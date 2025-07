River vs. Platense, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

River y Platense se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 de la zona B del Torneo Clausura 2025. Será el estreno del campeón del Apertura, el equipo de Vicente López, en el segundo certamen del año. El encuentro está programado para las 21 en el estadio Monumental, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Millonario llega a este compromiso tras una frustrada participación en el Mundial de Clubes, en el que quedó eliminado en la etapa de grupos tras cosechar cuatro puntos, producto de una victoria (3 a 1 vs. Urawa Red Diamonds), un empate (0 a 0 vs. Monterrey) y una derrota (2 a 0 vs. Inter de Milán). Este viernes oficializó la llegada de Maximiliano Salas, que se desvinculó de Racing por intermedio de la cláusula de rescisión equivalente a USD$9.200.000.

Maximiliano Salas es nuevo jugador de River; el delantero utilizará la camiseta número 7 Prensa River

El Calamar, por su parte, ganó el primer título de su historia en el semestre inicial de este año. Fue la gran revelación del Apertura y, tras avanzar a octavos en el sexto lugar del Grupo B, dejó en el camino sucesivamente a Racing, River, San Lorenzo y Huracán para levantar el trofeo en la final ante el Globo disputada en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De cara al certamen venidero ya no cuenta con la dupla de entrenadores con la que ganó el título, conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez: los reemplazó Cristian ‘Kily’ González.

River vs. Platense: todo lo que hay que saber

Fecha 1 de la zona B del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 13 de julio.

: Domingo 13 de julio. Hora : 21.

: 21. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

River vs. Platense: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 21 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.56 contra los 7.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.88.