El exjugador camerunés inicia un nuevo desafío en el mundo empresarial con una casa de apuestas Fuente: EFE

"Correré como un negro para vivir mañana como un blanco". La frase que Samuel Eto'o disparó en su presentación como refuerzo de Barcelona en 2004 quedó marcada en la historia del fútbol internacional. Y lo mismo hizo el propio delantero camerunés, que se volvió uno de los jugadores africanos más preponderantes en el mundo con una extensa carrera de 22 años, 13 clubes, 718 partidos, 359 goles y 19 títulos. Ahora, tras anunciar su retiro en septiembre pasado, iniciará un nuevo desafío: fue aceptado por la Universidad de Harvard para estudiar.

Tras brillar en Barcelona, Inter de Milán y Chelsea, entre otros equipos, y ser el máximo goleador de la selección de Camerún con 56 anotaciones, llegó el turno de sumergirse en el mundo empresarial para Eto'o, quien el año que viene cursará los estudios de administración de empresas en Harvard. ¿Cuál es el proyecto que tiene por delante? Una casa de apuestas denominada "Beto'o" que acaba de lanzar en su país natal.

"Cuando eres futbolista pagas a otros para que cuiden tus intereses comerciales, pero una vez que depende de ti administrarlos y deseas que crezcan, necesitas adquirir nuevas habilidades. Entonces reanudaré mis estudios para aprender administración de empresas", le contó a la revista Jeune Afrique. "Iré a la Universidad de Harvard en enero. Han sido lo suficientemente buenos como para permitirse tomar un curso especializado", agregó.

Así, Eto'o se mudará durante 2020 a Boston, Estados Unidos, para intentar ampliar sus conocimientos y buscar tener éxito con su nuevo proyecto personal. "Estaré en Boston casi un año y no será fácil, pero me abrirá muchas puertas. Mi compañía de apuestas pertenece a un grupo de jóvenes africanos que me pidieron que me uniera a ellos. Acepté dejarlos usar mi imagen después de meses de conversaciones, ya que me conmovió su fe en África. Me convencieron de que juntos podemos mejorar la vida cotidiana de las personas", destacó.

Pero la reciente empresa que acaba de crear no es su primera aventura en los negocios. En 2012, lanzó una compañía de telecomunicaciones con el nombre "Set'Mobile", aunque no tuvo éxito y quebró poco tiempo después de su creación.

Además, tampoco será el primer jugador que haya cursado estudios en Harvard, ya que también sus excompañeros Gerard Piqué y Dani Alves realizaron allí un máster sobre el negocio del entretenimiento, los medios de comunicación y el deporte, al igual que otros jugadores como el brasilero Kaká, el turco Nuri Sahin o el holandés Edwin Van der Sar.