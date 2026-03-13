Horario de la qualy del Gran Premio de China de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Este sábado, a partir de las 4 de la mañana (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su segunda clasificación en la Fórmula 1 2026. El argentino se encuentra en Shanghái para el Gran Premio de China, el segundo de esta temporada. Al igual que el sprint de este sábado a la medianoche, la qualy y la carrera del domingo a las 4 de la mañana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV.

Colapinto es uno de los 22 pilotos titulares del Campeonato Mundial 2026, ya que para este año se sumó una nueva escudería, Cadillac, que tiene a Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como representantes. El argentino tiene como compañero en Alpine al francés Pierre Gasly y tuvo su primera pretemporada oficial como profesional, lo que lo invita a ilusionarse con mostrar un mejor rendimiento que en 2025: "Creo que ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Así que ayuda mucho. Y eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso", aseguró antes del comienzo de la temporada.

Franco Colapinto en el Circuito Internacional de Shanghái; el argentino aún no logró encontrar su mejor versión Andy Wong� - AP�

En el único entrenamiento libre, George Russell (Mercedes) fue el más rápido con un tiempo de 1:32.741. Colapinto, por su parte, fue 15° y quedó a 2.206s del líder.

con un tiempo de 1:32.741. Colapinto, por su parte, fue 15° y quedó a 2.206s del líder. En la clasificación para el sprint, Russell consiguió la pole position con un tiempo de 1:31.520, a 2.807 de Colapinto, que terminó 16°.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de China

Viernes 13 de marzo

Práctica 1 : 15°.

: 15°. Clasificación para la carrera sprint: 16°.

Sábado 14 de marzo

00.00: Carrera sprint.

4.00: Clasificación.

Domingo 15 de marzo

4: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de China

El Gran Premio de China se disputa este fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái, con la clasificación programada para este sábado a las 4 (horario argentino), después del sprint -que se corre en la medianoche-, y la carrera para el domingo a la misma hora. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, George Russell (Mercedes) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de China 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.07. Más atrás aparece el italiano Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes), con 1.20, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 2.50.