Salas, el emblema del River que viene: menos edad, más frescura y la necesidad de ser mucho mejor

Nueva era. Marcelo Gallardo ha decidido dar un golpe de timón en su dirección técnica para el segundo semestre del año de River, luego de un mal primer semestre que se cerró con un rápido y decepcionante paso por Estados Unidos en el Mundial de Clubes. El entrenador regresó a Buenos Aires, licenció a los futbolistas por cuatro días y al volver a la actividad pateó el tablero con una importante reestructuración de su plantel, con al menos ocho futbolistas que ya no serán tenidos en cuenta.

Y este domingo, para jugar la primera fecha del Torneo Clausura frente a Platense en el Monumental, la formación titular también marcará el cambio de paradigma: Maximiliano Salas se perfila para ir desde el arranque con solo tres entrenamientos tras firmar este viernes su contrato y los juveniles tendrán un rol preponderante en este comienzo de torneo.

Maxi Salas con la camiseta de River: en la foto con Jorge Brito, Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo Prensa River

Bajar el promedio de edad de la plantilla era una de las misiones más inmediatas que debía resolver el Muñeco. Por eso, apostó como prioridad por Maxi Salas, quien a sus 27 años atraviesa el mejor momento de su carrera y debutaría este fin de semana; decidió repescar a los marcadores centrales Lautaro Rivero y Sebastián Boselli, ambos de 21 años; avanza para contratar a Maher Carrizo (19), promesa de Vélez; y negocia con Talleres por el marcador o volante central Juan Portillo (25) y el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda (23), más allá de la espera por Juan Fernando Quintero (32). Sumado a eso, apuntó también al chileno Lucas Cepeda (22), figura de Colo Colo, aunque sin éxito por ahora en las negociaciones.

SALAS ES DE RIVER 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/DV3LANnyMl — River Plate (@RiverPlate) July 11, 2025

Así, mientras el mercado estará abierto hasta el jueves 24 y con tanto cambio de nombre, el DT entiende que es momento de volver a mirar a la cantera. Y por eso, ya sin Franco Mastantuono y más allá del conocido Ian Subiabre (18), dejó de manera permanente en primera a los juveniles Santiago Lencina (19), Giorgio Costantini (19), Juan Cruz Meza (17) y Juan Bautista Dadín (19), quienes estarán convocados para jugar el domingo. Además, también incorporó sorpresivamente a Alexander Woiski (19), uno de los “europibes” que quedó libre de Mallorca y hoy se entrenó con la primera, aunque en primera instancia tendrá más lugar en la reserva hasta ganar terreno y demostrar su potencial.

La contracara es la lista de futbolistas experimentados que ya no tendrán lugar en River. Algunos ya no están, como Adam Bareiro (28), quien fue vendido a Fortaleza de Brasil, o Leandro González Pirez (33), quien rescindió con un resarcimiento y fue presentado en Estudiantes. Mientras que otros siguen buscando su salida como Matías Kranevitter (32), Manuel Lanzini (32), Rodrigo Aliendro (34) y Matías Rojas (29), todos con contrato hasta fin de año. Los cuatro están trabajando diariamente con el plantel, pero ya no forman parte de los ejercicios tácticos de preparación de partido.

El DT Marcelo Gallardo, el secretario Stéfano Di Carlo, el presidente Jorge Brito y Maxi Salas, con la camiseta número 7 que utilizará en River Prensa River

Por su parte, Gonzalo Tapia (23) está a detalles de partir a préstamo a São Paulo de Brasil y tanto Federico Gattoni (26) como Santiago Simón (23) aún son alternativas, a la espera de ofertas y conformación definitiva del plantel.

Quizá, tanto Gattoni como Simón puedan llegar a aparecer en alguna nómina en caso de necesidad, pero el resto no estará y eso le abre la puerta tanto en la lista de concentrados como en el equipo titular a los juveniles. De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, el entrenador probó en los últimos entrenamientos a Santiago Lencina y a Ian Subiabre como titulares de cara al debut en el Clausura con el Calamar. La base del equipo titular será la habitual, sin los lesionados Maximiliano Meza y Sebastián Driussi y con tres variantes que marcan este clic que busca hacer el DT: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Lencina, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Ian Subriabre, una de las apuestas juveniles que Gallardo tiene en mente poner como titular ante Platense LA NACION/Manuel Cortina

Con el ingreso intempestivo de Salas y las apariciones sorpresivas de Lencina y Subiabre, el Muñeco relega a nombres que venían teniendo minutos como Giuliano Galoppo, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Ángel Borja, en un claro mensaje: necesita renovar la imagen, darle frescura al equipo. River ha dejado de ser convincente y está obligado a recuperar esa vehemencia, esa voracidad que siempre fue un sello del ADN Gallardo. Sobre todo porque está obligado a tener un segundo semestre superador, luego de quedar ampliamente en deuda en los primeros seis meses: perdió la final de la Supercopa Internacional con Talleres, cayó por penales con Platense en el Monumental en los cuartos de final del Torneo Apertura, no se clasificó a los octavos del Mundial de Clubes y solamente cumplió al entrar a octavos de final de la Copa Libertadores por ganar su grupo.

Maxi Salas tras la firma del contrato este viernes por la tarde: el delantero se puso la camiseta número 7 y todo indica que debutará como titular ante Platense Prensa River

Gallardo cumplirá el próximo 5 de agosto un año desde su asunción para esta segunda etapa en River y por ahora no solo no ha logrado títulos, sino que el nivel del equipo ha sido demasiado inconsistente para semejante expectativa e inversión, ya que gastó más de 50 millones de dólares en los últimos dos mercados de pases y se ha presupuestado al menos 25 millones para el vigente libro de pases. El domingo dará su primer paso en el Clausura y en un mes tendrá el reinicio de la Copa Libertadores con los octavos de final frente a Libertad. El objetivo es muy claro: River, para volver a ganar, también debe volver a ser.