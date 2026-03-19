River vuelve a la Copa Sudamericana tras doce años: el sorteo y la ilusión de otros cinco clubes argentinos

Diez campeones de la Copa Libertadores jugarán la Copa Sudamericana en esta temporada. River, Racing y San Lorenzo serán los tres representantes argentinos en esa ilustre condición: se sumarán a Olimpia, de Paraguay, y a los brasileños Gremio, Santos, San Pablo, Atlético Mineiro, Botafogo y Santos. El sorteo se realizará esta noche, desde las 20 de nuestro país, en Luque, Paraguay, en la sede de la Conmebol.

River volverá a jugar la segunda copa en importancia del continente después de doce años. La última vez, en 2014, ganó el título, al vencer a Atlético Nacional de Medellín. Aquel equipo en el que se destacaban, entre otros, Marcelo Barovero, Gabriel Mercado, Leonel Vangioni, Carlos Sánchez, Leonardo Ponzio, Leonardo Pisculichi y Teófilo Gutiérrez, logró el primer título internacional de la rica gestión del técnico Marcelo Gallardo. Además, ese trofeo rompió una sequía de 17 años sin títulos internacionales para el conjunto millonario. Además, sería una suerte de trampolín para la gloria continental que llegaría en los años siguientes.

Esta noche, treinta y dos equipos conocerán su camino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 Conmebol

Hoy, el escenario es distinto para River. Ya sin Gallardo y con el ciclo de Eduardo Chacho Coudet dando los primeros pasos, la Copa Sudamericana es uno de los grandes objetivos del club en la temporada. River será una de las ocho cabezas de serie del bolillero 1, junto con Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Santos, Olimpia y América de Cali (de acuerdo con el ranking de la Conmebol de diciembre de 2025) y no podrá tener rivales argentinos en el grupo.

El equipo que surge como el más complejo del bolillero 2 es el brasileño Vasco da Gama. Además, están Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Cienciano (Perú) y Caracas (Venezuela).

El bombo 3, asimismo, está integrado mayormente por clubes de menor jerarquía en comparación con los peso pesados de la región. Pero hay un factor que puede complicar los desafíos de visitante: la altura. En ese sentido, los equipos por evitar para River serán Independiente Petrolero de Bolivia, que actúa como local en Sucre (ciudad ubicada a 2790 metros sobre el nivel del mar), el ecuatoriano Deportivo Cuenca (juega a 2550m) y Deportivo Macará, también de Ecuador (en Ambato, a 2580m).

River, con Eduardo Coudet como DT, tiene en la Copa Sudamericana uno de los objetivos más valiosos de la temporada @RiverPlate

En el bolillero 3 también están Blooming (juega en Santa Cruz de la Sierra, en el llano boliviano), Audax Italiano (Santiago de Chile), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Montevideo City Torque y Boston River (ambos de Uruguay).

Mientras que en el bolillero 4, además de Barracas Central y Deportivo Riestra, que no podrían medirse con River, se encuentran Botafogo (Brasil), Alianza Atlético (Perú), Recoleta (Paraguay), Juventud Las Piedras (Uruguay), Carabobo (Venezuela) y Deportivo O’Higgins (Chile).

Racing, campeón de la Sudamericana en 2024 tras vencer a Cruzeiro en Asunción, volverá a buscar el título DANIEL DUARTE - AFP

Racing, campeón de la Copa Sudamericana en 2024, al igual que River será parte de los preclasificados del bolillero 1. San Lorenzo y Tigre estarán en el bolillero 2. Y, tal lo citado, Barracas y Riestra ocuparán el bombo número 4: para ambos equipos argentinos será el primer torneo internacional de su historia.

¿Cuándo comenzará la acción? La fase de grupos se iniciará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Los 32 equipos clasificados competirán en seis fechas, con los primeros de cada grupo avanzando en forma directa a los octavos de final y, los segundos, a un repechaje.

Santos de Brasil, con Neymar como figura, será uno de los equipos de mayor tradición que este año jugarán la Copa Sudamericana Andre Penner - AP

Al igual que en los últimos años, la final será a partido único en una sede neutral que se dará a conocer en los próximos meses. En la última edición se cruzaron Lanús y Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, con victoria del equipo granate, por penales. Desde que la definición dejó de ser en desafíos de ida y vuelta, en 2019, se consagraron clubes de tres países diferentes: Argentina (Defensa y Justicia en 2020, Racing en 2024 y Lanús en 2025), Ecuador (Independiente del Valle en 2019 y 2022, y Liga de Quito en 2023) y Brasil (Atlético Paranaense en 2021).

¿Cuáles serán los premios económicos? Por jugar toda la fase de grupos, cada club recibirá US$ 900.000. Por los octavos de final, se sumarán 600.000 dólares. Por alcanzar los cuartos de final, US$ 700.000. Por llegar a las semifinales, 800.000 dólares. Por ser finalista, US$ 2.000.000. Mientras que el campeón obtendrá US$ 6.500.000.