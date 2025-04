San Lorenzo: así fueron las últimas horas de un club en estado de shock y a la deriva

Un tuit de Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, a las 0.36 de este miércoles fue el corolario de un día de furia en el Nuevo Gasómetro. El bloque oficialista se juntó a las 16 del martes en las oficinas de la cancha. El único tema en agenda era analizar los pasos a seguir tras la difusión de la cámara oculta en la que se ve al máximo dirigente del club recibiendo dos fajos de billetes por un total de US$ 25 mil supuestamente a cambio del fichaje de un juvenil para las divisiones inferiores. “No tenemos manera de recuperarnos de esto”, se leyó en el grupo de WhatsApp de quienes acompañan a Moretti en la gestión.

El presidente, que horas más tarde decidiría tomarse licencia y autodenunciarse en la Justicia, siguió las alternativas del encuentro por teléfono. Lo mismo hizo Néstor Navarro, vicepresidente primero, y quien tomará el mando del club apenas se oficialice la salida temporal de la máxima autoridad. Empresario ganadero, estaba en Estados Unidos. Volverá entre hoy y mañana. Según pudo reconstruir LA NACION, los dirigentes no querían saber nada con la continuidad de Moretti al frente del club. Le dieron a entender que todos estaban dispuestos a dejar sus cargos si él no tomaba una decisión. Además de Navarro, del encuentro también participaron Andrés Terzano (vicepresidente segundo), Martín Cigna (secretario general) y Leandro Goroyesky (tesorero).

Canal 9 mostró una cámara oculta en el que se ve a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, tomando un fajo de dólares a condición de fichar a un futbolista para las divisiones inferiores Captura de video

“Moretti no estaba, pero sí la mayoría de los suyos: los de su bloque, los asambleístas que le responden. Le pidieron que se fuera”, cuenta una fuente al tanto de la reunión. “Elegí: nos vamos nosotros y el club entra en acefalía o te vas vos”, fue el mensaje. Palabras más, palabras menos. La explicación que había provenido desde su entorno -y que en horas de la noche ensayó el propio Moretti- sobre la supuesta donación pareció no alcanzar para calmar a la tropa. Es más, en ese ítem del último balance hay imputados 11 millones de pesos. Al 28 de junio de 2024 la cotización oficial del billete norteamericano era de $ 930,50. Entonces, en los libros contables de San Lorenzo figura el equivalente a US$ 11.821. Menos de la mitad de los US$ 25 mil que fueron entregados según la cámara oculta de Canal 9.

En simultáneo, y mientras el morettismo definía qué hacer, la AFA contribuyó con su granito de arena. Emitió un comunicado en el que instruía al Tribunal de Ética a investigar el asunto. “Atento las distintas versiones periodísticas en relación a los hechos de público conocimiento en que se viera involucrado el señor Presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro e integrante del Comité Ejecutivo de esta Asociación, Don Marcelo Moretti, en la fecha, este Consejo Directivo encabezado por el Presidente Claudio F. Tapia y sus tres Miembros, en uso de sus facultades estatutarias, ha instruido a los Órganos Jurisdiccionales de la AFA, a través del Tribunal de Ética, se inicien los actuados tendientes a investigar lo acontecido“, publicó la Casa Madre del fútbol argentino. Fuentes consultadas refieren incluso a una conversación entre el propio Tapia y Moretti en la noche del martes. El objetivo, en teoría, era descomprimir la situación.

🗣️ INSULTOS AL PRESIDENTE EN EL PANDO.



Clima CALIENTE en Boedo. 🔥



🎥 @LucaBonafina pic.twitter.com/FGmlBKl5pz — Debate San Lorenzo (@DebateSL) April 22, 2025

María José Scottini fue quien le entregó el fajo de dólares al presidente de San Lorenzo. En la cámara oculta que desató el escándalo en los últimos días. Se la distingue por su pelo rubio y se la ve dar la plata al dirigente y después pedirle que fichara a su hijo para las inferiores del club. Se trata de una empresaria de medios que estuvo ligada a la política platense y al mundo del fútbol, quien rompió el silencio el martes por la noche para respaldar la versión de Moretti de que la entrega de estos montos (por supuestamente US$25.0000) serían por una donación.

“Lo que pasó fue lo que declaró Moretti, fue una donación. Es más, hubo una donación más y va a haber una tercera en estos días”, afirmó en TyC Sports Scottini, entrada la noche. Horas antes, en el mismo canal, el presidente de San Lorenzo había asegurado lo mismo: que la mujer vio deteriorado el club y que por eso se acercó a él para colaborar con la institución, debido a que su hijo jugaba al fútbol ahí. “Fueron dos donaciones y lo sacamos en nuestro propio medio, en el diario de La Plata“, afirmó.

