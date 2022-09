Rumbo a Qatar. La Argentina se enfoca en Honduras: el abrazo entre Lionel Messi y Gonzalo Higuaín, y la probable formación

La Selección Argentina ya tiene a Honduras entre ceja y ceja. Este miércoles realizó su tercer entrenamiento en los Estados Unidos y todo va quedando aprontado para el amistoso del viernes a las 21 en el estadio Hard Rock Stadium, de Miami.

De los cuatro futbolistas que habían pisado suelo norteamericano con problemas físicos, solo dos trabajaron de manera diferenciada: Franco Armani y Paulo Dybala. En tanto, Marcos Acuña y Giovani Lo Celso están recuperados y practicaron al mismo ritmo que sus compañeros, en el ensayo realizado en el predio de Inter Miami. De todas maneras, si ambos no llegan en condiciones, Nicolás Tagliafico y Enzo Fernández serán los reemplazantes.

Lo que sí está claro es que la zaga central estará confirmada por Germán Pezzella y Nicolás Otamendi. El defensor de Real Betis irá desde el arranque porque Cristian Romero aún está en la Argentina, debido a que no solucionó el problema de su visa para ingresar en los Estados Unidos.

El seleccionado argentino tiene todo listo para enfrentar a Honduras

El que sí resolvió los papeles y llegará a Miami este jueves es Lisandro Martínez. El zaguero del Manchester United llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza acompañado por Roberto Fabián Ayala, ayudante de campo de Scaloni. “Estoy metido como siempre. Hay que tratar de disfrutar y ganar cada partido”, expresó en una improvisada rueda de prensa mientras se dirigía a la zona de embarque.

Los dos defensores estaban tramitando desde principios de semana la visa de acceso a los Estados Unidos en Buenos Aires, ya que no lo pudieron hacer previamente en Inglaterra por el asueto administrativo dispuesto en Gran Bretaña por los funerales de la reina Isabel II. Se prevé que el exdefensor de Belgrano recién tendrá la suya el jueves y viajará inmediatamente, alrededor del mediodía, por lo que estará llegando a los Estados Unidos a última hora del jueves, pocas horas antes del partido, lo que le impedirá estar en condiciones de jugar por la noche.

Lautaro Martínez, durante la práctica en el predio Pink, en Miami Prensa AFA

El entrenamiento tuvo una ligera demora por una intensa lluvia que cayó en las primeras horas de la tarde sobre esa zona de Fort Lauderdale, algo habitual en esta época del año. Después, ya en el ensayo, Scaloni dispuso el equipo que en principio sería titular frente a los hondureños, con algunos retoques durante una práctica a puertas cerradas que arrojó muchas certezas y pocas dudas.

Lionel Scaloni, director técnico del seleccionado Prensa AFA

Además, Nicolás González se sumó este miércoles al equipo. El delantero de Fiorentina no había sido incluido en un principio en la lista de convocados de Scaloni a raíz de una lesión en el talón derecho que lo había dejado fuera de las canchas por un mes, pero este fin de semana jugó unos minutos y hasta anotó un gol a Hellas Verona, por lo que se anunció su convocatoria y ya está en suelo estadounidense.

Luego del cruce con Honduras, el conjunto albiceleste disputará otro amistoso el próximo martes contra Jamaica, también a las 21, pero en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

La probable formación de la Argentina

El 21 de octubre próximo, Scaloni deberá elevar a la FIFA una lista previa de 35 convocados para el Mundial, que se deberá actualizar reducida a 26 el 14 de noviembre, seis días antes del comienzo de la Copa del Mundo, cuando Argentina ya esté instalada en Abu Dhabi. Por eso Scaloni ya les avisó a los jugadores que trabajará hasta último momento con una nómina de entre 32 y 34 futbolistas, puesto que al interrumpirse las competencias en todas las ligas casi una semana antes del comienzo del Mundial (20 de noviembre), la posibilidad de que surjan lesiones de último momento obligarán a cambios de última hora en la lista definitiva, y estos deberán surgir inexorablemente de los 35 referidos en la nómina inicial.

Una particularidad de los convocados es que contará con solamente un futbolista que actúa en el campeonato argentino y es el arquero Franco Armani, de River. Por primera entonces un seleccionado nacional llevará apenas un componente de la competencia local a una Copa del Mundo, que además no es un jugador de campo.

De Paul, Paredes y Lo Celso, ejes del mediocampo argentino Prensa AFA

Horario y TV de los amistosos en Estados Unidos:

Frente a Honduras

Fecha: Viernes 23 de septiembre

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

TV: TyC Sports

Frente a Jamaica

Fecha: Martes 27 de septiembre

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: Red Bull Arena (Nueva Jersey)

TV: TyC Sports

El abrazo entre Messi e Higuaín

Un grato momento vivieron Lionel Messi y Gonzalo Higuaín, quienes se fundieron en un cariñoso abrazo. El Pipita aprovechó la estadía del seleccionado argentino en Miami, en donde él defiende los colores del Inter de esa ciudad, para saludar a sus excompañeros del conjunto albiceleste, en especial a la Pulga, Otamendi, Ángel Di María y Paulo Dybala.

En declaraciones a TyC Sports, Higuaín destacó el trabajo de Lionel Scaloni: “No tuve tanta relación con él. Sí estaba con nosotros, pero no tenía idea de que podía ser el DT de la Selección. Agarró sin dirigir ningún equipo, hizo un recambio, plantó las base, respaldó a sus jugadores, los potenció, ganó una Copa América y se clasificó al Mundial dos fechas antes. Él debe saber que el fútbol es del éxito y como un día te ponen en el pedestal al otro te ponen 100 metros bajo tierra”.

En relación a su presente, ponderó: “Estoy a una altura de mi vida en la que ni los elogios me hacen sentir el mejor, ni las críticas el peor. Lo más importante es el equilibrio, y cuando uno está tranquilo consigo mismo, lo otro es secundario. Yo estoy tranquilo porque di mi vida y más por la Selección. Por cosas no se pudo dar, pero di la vida por mi país, como todos mis compañeros. Estoy orgulloso de lo que di por la Selección y no me arrepiento absolutamente de nada”.