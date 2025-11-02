River vs. Gimnasia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura
El encuentro por la 14° fecha se juega en el Monumental
No cuida a ninguno
Gallardo tenía que evaluar si incluía Martínez Quarta, Rivero y Acuña, que si reciben una amonestación, no podrán jugar ante Boca la próxima fecha por acumulación de amonestaciones. No guardó a ninguno. También entiende que River debe salir con los mejor este domingo ante el Lobo.
Silbidos para los jugadores
Los hinchas de River, molestos por las eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Libertadores, silbaron a la mayoría de los futbolistas cuando fueron anunciados uno por uno en la pantalla gigante del estadio Monumental. Bustos, Castaño, Colidio, Paulo Díaz, Galoppo, Nacho Fernández y Borja fueron los más reprobados: se salvaron Armani y Rivero, también Gallardo.
El último partido de Brito como presidente
Jorge Brito vivirá este domingo su último partido como presidente millonario, ya que este lunes, a las 17, será la asunción de Stefano Di Carlo, quien ganó las elecciones ayer con el 61,77% de los votos en una elección récord para el club.
El Lobo, con DT interino
Gimnasia saldrá a jugar con DT interino: Fernando Zaniratto, entrenador de la Reserva del Lobo, estará en el banco de los suplentes. Había asumido en la previa al clásico que Gimnasia perdió con Estudiantes, luego del despido de Alejandro Ortila.
Los titulares de Gimnasia
Estos son los futbolistas que arrancarán jugando ante River: Insfrán; Pintado, Giampaoli, Enzo Martínez y Silva Torrejón; Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto; Panaro, Merlini y Piedrahita; y Marcelo Torres.
🔛📋 ¡Estos son los 11 elegidos por Fernando Zaniratto!— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) November 2, 2025
⚽ #TorneoBetano | Clausura 2025
📺 Seguilo en vivo por ESPN Premium
▶️ Suscribite al Pack Fútbol.
🔗 https://t.co/g8hZiVBrgJ pic.twitter.com/N4NxIAt8cD
Enzo Përez, suplente
“No pensábamos llegar a fin de año de esta manera, pero hay que salir de esta situación lo más rápido posible. River tiene que estar el año que viene en la Copa Libertadores, pero ahora tenemos que empezar ganándole a Gimnasia. El mensaje de Gallardo llega pero después los que tenemos que responder en la cancha somos nosotros. ¿Obligados por lo que pasó en La Plata? Más allá del resultado de Boca, nosotros teníamos que salir a ganar, eso no nos cambia: no podemos dejar pasar más puntos. Tenemos que ganar, estamos obligados a ganar", dijo Enzo Pérez en declaraciones con ESPN en la previa del partido. El referente estará en el banco de los suplentes.
River, confirmado
Marcelo Gallardo eligió a estos futbolistas para jugar ante Gimnasia: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Portillo y Castaño; Subiabre, Juanfer Quintero y Colidio; Maxi Salas.
📋 Los 11 del Millonario para esta noche frente a Gimnasia ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/mmVQVzp45e— River Plate (@RiverPlate) November 2, 2025
Montiel, lesionado
Gonzalo Montiel sufrió un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda y por ese motivo se quedó afuera del partido con Gimnasia. Apuntan a que esté en el superclásico, pero tampoco es segura su presencia en la Bombonera.
El historial
Desde el inicio del profesionalismo, River y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentaron 165 veces, con un saldo ampliamente favorable para el Millonario: River ganó 90 partidos, Gimnasia se impuso en 33 y empataron en 42 oportunidades.
Bienvenidos a la cobertura en vivo
Este domingo, desde las 20:30, River y Gimnasia se enfrentarán por la 14° fecha del torneo Clausura. El encuentro se desarrollará en el estadio Monumental y se podrá mirarlo por ESPN Premium. Todo lo que pase, minuto a minuto, en lanacion.com.
Seguí leyendo
Un gigante tambalea. No puede ganar, lo golean en su estadio y su DT cuestionado está en conflicto con un campeón de Qatar 2022
Mundial 2027. Un momento bisagra para los Pumas, con el foco en el sorteo: qué necesita para no sufrir y cuáles son los riesgos
"Deja de castigarte". Marion Jones, la exatleta olímpica que terminó de disculparse por su pasado
- 1
Tevez le ganó el duelo a Guillermo ante la mirada de Bianchi: el golazo de la “T”, con potrero y oportunismo
- 2
Elecciones en River: Stefano Di Carlo fue elegido presidente por amplia mayoría
- 3
Independiente se puso a jugar cuando ya parece ser tarde: goleó 3-0 a Atlético Tucumán y todavía hace cuentas
- 4
El título que falta en las vitrinas: el sueño Sub 17 de Argentina se pone en marcha en Qatar