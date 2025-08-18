Russo dio en la tecla, Paredes condujo a Boca, y Zeballos y Velasco decoraron la goleada en Mendoza

Boca necesitaba un desahogo y lo consiguió en Mendoza. Después de 120 días y 12 partidos de sequía, el equipo de Miguel Russo volvió a ganar con un primer tiempo convincente frente a Independiente Rivadavia y una segunda etapa en la que aparecieron dudas: se aferró prematuramente al resultado, cedió protagonismo y pasó algún sofocón, aunque luego lo liquidó de contra.

La diferencia estuvo en el mediocampo, que por primera vez encontró equilibrio y fluidez: Leandro Paredes jugó más suelto, bien respaldado por Rodrigo Battaglia, y desde sus pies Boca construyó juego, juntó pases y hasta forzó el gol en contra del arquero Centurión. La victoria también rompió varias rachas: Zeballos volvió a marcar y Velasco convirtió su primer tanto en el club. Así, el Xeneize rompió su racha negra y se metió otra vez en zona de clasificación a la Libertadores.

Boca precisó su mejor versión en mucho tiempo para volver a sumar de a tres. Y lo consiguió con un esquema más lógico, más firme, con una fisonomía de equipo más sólida que la que había mostrado frente a Racing. Russo acertó con un movimiento de piezas que se imponía por peso propio, pero que todavía no había probado en su ciclo: el desplazamiento de Battaglia al mediocampo liberó a Paredes unos metros más adelante. Desde esa base, Boca encontró circulación, ensanchó la cancha con Blanco y sostuvo la posesión con pases cortos.

Aunque el 1 a 0 fue en contra, Paredes se lo apropió y lo celebró frente a su gente Marcelo Aguilar - LA NACION

Independiente Rivadavia ofreció muy poca resistencia, pero también porque Boca lo obligó. El equipo mendocino apenas insinuó algo en ataque y con Bottari solo en el medio no le alcanzó para equiparar fuerzas. Por derecha, Brian Aguirre fue una variante interesante en los primeros minutos: ante Souto, un diestro que marcaba la punta izquierda, ganó casi siempre la cuerda y generó centros peligrosos. Por dentro, Boca fue más pulcro y prolijo que en sus últimos encuentros, y esa precisión en velocidad le permitió crecer con la pelota y generar situaciones de gol.

Al principio, la historia parecía la de siempre. A los 21 minutos, Cavani tuvo una chance clara y no la pudo concretar: un centro preciso de Aguirre lo dejó solo en el área chica, pero el uruguayo no logró conectar y la pelota se le escurrió debajo del botín. Un rato después, Paredes mandó un centro al área, el balón rebotó primero en Bottari y luego en Centurión, que terminó empujándola a su propio arco.

LO GRITÓ CON EL ALMA: Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia.





Con la ventaja, Boca manejó los tiempos sin desesperarse. Perdió la intensidad de los primeros minutos, pero se replegó con orden, cerró espacios y neutralizó a Villa, la principal carta ofensiva de la Lepra. Sin metros para correr, el colombiano se vio obligado a retroceder hasta su campo, y lejos del área rival, su influencia se diluyó por completo. Independiente apenas logró inquietar en la última jugada del primer tiempo: un error de Marchesin en la salida dejó el arco descubierto, pero Pellegrino apareció en la línea para salvar lo que era el empate tras el remate de Sartori.

El segundo tiempo comenzó con una mancha: en la popular de Boca se encendieron una gran cantidad de bengalas que tiñeron de humo el estadio y obligaron a detener el partido. Tras el parate, Independiente Rivadavia fue el primero en avisar: Ortega sacó una media vuelta que se estrelló en el techo del ángulo. Boca ya no era el del primer tiempo, había cedido el control del trámite, y el local avanzaba con cierto riesgo. Russo buscó soluciones desde el banco, con los ingresos de Giménez y Zeballos por Cavani y Aguirre. El uruguayo se marchó murmurando y con un gesto evidente de fastidio, incluso pareció decirle algo por lo bajo a Claudio Úbeda. El exNewell’s había sido de lo mejor, pero el Changuito no entró menos enchufado.

¡¡LO LIQUIDA EL CHANGUITO Y BOCA VUELVE A GANAR!! Zeballos le ganó el mano a mano a Centurión para anotar el 2-0 ante Independiente Rivadavia.





Boca refrescó el ataque, Di Lollo y Pellegrino despejaron todo por arriba, y el partido quedó planteado de contra. Estaba claro que en la primera ocasión clara que tuviera, lo podía liquidar. Zeballos tuvo la suya en su primer intervención, pero el grito del santiagueño llegó casi sobre el final, a dos minutos del cierre. Y en los últimos instantes, Velasco, que llevaba 23 partidos sin convertir y con apenas una asistencia de gol -a Merentiel, contra Bayern Munich-, también se sacó la mufa, con la complicidad de Pellegrino, que no tuvo su mejor noche.

Boca, que ya había mostrado una cara distinta contra Racing, consiguió una victoria que le devuelve la tranquilidad tras un inicio de semestre tormentoso: la eliminación temprana en el Mundial de Clubes y la Copa Argentina, y la espera por la primera victoria en la era de un DT cuestionado. El Xeneize llegó con dudas a Mendoza y terminó armando una fiesta dentro y fuera de la cancha. Un paso adelante que ilusiona con algo mejor y que, después de tanto tiempo, le permitió volver a dormir en paz.

¡¡¡Y ES GOLEADA!!! Alan Velasco pone el 3-0 de Boca ante Independiente Rivadavia para que el Xeneize vuelva a ganar.





