San Lorenzo - Platense, por la Liga Profesional: el Ciclón logró el segundo triunfo como local en el año, con la fuerza del sentimiento

San Lorenzo no juega: trabaja. Pico, pala, dientes apretados. Se sostiene (tantas veces, se tambalea) con el hambre de los jóvenes de la casa. Los que corren, meten, sudan (juegan, muy de vez en cuando) por el amor a la camiseta. Es un club que resiste por las glorias del pasado y se entrega, de cuerpo entero, en el presente.

El triunfo por 2 a 0 sobre Platense en la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol le devuelve el alma al cuerpo: puede soñar, ¿por qué no?, con disputar una copa internacional. Está lejos, es cierto: a cinco puntos de Newell’s, el último clasificado por ahora para la Sudamericana. Lo seguro, en realidad, es que se escapa de a poco (con el martillo, con el golpe a golpe) de la zona comprometida del descenso, versión 2023. Está instalado en el puesto 16, algo mejor que tiempo atrás.

Agustín Martegani domina la pelota con el pecho. Luciano González Torres - FotoBAIRES

Ataca poco, se defiende mucho. Se tira de cabeza, si es necesario: es esa clase de equipos (un gigante, en este caso), que comprende que el momento es otro. Ni belleza, ni sutilezas. Una risa leve por sobre una carcajada. Laboratorio, actitud y una conmovedora declaración de principios: nada es imposible. Lo nota la gente, que casi llena el estadio como desde hacía mucho no ocurría. Canta, salta, enciende los celulares como si se tratara de un recital: cuando parece todo perdido, afloran las palmas del sentimiento.

El local debió ganar por una diferencia mayor ante un duro escollo. Platense lo mira (aún, luego de la derrota) desde arriba en la tabla. Es un equipo noble y cuenta con un par de piezas experimentadas y talentosas, como Mauro Zárate, que al salir se peleó con los plateístas, una vez más. El Ciclón arrinconó desde el primer minuto al Calamar. Lo asfixió. Cuando todos corren, cuando todos meten en la misma sintonía, el aplauso surge espontáneo.

Federico Gattoni (23 años), Gastón Hernández (24), Agustín Martegani (22), Nicolás Fernández Mercau (22), Agustín Giay (18), Iván Leguizamón (20) son algunos de los jóvenes (y no tanto) que sostienen la estructura. Que tiene fisuras: entra agua por todas partes. Sin embargo, San Lorenzo es un equipo ingenioso, valiente. No tiene vergüenza, tampoco miedo. Va al frente. Y no se trata en este caso de ser ofensivo: pone la cara.

El primer gol surgió en la jugada previa, con una avivada de un alcanzapelotas –la rapidez es indispensable en el fútbol de hoy–. Un centro de Ezequiel Cerutti y un cabezazo de Gastón Hernández, luego de uno de Adam Bareiro. Algo más que dos cabezazos en el área.

Cerutti, al ataque; el 7 fue una de las figuras de San Lorenzo; casi le atajaron el remate del penal, pero volvió a anotar luego de cuatro meses. Luciano González Torres - FotoBAIRES

Al rato, Bareiro (un extraño goleador, tan implacable como descalibrado), de cabeza otra vez, y el vuelo bajo de Marcos Ledesma que ya quedó instalado como una de las mejores atajadas del campeonato. La victoria se selló con un penal que Juan Pablo Pignani concedió al derribar a Gattoni, que incursionaba en el área ajena como si fuera un número 7, pero con el 6 en la camiseta. Bareiro había fallado un par de disparos y le dio la oportunidad a Cerutti, que necesitaba un festejo personal.

El remate se le escapó de entre las manos a Ledesma. El delantero había marcado por última vez el 13 de abril, por Copa Argentina. Hasta fue ovacionado esta vez. “Tuve algo de suerte, pero lo necesitaba”, dijo.

Dos victorias en su casa en todo 2022: la otra se dio en el clásico con Boca. “Vamos los pibes”, grita la gente. El Ciclón sopla. Lo que no es poco.