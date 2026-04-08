Cómo contratar DirecTV y DGO: los planes y el paquete especial para ver a River en la Copa Sudamericana 2026

River Plate vuelve a jugar la Copa Sudamericana en 2026 tras 11 años de ausencia -la última vez fue en 2015 y llegó a semifinales- y, más allá de la desazón por no haber ingresado a la Libertadores, hay una gran expectativa alrededor del conjunto dirigido por Eduardo Coudet porque es uno de los favoritos al título.

El Millonario integra el Grupo H junto a Blooming de Bolivia, Carabobo de Venezuela y Bragantino de Brasil. Su debut frente a los bolivianos, este miércoles a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, se transmite únicamente a través de DSports, el canal deportivo de DirecTV para el que se requiere ser cliente para acceder al contenido.

Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación para poder ver el primer partido del conjunto rojo y blanco en la Sudamericana a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook.

Cómo contratar DirecTV

Ingresar a www.directvgo.com/ar/home

Seleccionar el paquete de programación deseado.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.

El conjunto del barrio porteño de Núñez persigue su segunda vuelta olímpica en la Sudamericana, tras haberla ganado en 2014, y es favorito a conseguirlo al igual que otros oponentes de peso que tiene el certamen como lo son Racing, Botafogo, Gremio, Atlético Mineiro y San Pablo.

En cuanto a sus rivales en la primera etapa, Bragantino se clasificó por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. Blooming fue quinto en la última temporada de la Primera División de su país y en el repechaje triunfó sobre San Antonio Bulo Bulo 3 a 0 como local. Carabobo, por último, accedió a este certamen luego de perder la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Sporting Cristal de Perú.

Eduardo Coudet ganó los cuatro partidos que dirigió a River desde su llegada Manuel Cortina

En caso de culminar en el primer lugar de la tabla de posiciones de la zona H, River se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a playoffs con un equipo que culmine tercero en alguna de los grupos de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.