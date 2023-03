San Lorenzo: qué dicen las estadísticas de goles esperados sobre las posibilidades de luchar por el título en la Liga Profesional

escuchar

Arrancar la Liga Profesional con 12 de 15 puntos supera cualquier expectativa que el hincha de San Lorenzo tenía en la previa del inicio del campeonato, mucho menos a mediados del 2022, cuando el descenso aún representaba una amenaza concreta. Potenciando juveniles, escondiendo defectos y sacando a relucir las virtudes de un plantel limitado, el equipo de Rubén Darío Insua consiguió revertir un presente dramático en el Ciclón desde su llegada en mayo, y llega a su primer clásico con Huracán del 2023 como uno de los equipos más en forma no sólo de la Argentina, sino del mundo.

En principio, el entrenador no se permite dejar llevar por la racha de su equipo, sino que elige acudir a la cautela para analizar el momento: “Esta va a ser la sexta fecha del torneo. Los arranques a veces no tienen demasiada relación con los finales de los campeonatos”, aseguró en la previa del duelo del domingo, al que de todos modos no le restó relevancia en absoluto: “Es un partido importante, obvio, como cualquier clásico. Sabemos que a los partidos contra Boca y Huracán la gente de San Lorenzo les da un valor adicional”.

Las palabras de Insua en la previa del clásico contra Huracán

Aún considerando la mesura del técnico al tratar el tema, vale la pena preguntarse si San Lorenzo tiene lo suficiente para poder justificar un asalto al título este año. Y más allá de los temas extrafutbolísticos que puertas adentro se han podido sortear, como la situación de Federico Gattoni, es oportuno enfocarse en los argumentos futbolísticos que ofrece el azulgrana para soñar con su primer campeonato en diez años.

Si se observa en términos absolutos la campaña realizada por el equipo de Insua hasta el momento, se puede percibir un patrón evidente: no es un equipo con abundante gol, como lo demuestra el hecho de que todos sus triunfos fueron por 1-0, pero a su vez ha demostrado ser muy efectivo para cerrar el arco, a causa de que los únicos dos goles que recibió se dieron en la caída ante Lanús por 2-1 en la segunda fecha. Pero para calar de manera más profunda y analizar si esta tendencia es sustentable es necesario analizar la calidad de las oportunidades que San Lorenzo crea y las que generan sus rivales, a partir de los datos de goles esperados (xG).

Rubén Darío Insúa se mostró cauteloso para considerar las chances de San Lorenzo de pelear el campeonato, pero las estadísticas dan lugar a la ilusión Fotobaires

Según la información que recopila la propia Liga Profesional en su apartado de LPFData, en las primeras cinco fechas del actual torneo el Cuervo convirtió cinco goles en base a un registro de goles esperados de 6,51. El análisis que se realiza a partir de esta cifra es bastante positivo: aún siendo relativamente bajo con respecto a los de River o Argentinos, el hecho de haber creado oportunidades para convertir al menos un gol más indica que aún no alcanzó su potencial ofensivo, algo a lo que puede aspirar con algunas mejoras en la definición.

El argumento a favor de San Lorenzo se acentúa al ver la calidad de oportunidades que le generaron . En base a los dos goles que le convirtieron, su xG en contra es de 3,14. Los rendimientos defensivos obtenidos en los partidos contra Arsenal (0,45), Godoy Cruz (0,32) y en particular Unión (0,10, el más bajo de cualquier partido en lo que va del torneo) sugiere que los dirigidos por Insua se han convertido en expertos en reducir los ataques rivales a su mínima expresión. Incluso en su única caída ante Lanús superó a su rival en goles esperados, por lo que la derrota se explica por la falta de definición del equipo en ese partido puntual y el improbable gol de Matías Esquivel para el Granate.

San Lorenzo recibió sus únicos dos goles en la derrota por 2-1 contra Lanús, en un partido donde superó a su rival en goles esperados Fotobaires

Así, las cifras de los goles que San Lorenzo convirtió y recibió en relación a las oportunidades que se generaron tanto en el equipo como en sus oponentes se muestran muy cercanas entre sí, lo cual invita a suponer que el sistema que hoy promueve el Ciclón puede ser sustentable a lo largo del tiempo. Tal como dijo Insua, todavía falta mucho por disputar en el campeonato, pero las cifras iniciales muestran que el equipo crea exactamente las chances que necesita para sacar ventaja y le deja muy poco margen a su contrincante para hacerlo. Si puede mantener esta sintonía con un triunfo en Parque Patricios, el panorama puede ser aún más alentador.