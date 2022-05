River, entre lesiones, suspensiones y Covid-19: cuántos jugadores tiene disponibles Marcelo Gallardo para el partido con Colo Colo

Exactamente un año después del histórico 2-1 a Independiente Santa Fe con solo 11 jugadores y Enzo Pérez, lesionado, como arquero en medio de un brote de Covid-19, River vuelve a afrontar un partido de Copa Libertadores con problemas que le impiden tener tranquilidad. De otra magnitud, pero similares.

Esta vez, el contagio no es tan masivo como en mayo de 2021, pero afecta directamente a la estructura del técnico Marcelo Gallardo. Este jueves, para jugar desde las 21 con Colo Colo en el Monumental, no podrá contar con Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino, que dieron positivo en los hisopados PCR que exige la Conmebol. No todo queda ahí: el Millonario acumula 10 bajas y solo tiene convocados a 19 de los 30 futbolistas anotados en el torneo continental.

📋 Los convocados para recibir a Colo-Colo por una nueva fecha de la #Libertadores 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/BhCOYv59o9 — River Plate (@RiverPlate) May 18, 2022

Los dolores de cabeza parecen acumularse en un mayo que, por ahora, le ofrece pocas noticias positivas a River. Tras la inesperada eliminación con Tigre en la Copa de la Liga, el encuentro de esta noche se presentaba como una ocasión inmejorable para dar vuelta la página, volver a mostrar lo mejor de su fútbol y sellar su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero los inconvenientes no paran de aparecer en el camino y la cita copera se volvió un obstáculo a superar.

Franco Armani, una baja sensible en River para el encuentro ante Colo Colo, por la Copa Libertadores; el arquero será reemplazado por Ezequiel Centurión River Plate

Armani y Pochettino, que se perfilaban para ser titulares, y el habitual suplente Pinola quedaron marginados por Covid-19 en un contagio que también incluyó a Mariano Barnao, secretario técnico, y a Matías Ghirlanda, jefe de prensa. Y la noticia cayó en la mañana del miércoles como un bombazo después de las dos lesiones que ya habían oscurecido la el martes: Juan Fernando Quintero se resintió del desgarro en el isquiotibial izquierdo y Cristian Ferreira quedó marginado por una fatiga muscular en la misma zona.

Los cinco jugadores mencionados no estarán hoy y se suman a la lista en la que también aparecen Enzo Pérez –suspendido por tres amarillas– y los lesionados Matías Suárez, Robert Rojas, Felipe Peña y Flabian Londoño. Así, con 10 bajas, Gallardo convocó a 19 de los 20 que tenía disponibles en la lista: solo dejó al margen a Leo Díaz, arquero suplente de la reserva.

Juan Fernando Quintero y Enzo Pérez se perderán por lesión y suspensión, respectivamente, el partido de River ante Colo Colo, por la Copa Libertadores River Plate

De esta manera, para jugar esta noche frente al equipo chileno, el Muñeco debe definir únicamente quién será el lateral derecho: Andrés Herrera y Emanuel Mammana se disputan el lugar. El resto del equipo parece definido con el juvenil Ezequiel Centurión en el arco en su segundo partido en primera; Herrera o Mammana, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco en el fondo; Bruno Zuculini en el eje; Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco en el medio campo, y Julián Álvarez en el ataque.

En lo previo, no hubo ayuda desde Perú: si Alianza Lima empataba o le ganaba anoche a Fortaleza, River podría celebrar el pase a octavos antes de jugar. Sin embargo, el equipo brasileño mantuvo sus chances con un triunfo por 2-0 en Perú. Pero, por fuera de la clasificación, para el equipo de Gallardo hoy es un partido crucial: el objetivo trazado es sumar los seis puntos que quedan en el Grupo F para acumular 16 unidades, posicionarse como uno de los mejores 16 equipos de la Copa y ganar ventaja con las posibles localías de cara a las series de eliminación. Y, además, empezar a cerrar el semestre con otra imagen.

