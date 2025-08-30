San Lorenzo vs. Huracán, en vivo

En la misma jugada, el arquero Orlando Gill recibió la segunda amarilla del partido por su reacción posterior, que incluso fue desaprobada por sus propios compañeros.

En la jugada de la expulsión a Giménez por un codazo, hubo amarilla a Gill por esta reacción empujando al jugador de Huracán. ¿Qué te pareció?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GO2mNJZKJW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

Huracán se queda con diez jugadores: Luciano Giménez fue expulsado por Nicolás Ramírez tras un codazo directo a Ignacio Perruzzi, en una reacción desmedida luego de una infracción sin mayor trascendencia. La decisión fue inmediata y no dejó lugar a protestas.