Marcelo Moretti y María José Scottini

Más allá de que el presidente de San Lorenzo jure a los cuatro puntos cardinales que tiene el apoyo de Tapia, lo cierto es que después de todas las deliberaciones del martes, y del comunicado de la AFA, Moretti se decantó por la licencia. No explicó por cuántos días. El club tampoco se expresó al respecto. En síntesis: en términos formales, y hasta que se acepte su salida temporal, sigue siendo el máximo directivo.

La comisión directiva, entonces, debería reunirse esta misma semana para tratar el pedido de Moretti. Y definiría la asunción de Navarro en su lugar (además de la duración de la licencia). “El oficialismo le tenía miedo al sábado y a lo que dijera el Nuevo Gasómetro”, dice un conocedor de los pasillos del estadio azulgrana que pide anonimato. El martes hubo un aperitivo en el polideportivo Roberto Pando, donde el Ciclón jugó con Platense por la Liga Nacional de Básquet. “Moretti... hijo de p..., la p... que te parió”, bramaron algunos hinchas. Cerca del presidente no querían un cántico similar -y amplificado- el próximo sábado durante el partido con Rosario Central por el torneo Apertura.

Marcelo Moretti y Néstor Navarro, presidente y vice de San Lorenzo, exultantes tras imponerse en las elecciones

Lo que viene

El estatuto de San Lorenzo establece que, en las elecciones, los socios votan a un binomio: presidente y vicepresidente 1. En este caso, Moretti-Navarro. Entonces, para que haya un nuevo llamado a sufragar tienen que renunciar (o ser expulsados) ambos. “El tribunal de Ética va a accionar esta semana para analizar el caso Moretti”, dice alguien del club. En ese órgano, el oficialismo tiene dos votos. La oposición, cuatro. Un eventual pedido de suspensión del presidente debería ser después votado en Asamblea.

Navarro, en tanto, tiene residencia fiscal en Uruguay. Y apenas ganadas las elecciones les aclaró a sus pares que su intención no era estar en el día a día del club. De hecho, se lo vio en contadas oportunidades en el Nuevo Gasómetro o en la sede de Avenida La Plata: pasa la mayoría del tiempo en la vecina orilla. Así, San Lorenzo quedará con un presidente licenciado y otro ausente de la gestión -aunque con firma-. Cigna (secretario general) y Goroyesky (tesorero) serán quienes se encarguen entonces de los asuntos administrativos.

Hoy a primera hora, junto a mi abogado presentamos una auto-denuncia a través del sistema de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se investigue la burda maniobra con la que se busca mancharme. — Marcelo Moretti (@morettimarcelo) April 23, 2025

Una cuestión estatutaria: la carta magna del club obliga al presidente a concurrir al local o a los locales de San Lorenzo “como mínimo, dos veces por semana”. Así, Navarro tendrá que hacer acto de presencia en las actividades del club. De lo contrario, la oposición podría aducir que está incumpliendo con lo establecido por el estatuto. “Si me apurás, te diría que el presidente de San Lorenzo debería vivir sí o sí en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, cuenta un experto en temas legales del club. “La crisis se agudizará y no habrá otro camino más que las elecciones anticipadas”, avisa otro dirigente azulgrana.

Pasado el mediodía del miércoles, el pedido de licencia de Moretti no había ingresado a la secretaría del club, por lo que más allá de su publicación en X (antes Twitter), seguía siendo el presidente del club. El dirigente anunció en la mañana de este miércoles que se había presentado en la Justicia para autodenunciarse. Según pudo reconstruir LA NACION, Moretti insistió con la extorsión de la que habría sido víctima. Y la “cama” que le hicieron quienes quieren -según él- verlo afuera de San Lorenzo.

San Lorenzo continúa con los entrenamientos en Ciudad Deportiva, enfocado en el partido del sábado ante Rosario Central.



¡Seguimos en busca del gran objetivo! pic.twitter.com/RM3LF1WNhA — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 23, 2025

Así vive el Ciclón: envuelto en un temblor institucional, y con un partido trascendente en el horizonte. Para colmo, la cuenta @VSportsTM informó en X (antes Twitter), que el club “emitió cheques sin fondos entre marzo y lo que va de abril por 375.818.923,73 pesos, según los registros oficiales de la Central de Deudores del Banco Central”. El mánager del club, el colombiano Carlos Sánchez -colgó los botines para dedicarse a esta nueva función- se enfoca desde el martes en convencer a los futbolistas de que lo que ocurre en los escritorios no debe repercutir en el rendimiento del equipo. El plantel, entonces, deberá abstraerse. Y buscar una victoria balsámica. Un poco de paz.

Alejandro Casar González Por