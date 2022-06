San Lorenzo: cómo quiere competir Rubén Insua, los jugadores que se fueron (algunos libres) y los que pueden llegar

Barajar y dar de nuevo. San Lorenzo pone en marcha una nueva temporada envuelto en una situación que no le es ajena: incertidumbre, dudas y un flamante entrenador que intenta adaptarse a las complejas circunstancias. Por la Liga Profesional, el ciclo de Rubén Insua tendrá su primer encuentro nada menos que contra Independiente. “Se empieza de cero y arrancar jugando un clásico genera una expectativa importante” , dijo el DT. Mientras Marcelo Tinelli ya oficializó su renuncia a la presidencia, el Ciclón vuelve a comenzar un semestre envuelto en una crisis económica que todavía no le permite incorporar del modo deseado.

Por lo pronto, la institución sufrió -y sufrirá- la baja de varios futbolistas, algunos de los cuales se irán en condición de libres: Yeison Gordillo, Gabriel Rojas, Alejandro Donatti, Ricardo Centurión y Gino Peruzzi. Por ejemplo, tanto Donatti como Rojas no volvieron a practicar en el regreso a la pretemporada, algo que estaba pautado. Con Centurión, en tanto, se interrumpirá su vínculo. Si se le suma que en los últimos años se han ido libres Oscar y Ángel Romero, Franco Di Santo, Fernando Monetti, Nicolás Navarro, Lucas Menossi y Santiago Vergini, por mencionar algunos, las pérdidas son millonarias. Otro de los que podría irse es Nicolás “Uvita” Fernández, dado que San Lorenzo todavía mantiene una deuda con Defensa y Justicia y el delantero regresaría al “Halcón”. Es decir, se habla de nombres con los que se buscó ser competitivo, aunque no se pudo pagar salarios costosos. Asimismo, uno de los futbolistas que se marchó a préstamo es Alexis Sabella, quien se incorporó a Platense.

Rubén Insua trata de conseguir refuerzos para potenciar al plantel, pero sabe que la economía del club está en una etapa difícil Prensa San Lorenzo

Por eso, el presente mercado de pases -el cierre está pautado para el jueves 7 de julio- asoma austero para Boedo. A pedido del técnico, primero se realizó un intento por Martín Cauteruccio, un conocido de la casa que dejó una buena impresión en Boedo. Pero la oferta no le cerró a Aldosivi, de Mar del Plata. También quedó lejos el entusiasmo por repatriar a Adolfo Gaich y la propuesta por Javier Correa no fue aceptada por el Santos Laguna, de México. “Hay cuatro o cinco negociaciones que se están llevando adelante. Se saben cuando empiezan, pero no cuando terminan. Seguimos teniendo el mismo orden de prioridades. Hay que fortalecer las tres líneas . Estuvimos buscando en los mismos lugares desde el primer día y con las mismas características”, indicó ayer Insua.

A propósito de esto, el técnico lo enfatizó en su primera conferencia de prensa en el Nuevo Gasómetro. El día de la presentación: la necesidad de incorporar en las tres líneas. En los últimos días sonaron los nombres de Gastón Togni, Manuel Castro y Jonathan Torres, entre otros. Lo cierto es que la billetera no es abultada y no quieren volver a equivocarse ni hacer “locuras”.

Entrenamiento de este jueves del plantel profesional de San Lorenzo, bajo las órdenes de Insua Prensa San Lorenzo

Dentro de las urgencias azulgranas, de cara al cruce ante Independiente, asoman algunos números que preocupan tanto al plantel como a sus hinchas. Primero, porque el equipo no gana en el Nuevo Gasómetro desde el 12 de diciembre del año pasado cuando se midió frente a Newell’s (3 a 2). En lo que va de este año, los únicos tres éxitos el Ciclón los consiguió de visitante (Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe y Newell’s).

Por otro lado, con la igualdad contra Racing por la fecha 14 de la última Copa de la Liga (6 de mayo), el Ciclón alcanzó la peor racha de su historia en los clásicos disputados de local: 13 partidos sin celebrar. Hasta ese día, la racha más negativa de la entidad de Boedo había sido entre los años 1954 y 1957 cuando estuvo 12 clásicos sin conseguir triunfos, en lo que era el Viejo Gasómetro. En su cancha, San Lorenzo no gana un partido de este calibre desde junio de 2017. Aquella vez superó a River por 2-1. De ahí en adelante, acumularon diez empates y tres derrotas.

Con un plantel diezmado, Insua también decidió darles opciones a los más jóvenes. Uno de ellos es Matías Hernández (oriundo de Carlos Casares), de apenas 16 años . El delantero -llegó al club a los 11 años para vivir en la pensión- comenzó a entrenarse con el plantel principal el 23 de mayo de este año. Será parte de una nómina con muchos chicos para medirse a Independiente.

“Acá hay buena materia prima. Las puertas que separan al fútbol profesional del amateur siempre van a estar abiertas. El que juega bien pasa para este lado. A Matías Hernández lo vimos en la sexta, lo trajimos y va a estar en el banco”

Por otra parte, más allá de que Augusto Batalla fue el titular en algunas prácticas, el arquero del Ciclón será Sebastián Torrico, de 42 años. “Es un jugador de mucha experiencia y un referente para copiar”, sostuvo Insua. El mendocino, adorado por los simpatizantes, volverá a ser una de las banderas para tratar de sacar adelante un momento muy delicado.