Rosario Central vs. Estudiantes, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentan este domingo en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El ganador avanzará a cuartos de final y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Central Córdoba y San Lorenzo. El partido está programado para las 17.30 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Canalla se clasificó a esta instancia tras quedar en lo más alto del Grupo B con 31 puntos, uno más que su inmediato perseguidor, Lanús. Recientemente, en una decisión imprevista y polémica de la AFA, recibió un trofeo como “Campeón de Liga 2025″ por ser el mejor de la Tabla Anual. El Pincha, por su parte, terminó en el octavo lugar de la zona A con 21 unidades, misma cantidad que Banfield pero con mejor diferencia de gol (-1 contra -6), por lo que el ‘Taladro’ no pasó a octavos.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de mayo de este año, por la misma instancia pero del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Rosario Central ganó por 2 a 0 con goles de Carlos Quintana y Jáminton Campaz. Estudiantes no derrota al conjunto rosarino desde 2021, cuando lo venció por la mínima diferencia con un tanto de Martín Cauteruccio.

Rosario Central vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 23 de noviembre.

: Domingo 23 de noviembre. Hora : 17.30.

: 17.30. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Rosario Central vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 17.30 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.20 contra los 3.86 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.97.