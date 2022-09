Julián Álvarez en Manchester City: los primeros meses, la competencia con Erling Haaland, y los compañeros que lo sorprendieron

Cuando se anunció que Julián Álvarez haría el salto directamente desde River hasta Manchester City, el campeón de las últimas dos ediciones de la Premier League, el consenso general era que en sus primeros meses iba a ver pocos minutos en el conjunto de Pep Guardiola, particularmente después de la llegada de Erling Haaland al club. En efecto, el noruego se convirtió inmediatamente en la referencia goleadora del equipo, pero de todos modos el cordobés dejó una muy buena impresión, se ganó los elogios de su DT y llegó incluso a marcar sus primeros dos goles en la liga, en una goleada por 6-0 sobre Nottingham Forest.

En una entrevista que dio a los canales oficiales de su nuevo club, Álvarez contó cómo se estuvo sintiendo en sus primeros meses después de su llegada al fútbol europeo: “Estoy contento. Mucha gente en el club me ha tratado muy bien. Manchester me pareció una ciudad muy linda, tranquila. Estoy con mi familia, así que de a poco pudimos ir conociendo la ciudad. No fui a muchos lugares todavía, pero lo que he visto hasta ahora me ha gustado”. Además, reconoció que el nuevo ambiente lo tomó por sorpresa: “No sabía bien con qué me iba a encontrar, porque era todo un mundo nuevo para mí. En Europa nunca había estado, solo había jugado en la Argentina. Me sorprendió la amabilidad de todas las personas del club”.

Álvarez hizo su debut en la Premier League en la primera fecha, ingresando en lugar de Erling Haaland en el segundo tiempo del triunfo por 2-0 contra West Ham JUSTIN TALLIS - AFP

Uno de los temas que más se debatieron en esta primera etapa fue la convivencia entre los dos delanteros principales del equipo y si eso podría afectar al joven de Calchín, pero él aseguró que esa disputa es constructiva: “En todos los equipos existe esa competencia interna, es sana”, afirmó quien actualmente se encuentra en Miami con la selección argentina. “Siempre es bueno competir y estar ahí compartiendo con los mejores en tu posición, porque se aprende y se crece mucho. Yo estoy dispuesto a afrontar esas cosas”.

Además, el Araña señaló a los futbolistas del plantel que más le llamaron la atención por su habilidad: “Todos juegan muy bien, tienen mucha calidad y jerarquía. En los primeros días le contaba a mi familia que me habían sorprendido [Ilkay] Gündogan y Kevin [de Bruyne] en los espacios reducidos y los controles, la calidad técnica”, contó. “Siempre dije que jugando con los mejores jugadores del mundo, ahora en Manchester City pero también en la selección argentina, se aprende mucho mirando y compartiendo la cancha con ellos”.

Álvarez contó que la competencia con Erling Haaland es "sana" para su desarrollo como futbolista Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images Europe

En cuanto a los compañeros del equipo que más lo asistieron en su adaptación al equipo, Álvarez destacó específicamente al español Rodri y al portugués Bernardo Silva: “Son los que hablan español, entonces me ayudan bastante”, aclaró. “Ya conocen el club, entonces es más fácil para que te guíen, te dan algunos consejos y yo estoy siempre dispuesto para escuchar, conocer, aprender y seguir creciendo en lo personal”.

Otra figura fundamental en el proceso fue Guardiola, que fue muy elogioso con él, y ahora le devolvió los favores: “En este tiempo me ayudó mucho en la adaptación, me ha dado consejos. Siempre me está corrigiendo algo y yo siempre estoy a disposición para lo que desee, para seguir aprendiendo cosas. Estoy muy feliz por cómo me trató él y todo el cuerpo técnico”, destacó.

Julián Álvarez destacó el rol de Pep Guardiola en su adaptación al fútbol inglés @manchestercity

El exdelantero del Millonario abordó también una amplia variedad de temas en la entrevista:

Las diferencias entre la Premier League y el fútbol argentino

“Hay mucha jerarquía, es todo un poco quizá más estudiado, hay muchos detalles. Sobreanalizan mucho a los rivales. Después en lo físico me sentí bien, me adapté rápido, futbolísticamente me costó en los primeros días saber cómo era todo acá, pero ya me siento bien con los compañeros”.

Su debut goleador en la Community Shield

“Me sentí contento en lo personal, porque fue mi primer partido oficial. Lo amargó un poco el resultado, queríamos ganar para arrancar bien la temporada y no se dio [Manchester City cayó ante Liverpool por 3-1], pero fue importante haber marcado mi primer gol. Cuando dijeron que iban al VAR fue un momento tenso. Encima tardó bastante y en mi cabeza decía ‘para mí no es gol’, para hacer la inversa.”.

Álvarez debutó oficialmente en la Community Shield, anotando el empate parcial en lo que fue una derrota de Manchester City por 3-1 contra Liverpool ap - AP

Sus objetivos en el corto plazo

“Lo principal es estar a la altura, no sabía con qué me iba a encontrar, es un mundo nuevo. También adaptarme lo más rápido posible. Ahora se trata de estar a disposición del técnico para ser una alternativa y ayudar al equipo. Y por supuesto, ganar todos los títulos que pueda con Manchester City”.

La entrevista completa