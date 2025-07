Robinho Jr. bajo la tutela de Neymar: la historia se repite como lo hizo con su padre en Santos

Robinho Jr, hijo del exinternacional brasileño Robinho, debutó este miércoles a los 17 años en el Brasileirao de 2025 con la camiseta de Santos, el club que lanzó a la fama a su padre, hoy preso por la violación de una joven albanesa en 2013. El Peixe venció ayer por 1-0 al Flamengo con un tanto de Neymar, la figura del partido, que compartió focos con la joven promesa.

Zurdo, le gusta hacer firuletes y bailar encima de la pelota, tirar caños. Tiene un gran control de la pelota y saca el remate fácil. Desde las juveniles se ubicaba sobre la derecha para enganchar con su perfil zurdo y buscar el arco, pero uno de los movimientos que más intenta son los amagues, los engaños para distraer a los adversarios y acelerar en el momento que menos esperan. No es individualista y además se destaca con buenos pases para habilitar a los compañeros, ya sea con pases filtrados o paredes o cambios de frente.

Así juega Robinho Jr.

Firmó su primer contrato profesional con el Alvinegro en agosto de 2024. Su vínculo se extiende hasta 2027 en el Vila Belmiro, con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros (52 millones de dólares).

Con la camiseta N° 7, Robinho Jr entró en el minuto 66 junto a Diego Pituca, como los primeros cambios del entrenador Cléber Xavier en la victoria de Santos ante Flamengo. Neymar, 18 minutos después, marcó el tanto a seis minutos del final del partido. “Tiene calidad”, dijo Xavier en rueda de prensa al referirse al proyecto de jugador, de gran imaginación y buena técnica, tal como su papá. “Quería un jugador para el uno contra uno (...). El partido lo requería y teníamos que hacerlo o nos matarían con las transiciones rápidas de ellos”, declaró el técnico sobre su apuesta por el juvenil.

Ese cambio dio mayor libertad a Neymar. Robinho Jr se había presentado en la primera división el 10 de julio un amistoso y dio una asistencia en un triunfo 3-1 de Santos contra Desportiva Ferroviária. Fue el primer aviso sobre la nueva figura que dará que hablar en el fútbol brasileño. Nacido el 17 de diciembre de 2007, cuando su padre jugaba en el Real Madrid, Robinho Jr deslumbró en las categorías juveniles del Santos. La cláusula de rescisión de su contrato con el antiguo club de Pelé alcanza 50 millones de dólares, según la prensa brasileña y la agencia AFP. La herencia de su padre es omnipresente, tanto para bien, por los grandes momentos que dejó en la cancha con el Peixe, como para mal, por la sentencia de nueve años de cárcel que cumple por la violación colectiva de una mujer albanesa en una discoteca de Milán.

Robinho Jr, con la número 7 de Santos en 2025 Prensa Santos

“Juninho (también lo llaman así a Robinho Jr.) tiene mucho potencial. Es muy parecido a su padre, independientemente de lo que esté pasando. El chico tiene una gran cabeza, es muy fuerte, no es fácil estar en su lugar. No es fácil debutar así, con la presión que conlleva su nombre. Él está ahí y yo estoy aquí para ayudarlo; es un chico de buen corazón. Lo apoyo mucho. Lo vi de pequeño y ahora juega a mi lado. El tiempo pasa, y él tiene el talento”, comentó Neymar. “El muchacho tiene buena cabeza, es muy fuerte, porque no es fácil estar en su lugar (...), con la presión que trae su nombre”, repitió el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain.

Hace tres días se hizo viral un vídeo en el que apareció Robinho Jr. anotando un tanto espectacular durante un entrenamiento de Santos: aparece en el vídeo ejecutando una rabona desde el banderín del córner e introduciendo el balón en el arco de forma limpia.

2010: 2025:



Robinho + Neymar Robinho JR + Neymar pic.twitter.com/x1tG42Qwze — Rising Stars XI (@RisingStarXI) July 17, 2025

La final perdida contra el Boca de Bianchi

El padre también era “Malabarista”, ya que aceleraba a puras gambetas con el balón, con las famosas bicicletas aprendidas en su temprana etapa en el fútbol de salón. Robinho padre tuvo un meteórico ascenso. Su explosión en el Santos, con títulos del Brasileirao en 2002 y 2004 y una final perdida de Copa Libertadores en 2003 contra el Boca de Carlos Bianchi, le colgó una pesada etiqueta: “el nuevo Pelé”.

Así llegó al Real Madrid de “Los Galácticos” para jugar junto a mitos como Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham o Raúl, mientras ganaba protagonismo en la selección de Brasil, con la que conquistó la Copa América en 2007 y la Copa Confederaciones en 2005 y 2009. El mismísimo Pelé bromeaba al llamarlo “Robinho do Nascimiento”, un juego de palabras con su propio nombre.

Si bien ganó con el Real Madrid dos Ligas españolas, un agujero negro se tragó a “Los Galácticos” y venía una renovación con Cristiano Ronaldo como piedra fundamental. Así, Robinho siguió en Europa con Manchester City y Milan, pero su estrella se apagaba pese a llegar a ser campeón del Calcio.

Regresos a Brasil con el Santos y traspasos poco sostenidos por China y Turquía completaron una carrera que acabó en 2020. En 2014 trascendió que era investigado en Italia por la denuncia que le llevó a la cárcel. La justicia italiana le declaró culpable en 2017, un fallo ratificado en 2022. Desde marzo de 2024, cuando se entregó a las autoridades, Robinho cumple condena de nueve años en una prisión de Sao Paulo, pues Brasil no extradita a sus ciudadanos. El ex-atacante de 41 años alega que la relación con la joven fue consensuada.

DE RABONA Y DESDE UN ÁNGULO IMPOSIBLE. Robinho Junior (sí, el hijo de Robinho) se lució con esta belleza en el entrenamiento del Peixe. Compartió cancha con Neymar el último jueves, en el triunfo amistoso ante Desportiva Ferroviaria.



📷 @SantosFC pic.twitter.com/sisEKawH7b — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2025

Neymar se queda con los buenos recuerdos de Robinho padre, quien al retornar al Santos en 2009 le apadrinó cuando él era un niño prodigio. Ahora a él hacer lo mismo con Robinho Jr. “Lo apoyo de verdad. Lo conocí cuando era pequeñito y hoy juega a mi lado. El tiempo pasa”, expresó el 10.