San Lorenzo es un equipo que con actitud y corazón negocia en la cancha por la falta de pago a su plantel

Un partido que dejó vencedores y vencidos. Un juego que resultó una pulseada de estrategias. Un encuentro que tuvo múltiples aristas: dos goleadores que desplegaron el poder de fuego que los hace temibles; titiriteros que manejaron el ritmo y el pulso del desarrollo; entrega colectiva, sacrifico de conjunto, concentración, tensión, un gol agónico que forzó la definición por penales, discusiones, escaramuzas y un clasificado: San Lorenzo se impuso 8 a 7 sobre Argentinos, tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular, y jugará las semifinales del torneo Apertura frente al ganador del duelo de hoy entre River y Platense.

Orlando Gill acertó la dirección del remate de Maximiliano Romero y San Lorenzo empezaría a definir la serie de penales ante Argentinos Fotobaires

El Ciclón, un grupo que hace de la actitud y la resiliencia una marca registrada. Un plantel que juega con el corazón, por los colores, y que cuando ingresa a la cancha deja en el vestuario los problemas económicos, las deudas y el desorden institucional que empujó a no entrenarse un puñado de días atrás. Con el espíritu de los recordados camboyanos, aquel equipo de fines de los 80 que sorteó crisis como la que se atraviesa en este presente, con la atajada de Orlando Gill, la defensa de Gastón Hernández, el talento de Iker Muniain, la estrella de Andrés Vombergar y la generosidad del resto, San Lorenzo avanza y alimenta el sueño en medio de las tormentas.

El talento, la personalidad y la estrategia de Iker Muniain: el vasco es referente en un plantel que viaja del éxtasis por los triunfos a la desazón por los salarios impagos X @SanLorenzo

“El fútbol es maravilloso: cuando te sonríe de esta forma, cuando lo sufres, lo peleas con todo y contra todo y se te da al final sobran las palabras. Muy orgulloso de mis compañeros, de estar a su lado en cada entrenamiento y cada partido, y vamos por más. Se dan así las cosas y hay que estar siempre dando la cara. Creo que todos debemos construir de la mejor manera para el bien de San Lorenzo, tenemos una hinchada que imagino que estarán muy felices y va por ellos también. Un torneo muy complicado y logramos el pase a semifinales: pudimos combinar una buena jugada por el costado derecho, con un centro magnífico de Herrera y la Bomba [Vombergar], que es un hombre de área que hace todo a la perfección. En los penales pusimos todo: increíble como patearon, mucha personalidad…”, analizó en el campo de juego y para la televisión Muniain, el vasco que lleva la cinta de capitán y que dejó el confort del fútbol europeo para acreditar la experiencia de jugar en el fútbol argentino. Y en San Lorenzo hizo un master de argentinidad: la pasión del hincha lo envuelve tanto como los contratiempos que asoman a cada paso en el club de Boedo.

El resumen del triunfo de San Lorenzo

San Lorenzo viaja del éxtasis a la furia sin escalas. La felicidad que rodea al equipo después de cada victoria, en los playoffs eliminó a Tigre y a Argentinos, a la drástica decisión de no entrenarse tras el hartazgo de la promesa de pago de una deuda que nunca se cumple. En el medio, la desorganización: la licencia del presidente Marcelo Moretti –tras un escándalo por la supuesta coima que recibió, descubierta por una cámara oculta–, la figura de Julio Lopardo para tomar desde la vicepresidencia la conducción, el salvataje de la AFA para acercar 650 mil dólares para abonar los salarios que no se pagan desde febrero y el dinero que cayó en una cuenta que el club tiene embargada…

En ese escenario, el Ciclón salió a disputar los cuartos de final en la Paternal ante uno de los equipos con mejores estadísticas y un juego de alto vuelo. En ese contexto, los futbolistas respondieron al diagrama que impuso el entrenador Miguel Ángel Russo, que apoyó el reclamo de sus dirigidos y demostró que en términos de estrategia no perdió vigencia.

Vombergar, Reali y Muniain desatan el festejo de San Lorenzo, que en las semifinales se medirá con el ganador de la llave entre River y Platense Fotobaires

Una lectura de juego apoyada en el despliegue físico, porque el equipo se adelantó para ensayar una presión alta por pasajes y no dudó en replegarse y achicar los espacios cuando Argentinos tuvo el domino de la pelota. La fortaleza para disimular la baja del colombiano Jhohan Romaña, que después de un golpe involuntario en la cabeza que recibió del arquero Gill quedó conmocionado y no salió a jugar el segundo tiempo. La energía para no claudicar después de que a falta de un minuto para cumplirse los seis que señaló el árbitro Facundo Tello como adicional, Tomás Molina marcó el empate para Argentinos y estiró la definición a los penales.

La creencia para ser perfecto en los ocho remates, a pesar de que entre los ejecutantes no estaban dos referentes como Muniain y Braida, y la certidumbre de que Gill acertaría con sus manos… Los pilares de un éxito que tuvo el sello del mundoazulgrana para derrotar a Argentinos, que se retiró aplaudido por sus hinchas, reconocedores de una campaña formidable: ganó su zona y fue el segundo mejor de la tabla general.

Juntos por un sueño: el festejo grupal de los futbolistas de San Lorenzo en la Paternal Fotobaires

San Lorenzo y una victoria emotiva para cicatrizar las heridas, para enseñar que jugadores e hinchas caminan a la par, a la espera de que los dirigentes se pongan a la altura. El Ciclón va, tapando baches, con la frente en alto y con el deseo de convertir un sueño en realidad.