El Superclásico es uno de los partidos más atractivos y esperados del mundo. Cada vez que se diagrama el calendario de un nuevo torneo nacional o incluso internacional en el que Boca y River se pueden enfrentar, todo gira en torno a cuándo podrían jugar entre sí. Y de cara a la temporada 2024 del fútbol argentino, ya se conoce el día y el horario en el que chocarán por primera vez en este 2024. Será el domingo 25 de febrero a las 17, en el marco de la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, el primer torneo nacional de la temporada.

Millonarios y xeneizes se enfrentarán en la ya habitual “fecha de clásicos”, que nuevamente se realizará en la séptima jornada. Será en el estadio Monumental, sede del enfrentamiento correspondiente a la Liga Profesional 2023, en el que el equipo dirigido por Martín Demichelis ganó por la mínima diferencia gracias a un gol de Miguel Borja, para dar un paso importante en el camino hacia la obtención del que sería el primero de los dos títulos que consiguió en el año.

Martín Demichelis ganó los dos Superclásicos que disputó como entrenador de River Plate LA NACION/Gonzalo Colini

Tras el encuentro habrá actividad nuevamente a las 19.45, horario en el que se llevarán a cabo dos de los clásicos más importantes del fútbol argentino: Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (LP) y Newell’s vs. Rosario Central, quizá el más pasional de todos los duelos del fin de semana. A las 22, en tanto, se enfrentarán Lanús vs. Banfield e Instituto vs. Godoy Cruz.

El día anterior a partir de las 17, el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini será el recinto encargado de darle el puntapié inicial a la fecha 7 con el cotejo entre Independiente y Racing. Inmediatamente después, desde las 19.30, se disputarán dos partidos en simultáneo: Huracán vs. San Lorenzo y Sarmiento de Junín vs. Barracas Central. Para cerrar el día, a las 22, también habrá un clásico y un duelo interzonal de menor relevancia: Belgrano vs. Talleres y Unión vs. Independiente Rivadavia.

Por último, el lunes se disputarán partidos entre rivales con poca rivalidad histórica, a excepción de Argentinos Juniors vs. Platense, que juegan a las 17: se enfrentarán Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra a partir de las 19.15, y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán y Vélez vs. Tigre, ambos desde las 21.30. Esto se debe a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) asignó ‘emparejamientos’ entre clubes con cierta cercanía entre los que pertenecen a la Primera División que no tienen a su eterno rival en la misma categoría.

Los últimos cinco Superclásicos

1/10/2023 - Copa de la Liga Profesional 2023 - Fecha 7: Boca 0-2 River (Salomón Rondón y Enzo Díaz).

7/5/2023 - Liga Profesional 2023 - Fecha 15: River 1-0 Boca (Miguel Borja).

11/10/2022 - Liga Profesional 2022 - Fecha 18: Boca 1-0 River (Darío Benedetto).

20/3/2022 - Copa de la Liga Profesional 2022 - Fecha 7: River 0-1 Boca (Sebastián Villa).

3/10/2021 - Liga Profesional 2021 - Fecha 14: River 2-1 Boca (Julián Álvarez x2 y Carlos Zambrano).

El historial entre River Plate y Boca Juniors

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 260 veces con 91 victorias para el xeneize, 86 para el Millonario y 83 empates.

Por ligas nacionales se cruzaron en 214 ocasiones con 78 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 71 para el de Núñez. Además, hubo 65 igualdades.

Por copas nacionales hay 14 antecedentes y siete de ellos concluyeron en empate. River sonrió cinco veces y Boca, dos.

En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí, el historial está más parejo debido a que el xeneize cosechó 11 triunfos y el Millonario, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.