno por su readaptación física y a Facundo Colidio lo preservaron tras estar engripado los últimos días.

Kevin Castaño renueva su ilusión en River, tras un año de adaptación; el volante compartió la zona con Fausto Vera y Giuliano Galoppo en el estreno 2026 GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

“Estos son partidos para sumar y mejorar. Se vio una idea clara que es lo que nos pide el técnico, con intensidad, con mucho juego, pero tenemos que seguir mejorando. Hay muchos chicos que están para seguir creciendo. Buscar identidad, con intensidad, juego, desbordes, llegadas. Ser un equipo ofensivo y trataremos de demostrarlos ahora en los amistosos de pretemporada para ya tratar de llevarlo al campeonato”, contó Gonzalo Montiel tras el amistoso.

Que Juanfer haya sido el capitán y que hayan tomado la palabra tanto Montiel como Martínez Quarta no es casualidad: hay un nuevo grupo de líderes en el vestuario millonario que atraviesa una histórica renovación tras la salida de Enzo Pérez, Casco, Nacho Fernández y Pity Martínez. “Si bien lamentablemente se tuvieron que ir con ese mal año que tuvimos, creo que los que llegamos hace un año o menos, como Juanfer, de la mano de Armani también, vamos a tomar un rol más protagónico. Tratamos de asumir ese rol y ayudar a los que vienen de inferiores, que se puedan acoplar lo mejor posible al equipo”, agregó Martínez Quarta.

Ya sin Sebastián Boselli, quien dejó la concentración para sumarse a Getafe de España, ahora la dirigencia buscará cerrar estas semanas las operaciones por Jhohan Romaña y Maher Carrizo, los dos jugadores que pretende el DT para potenciar el plantel. River necesita sumar una variante más a la zaga central y además ser más punzante en ataque con desequilibrio y llegada al área rival. En principio, si destraba ambas situaciones, ahí podría empezar a cerrarse el mercado.

Así, ahora comenzará la última semana de pretemporada en Punta del Este, que finalizará el sábado por la noche con el amistoso ante Peñarol. A menos de dos semanas del debut en el Torneo Apertura, el Muñeco comienza a sacar conclusiones para el armado de un equipo que le dejó buenas sensaciones, pero que debe seguir trabajando para potenciarse y resurgir.