El equipo de Almeyda no levanta: está último y sufrió cuatro goleadas por 5 goles o más en septiembre

Matías Almeyda camina por la cornisa. Después de una correcta primera temporada con San Jose Earthquakes en 2019, el presente de su equipo en la MLS lo dejó en la cuerda floja: ayer perdió 5-0 frente a Colorado Rapids y sumó su cuarta goleada por cinco goles o más en lo que va de septiembre en la liga de fútbol estadounidense.

La crisis en la institución de San José, California, parece no tener final. Anoche, los estadounidenses Cole Bassett (36'), Jonathan Lewis (50') y Tommy Thompson (70', en propia puerta), el uruguayo Nicolas Mezquida (79') y el brasileño Andre Shinyashiki (84') anotaron los tantos para Colorado. Así, el equipo de Almeyda continúa en el último puesto de la MLS con 11 puntos en 13 partidos, volvió a sumar otra preocupante actuación defensiva y ya suma 38 goles en contra en el torneo.

De esta manera, los Earthquakes sumaron su quinto partido en el año en el que reciben cinco goles o más, un récord negativo histórico que nunca antes se había visto en la temporada regular de la MLS. La primera dura derrota se dio en la segunda fecha que se jugó en marzo antes del parate por la pandemia: perdió 5-2 con Minnesota United.

Luego, entre el retorno en julio con el torneo MLS Is Back (los tres partidos de la Fase de Grupos sirivieron para la clasificación de la temporada regular) y el regreso liguero a mediados de agosto, los Earthquakes comenzaron con un rumbo irregular, hasta que en septiembre todo se desbarrancó: perdieron 5-1 con Los Angeles FC en la novena fecha, 7-1 con Seattle Sounders en la undécima, 6-1 con Portland Timbers en la decimotercera y 5-0 con Colorado Rapids en la decimocuarta.

Ahora, con tan solo dos triunfos, cinco empates y seis derrotas, el conjunto de Almeyda está último en la Conferencia Oeste con 11 puntos, además de sumar solo 17 goles a favor y 38 en contra. Y sus últimos rendimientos ponen al DT en la mira: no gana hace nueve partidos (tres empates y seis derrotas) entre el torneo que se jugó en Orlando (cayó en cuartos de final) y la temporada regular. El último que ganó fue el 27 de julio por 5-2 sobre Real Salt Lake en los octavos de final de MLS Is Back.

Almeyda no piensa en irse, pero avisa: "No hay pretextos"

Después de una nueva goleada, las dudas sobre la continuidad del Pelado se acrecentaron, pero el propio entrenador le puso un freno a la situación. "Es falta de respeto y mala leche que pregunten en este ambiente si seguís en tu trabajo, porque el trabajo no se le quiere sacar a nadie. Hay gente que trabaja rascándose las bolas y otros lo hacemos con pasión", declaró Almeyda en conferencia de prensa.

Luego, agregó: "No hay pretextos. Es triste perder como estamos perdiendo. Es un momento que no me había tocado nunca, hay parte de culpa mía en no encontrar la manera. Hemos hablado con el dueño y con Jesse, hay un presente y un futuro. Sabemos dónde estamos y a donde se quiere llegar. Cuando llegué sabía cómo llegaba y firmé 4 años por que sabíamos que iba a tomar tiempo crecer".

