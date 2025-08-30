San Lorenzo vs. Huracán, en vivo
En el estadio Pedro Bidegain, el Ciclón busca alcanzar la cima de su zona; el Globo quiere llevarse los tres puntos y dejar atrás sus crisis futbolística
Arrancó el segundo tiempo
Ya se juega el segundo tiempo en el Nuevo Gasómetro. Huracán, con Luciano Giménez expulsado, saca del medio, buscando aguantar con un hombre menos lo que queda. San Lorenzo, por su lado, salió decidido a marcar diferencias con la superioridad numérica.
Final del primer tiempo
Final de la primera etapa en el Nuevo Gasómetro: San Lorenzo y Huracán igualan sin goles, en un desarrollo discreto y sin un dominador claro. El Ciclón, con un jugador más desde la expulsión de Giménez, asume la obligación de proponer por su condición de local, mientras que el Globo se aferra a la resistencia y apuesta a encontrar su oportunidad en algún contraataque.
Pasó cerca
Un intento de Ignacio Perruzzi rompió la monotonía: el mediocampista de San Lorenzo tomó la pelota de primera desde fuera del área y su remate se fue apenas por arriba del travesaño, en la aproximación más clara hasta el momento.
Choque entre Romaña y Gil
Un fuerte cruce entre Jhohan Romaña y Leonardo Gil, en la lucha por una pelota que se fue hasta la línea de fondo, dejó a ambos jugadores tendidos en el suelo por un instante. Tras la interrupción, Nicolás Ramírez consideró que se trató de una acción propia de la disputa y dejó seguir sin sanciones.
San Lorenzo empieza a imponer el hombre de más
San Lorenzo intenta aprovechar el hombre de más y comienza a adueñarse de la iniciativa, con mayor presencia en campo rival. Huracán, replegado y con Frank Kudelka exigiendo desde la línea de cal, reclama cada falta como tarjeta. Incluso, en un momento de tensión, el entrenador se plantó frente a Nicolás Ramírez y le gritó: “No te hagas el guapo conmigo. Respetame”. Aun así, el partido sigue sin ocasiones concretas ni remates a los arcos.
Expulsado en Huracán
En la misma jugada, el arquero Orlando Gill recibió la segunda amarilla del partido por su reacción posterior, que incluso fue desaprobada por sus propios compañeros.
Huracán se queda con diez jugadores: Luciano Giménez fue expulsado por Nicolás Ramírez tras un codazo directo a Ignacio Perruzzi, en una reacción desmedida luego de una infracción sin mayor trascendencia. La decisión fue inmediata y no dejó lugar a protestas.
Partido trabado
El desarrollo sigue trabado y sin profundidad: ninguno de los dos consigue conectar juego en los últimos metros. Las infracciones reiteradas cortan el ritmo y predominan las imprecisiones. Desde el banco de Huracán, Ramón “Wanchope” Ábila se muestra activo, da indicaciones y vive el partido como si fuera un ayudante más.
Primer remate
San Lorenzo, luego de una jugada peligrosa de Huracán tras el error de Romaña que terminó en nada, tuvo una jugada colectiva que terminó en un remate que se fue alto. De a poco, el partido empieza a tomar ritmo.
Primera tarjeta
Nicolás Ramírez mostró la primera tarjeta amarilla del encuentro: fue para Jhohan Romaña, por una infracción en la mitad de la cancha tras llegar a destiempo.
No hay dominador claro
Huracán intenta controlar el ritmo del juego desde el inicio, ante un San Lorenzo que, empujado por su gente, salió a presionar alto. El partido arrancó con intensidad, pero ahora está en un bache, sin llegadas claras y con la posesión repartida.
Ya rueda la pelota
Ya rueda la pelota en el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo y Huracán disputan una nueva edición del clásico porteño, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura. El Ciclón arranca presionando bien arriba, mientras que el Globo quiere jugar largo y estirar al rival.
Minuto de silencio previo al inicio
Minuto de silencio para Valentino Guzmán Zanni, juvenil de 15 años de San Lorenzo que falleció en la semana. Muy sentido momento en el Nuevo Gasómetro.
Salen a la cancha los equipos
Los equipos ya están en el campo de juego, encolumnados detrás de sus capitanes: Hernán Galíndez por el lado de Huracán y Ezequiel Cerutti, por San Lorenzo. El clásico del barrio comienza a tomar temperatura en un Pedro Bidegain casi colmado, que lo recibió de manera espectacular.
Nuevamente reclamos contra la dirigencia
En la previa, antes que salgan los equipos a la cancha, la los hinchas de San Lorenzo se hicieron orir nuevamente, puteando al presidente Marcelo Moretti y también se escucho: “Ohhh… que se vayan todos…”
Las formaciones
Del otro lado, Frank Kudelka apostará a esta alineación titular: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; y Luciano Giménez.
¡Así forma el Globo! 🎈🗒️ pic.twitter.com/jf3VMo8eh8— CA Huracán (@CAHuracan) August 30, 2025
En busca de consolidar una idea de juego que aún muestra altibajos, Damián Ayude repetirá el esquema que utilizó en la victoria ante Instituto. San Lorenzo presentará una formación con equilibrio entre juventud y experiencia: Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali.
☑️ Así forma #SanLorenzo 🆚 Huracán— San Lorenzo (@SanLorenzo) August 30, 2025
💪 ¡Vamos, Ciclón!
🏆 #TorneoBetano Clausura 2025
📺 Seguilo en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium
⚽ Suscribite al Pack Fútbol ➡️ https://t.co/NxaEt6okjc pic.twitter.com/6HsYTtF5AN
Más allá del presente, el historial favorece al “Ciclón”, que de los 191 partidos en que se enfrentaron, ganó 87, mientras que el Globo lo hizo en 48 oportunidades. En el medio de los 191 partidos: hubo 55 empates. El último encuentro fue el 23 de febrero, con victoria 2-0 para los de Parque Patricios, con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral.
¿Cómo llegan?
Ambos llegan con presentes diferentes. San Lorenzo viene de ganarle por la mínima a Instituto como local, en medio de la crisis institucional que atraviesa. Huracán, en cambio, llega golpeado: quedó eliminado de la Copa Sudamericana y empató ante Unión en la fecha anterior.
Bienvenidos a la cobertura de San Lorenzo-Huracán
El clásico de este sábado, en el estadio Pedro Bidegain y con arbitraje de Nicolás Ramírez, tiene a San Lorenzo como local ante Huracán, desde las 14.45. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports.
