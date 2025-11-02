River vs. Gimnasia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

“No pensábamos llegar a fin de año de esta manera, pero hay que salir de esta situación lo más rápido posible. River tiene que estar el año que viene en la Copa Libertadores, pero ahora tenemos que empezar ganándole a Gimnasia. El mensaje de Gallardo llega pero después los que tenemos que responder en la cancha somos nosotros. ¿Obligados por lo que pasó en La Plata? Más allá del resultado de Boca, nosotros teníamos que salir a ganar, eso no nos cambia: no podemos dejar pasar más puntos. Tenemos que ganar, estamos obligados a ganar", dijo Enzo Pérez en declaraciones con ESPN en la previa del partido. El referente estará en el banco de los suplentes.