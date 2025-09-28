Roma se ilusiona con el Scudetto en Italia de la mano de Matías Soulé: un gol ante Hellas Verona

De cinco partidos disputados, cuatro triunfos y un empate. Roma, con el argentino Matías Soulé como una de sus mejores piezas, consolida un destacado arranque en el campeonato italiano. El éxito de este domingo, por 2 a 0 ante Hellas Verona, de local en el estadio Olímpico, encumbra al conjunto de la capital en la cima del certamen, con doce puntos, la misma cantidad que Nápoli, que esta tarde tendrá un complejo desafío, visitando a Milan, en el San Siro.

La celebración de Matías Soulé tras anotar el 2-0 de Roma ante Hellas Verona ALBERTO PIZZOLI� - AFP�

El DT Gian Piero Gasperini prolonga su buen inicio en Roma después de nueve años al mando de Atalanta. El entrenador, reemplazante de Claudio Ranieri, celebró en cinco de los seis partidos al frente de uno de los equipos más populares de la Serie A. Este domingo, puntualmente, Roma llegó con mucha confianza al partido frente al club de la región de Véneto tras ganar el clásico contra Lazio, 1-0 el fin de semana pasado, y superar 2-1, a mitad de la semana, a Niza y de visitante en el Allianz Riviera, por la Europa League.

A los siete minutos del partido en el Olímpico romano, Artem Dovbyk anotó su primer gol de la temporada. El futbolista ucraniano cabeceó el centro de Zeki Celik hacia la esquina inferior derecha del arquero, el italiano Lorenzo Montipo.

El flamante DT de Roma, Gian Piero Gasperini ALBERTO PIZZOLI� - AFP�

Hellas Verona podría haber igualado el partido, a los 28 minutos del primer tiempo, cuando un centro bajo de Domagoj Bradaric fue desviado hacia la posición del delantero nigeriano Gift Orban sin marca, que sólo tenía que empujar la pelota, pero de alguna manera su disparo pegó en el travesaño.

Los visitantes continuaron desperdiciando oportunidades antes de que Soulé, el futbolista de 22 años que actuó en Juventus, culminara un contraataque cuando faltaban once minutos para el cierre del encuentro. El argentino fue titular y fue reemplazado tres minutos después de anotar el gol, por Stephan El Shaarawy.

Mel Gibson en el Olímpico

Aktor Mel Gibson yang tengah syuting di Italia, memberikan dukungan langsung kepada AS Roma 🦊

#RomaVerona #SerieA pic.twitter.com/9T2T5v1kO3 — Lega Serie A (@SerieA_ID) September 28, 2025

“Todavía estamos en una fase de evaluación de nuestras fuerzas. Queda mucho campeonato y todavía tenemos que progresar, todavía debemos mejorar”, advirtió Gasperini. Entre los espectadores de Roma vs. Hellas Verona estuvo el actor estadounidense Mel Gibson, que se encuentra grabando en Italia.

Para Soulé es un buen momento en el equipo. Incluso, la llegada de Gasperini lo potenció. Según el propio argentino, se siente “muy a gusto por su estilo, sin regalar la pelota y con las tres líneas del equipo intentando jugar siempre”. Se adapta mejor a su dibujo táctico.

El gol de Soulé en Roma

¡OTRO GOL ARGENTINO EN EUROPA!



Mati Soulé aprovechó el ataque de la Roma y estiró a 2-0 la ventaja ante Hellas Verona.



▶️ Mirá la 🇮🇹 #SerieA en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/VsafHSKhTC — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 28, 2025

“Antes jugaba más recostado sobre la banda y ahora más tirado hacia el centro y me siento cómodo porque el técnico, además, me pide que esté siempre cerca del área y así convertiré más goles (...) Quiero seguir creciendo y mejorando y este es el camino para lograrlo. El campeonato pasado me dio más confianza y siento que con Gasperini lo haré mejor todavía porque me da mucha libertad y me permite expresar mejor mis características”, dijo Soulé, según ANSA. Todo parece estar fluyendo mejor en Roma y los hinchas empiezan a soñar en grande. El último Scudetto de la Roma fue hace mucho tiempo, en la temporada 2000/01.