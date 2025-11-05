Rosario Central vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Rosario Central y San Lorenzo se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 15 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El local ya está clasificado a los octavos de final y también a la Copa Libertadores 2026 por intermedio de la Tabla Anual; mientras que el visitante persigue esos dos objetivos. El encuentro está programado para las 21 en el Gigante de Arroyito, con transmisión televisiva de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Canalla es el mejor equipo de la temporada, al menos desde el apartado estadístico. Es el líder de su zona con 30 puntos, tres más que su escolta Deportivo Riestra y, a su vez, es el único invicto que le queda al certamen en curso. Ya se aseguró un lugar en la próxima ronda y también se quedó con uno de los cupos para la edición venidera del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. En la última jornada le ganó 3 a 1 a Instituto de Córdoba como visitante.

Rosario Central es el único invicto que le queda al Torneo Clausura 2025; viene de ganarle a Instituto X @RosarioCentral

El Ciclón, por su parte, está envuelto desde hace mucho tiempo en una crisis institucional, con inhibiciones por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y conflictos dirigenciales. El presidente, Marcelo Moretti, fue removido temporalmente en medio de denuncias por administración fraudulenta, pero regresó al cargo tras una resolución judicial. Sin embargo, pese a la turbulencia interna, los resultados mantienen al club en el quinto puesto, en zona de acceso a los octavos de final. Viene de ganarle 1 a 0 a Riestra, con lo que alcanzó el sexto lugar en la Tabla Anual: sueña con jugar la próxima Libertadores.

Rosario Central vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Día : Viernes 7 de noviembre.

: Viernes 7 de noviembre. Hora : 21.

: 21. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: A confirmar.

Rosario Central vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.09 contra los 4.61 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.90.