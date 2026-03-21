San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón con un DT interino y se olvida por un rato de sus problemas crónicos

San Lorenzo convive con problemas de todo tipo. Económicos, deportivos, futboleros, estructurales. Por eso, cuando gana (cuando golea) es todo un síntoma de alivio. De esperanza. En la cancha de Quilmes y bajo la lluvia, superó por 5 a 0 a Deportivo Rincón y sigue en carrera en la Copa Argentina. El ganador de esta serie se enfrentará en los 16avos de final con Deportivo Riestra, que venció a Deportivo Maipú por 1 a 0 en su debut.

El Ciclón abrió el marcador con una pelota parada, una llave que más allá del transcurrir del tiempo, no pierde vigencia en el fútbol mundial. Tiro libre de Vietto, cabezazo imperceptible de Corujo, en un contexto general de amplia superioridad del grande contra un rival de otra categoría.

El San Lorenzo versión Alan Capobianco, el entrenador interino de 33 años, mostró vértigo ofensivo, con un 4-2-3-1 audaz. Tanto es así, que jugaron juntos desde el arranque Cuello, Vietto, Gulli y Auzmendi, el último refuerzo. Tres atacantes, un 10.

Tripichio, el capitán de San Lorenzo Prensa X San Lorenzo

Mathías De Ritis, profundo por el sector izquierdo más allá de que es un clásico número 3, levantó la cabeza, avanzó largos metros y tiró un centro exacto para el zurdazo de primera de Vietto, que con destellos de clase volvió a sentirse importante en un grande de nuestro medio, luego de quedar al margen del Racing de Gustavo Costas. Juega... y hace jugar.

La diferencia entre unos y otros fue tan grande, que el primer capítulo se cerró con el tercer grito, un gol en contra de Rodrigo Herrera, luego de un envío de Gulli.

El tramo final continuó con la misma tónica, aunque San Lorenzo no tuvo la misma pimienta en el área rival. Hasta que surgió Cuello, con un toque de goleador, luego de una asistencia del recién ingresado Matías Hernández. Y en el cierre del festín, Matías Reali cerró la goleada con un toque sutil: lo gritó con alma y vida, como debe ser. Se trata de su primer gol con la camiseta del Ciclón.

Perruzzi, el alma del mediocampo Prensa X San Lorenzo

Todo tiene su historia. A los tres empates consecutivos contra Instituto (1-1), Talleres (0-0) y Boca en la Bombonera (1-1) se sumó una aplastante caída contra Defensa y Justicia por 5 a 2 en el Nuevo Gasómetro. El resultado dejó al conjunto azulgrana en el décimo lugar de la Zona A del Torneo Apertura con 13 unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Y, además, en el puesto 19° de 30 equipos en la Tabla Anual. Esta situación derivó en la salida del técnico Damián Ayude, que había declarado en la conferencia de prensa que tenía fuerzas para seguir y no iba a presentar la renuncia. Sin embargo, a la mañana siguiente, la institución hizo oficial su destitución.

“Nos estamos tomando el tiempo, somos cautos y no queremos comprometer los recursos económicos para elegir al mejor entrenador que pueda dirigir al plantel. Vamos a elegir al que más nos convenza con la forma de trabajar, que esté actualizado y que nos pueda sacar de esta situación. La elección no tiene que pasar del fin de semana”, expresó el presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino.

Vietto, la figura del Ciclón Prensa X San Lorenzo

De manera transitoria, Alan Capobianco, de 33 años, fue el entrenador ante Deportivo Rincón, un conjunto del ascenso profundo, de la provincia de Neuquén. El joven conductor arribó a Boedo en junio de 2025. En aquel entonces, se hizo cargo de la reserva, debido a que Ayude subió a primera cuando Miguel Russo interrumpió su contrato para regresar a Boca.

Junto al DT, estuvieron a su lado Pablo Alvarado como principal ayudante de campo y Mariano Fanesi como preparador físico. Capobianco dirigió 21 partidos en la reserva del elenco azulgrana, con ocho victorias, seis empates y siete derrotas. Tiempo atrás, el conductor nacido en La Matanza tuvo una estadía en Vélez, donde se consagró bicampeón en la sexta división.

Más allá de este partido, los problemas internos se acumulan. Esta semana, la FIFA oficializó cinco nuevas inhibiciones para San Lorenzo, todas por tiempo indeterminado hasta resolver o acordar las deudas que las originó. Si bien no existen aún precisiones sobre su causa, es de estimar que alguna venga por el lado de algún acuerdo anterior incumplido.

Deportivo Rincón, conocido como El León Patagónico, actuó contra San Lorenzo en la antesala de su debut en el Torneo Federal A. El equipo neuquino del Rincón de los Sauces, que se fundó el 9 de septiembre de 2012 y jugará por primera vez en la tercera división del fútbol argentino, tenía una sola participación en la Copa Argentina: perdió por 2 a 0 en los 32avos de final en la edición 2018 contra Newell’s.