San Lorenzo y la crisis interminable: qué puede pasar en el futuro, renuncias, pedido de elecciones y amenaza de descenso

Marcelo Tinelli, el presidente, está de licencia. Que está por finiquitar. Matías Lammens, el vicepresidente segundo, es el ministro de Turismo y Deportes. Se divide entre sus tareas gubernamentales y las dirigenciales. Horacio Arreceygor, vicepresidente primero y hombre del Sindicato Argentino de Televisión, está al mando. La economía está en rojo en casi todos los órdenes. Los hinchas realizaron dos masivas manifestaciones recientes, en las que piden renuncias y llamado a elecciones. El empresario se impuso en los comicios de diciembre de 2019 con más de 80% del total de los sufragios. Fue récord: más de 15.000 socios votaron.

Con Lammens, con Tinelli, San Lorenzo se consolidó como el tercer grande del momento, logró la Copa Libertadores 2014 (con Patón Bauza, uno de los entrenadores más queridos de la historia azulgrana) y corrigió los contratiempos económicos de los críticos años anteriores. El Ciclón había tocado fondo, no sólo en la economía: jugó una serie por la promoción, contra Instituto en 2012, en la que logró mantenerse en la primera A. Durante cinco años casi todo fue viento en favor. Desde la explosión del básquetbol hasta la certeza de la vuelta a Boedo.

Otros tiempos: Matías Lammens y Marcelo Tinelli, exitosos hace unos años y cuestionados ahora.

Posiblemente, los mejores tiempos de San Lorenzo sobre el terreno de juego en este siglo se dieron hace seis temporadas. Una vida en el fútbol argentino. En realidad, fueron las primeras semanas y un tramo en el final del primer semestre de 2016, con Pablo Guede como entrenador. El equipo pasó de ser campeón de la Supercopa Argentina (un colosal 4-0 sobre Boca) a quedar eliminado en la etapa de grupos de la Copa Libertadores sin victorias y, luego, a un fulminante 0-4 ante Lanús en la final del campeonato doméstico.

Entrenador contracultural, audaz y polémico, Guede duró seis meses. En el Ciclón, sin embargo, lo añoran, porque lo que continuó fue peor. Pasaron Diego Aguirre, Claudio Biaggio (el de mejores resultados), Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz más de una vez, Hugo Tocalli, Mariano Soso, Diego Dabove, Leandro Romagnoli y Paolo Montero. Y Pedro Troglio: asumió en enero, se despidió en abril, luego de la derrota por penales frente a Racing, de Córdoba, por la Copa Argentina.

Entre los últimos doce entrenadores azulgranas, Claudio Biaggio sacó los mejores resultados, pero era cuestionado por el juego del equipo. FotoBAIRES

Trabajador, tacticista, líder de ambientes de trabajo con energía amigable, Troglio aceptó el desafío que rechazaron otros, como Hernán Crespo, Alexander Cacique Medina y Luis Zubeldía. Luego del 1-1 y el 2-4 en los penales, dijo: “Ya hablé con los dirigentes y decidí no continuar. No voy a seguir. Me pidieron que siguiera hasta mayo, pero falta un mes, cinco partidos. Es mucho tiempo y no logro ver en la cancha lo que uno necesita ver. Honestamente, pensé que se iba a poder cambiarlo. Esto es responsabilidad del entrenador. Toca esta situación. Pensé que se podía cambiar, y eso no pasó. Agradezco a los dirigentes. Lo mejor es descomprimir, que busquen otro entrenador. Me parece que es la decisión correcta”.

Ganó un partido sobre diez Y, sin embargo, las autoridades y un grupo de hinchas –los más desesperanzados– querían que se quedara, con la promesa de un mercado de pases mejor. Un día después, lo siguió Mauro Cetto, el manager. Con el exdefensor, se fueron José Di Leo, nexo entre el fútbol profesional y juvenil, y el jefe de scouting, Sebastián Echave.

Ricardo Centurión llegó en enero y hasta el momento no mostró su clase; Mauro Cetto ya se despidió, sin llegar a cumplir un año como director deportivo. Twitter @SanLorenzo

El nuevo director técnico será Fernando Berón, el encargado de las divisiones menores. A las 16 de este jueves pasó Troglio para despedirse y saludar a los empleados. A las 17, Lammens y Arreceygor presentaron ante los jugadores a Berón. que después dirigió la primera práctica.

San Lorenzo es el único grande que no participa en un torneo internacional en 2022. Es el único grande que a esta altura siente que no se clasificará para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Es el primer grande que quedó eliminado en la Copa Argentina. Es el grande cuyo plantel tiene menos figuras y en el que los jóvenes más sufren el contexto. Es el grande que está más comprometido en la tabla de los promedios: hoy ocupa el puesto 16º. Y el 22º en la proyección de la temporada próxima, con apenas seis equipos debajo. Y descenderán cuatro, si no se cambia el reglamento.

Fernando Berón dirigió su primera práctica en San Lorenzo, que sigue en crisis. Twitter @SanLorenzo

Cuatro frases de Néstor Ortigoza –37 años, un símbolo– describen, en parte, el panorama:

1) “El escudo de San Lorenzo motiva y cuando no estamos al cien pasan estas cosas. Tenemos todo, psicólogo... Tenemos todo y no sacamos los resultados esperados. Tenemos que salir. Vivimos de esto y el que no está capacitado para salir tiene que dar un paso al costado”.

2) “Estamos mal, tristes, dolidos, porque estamos fallando nosotros, a nuestra gente. Estamos fallando a la historia del club, a nuestras familias. Entonces, la verdad es que duele. Tocamos fondo porque tenemos que tener ganas, actitud, y no las tuvimos, no las tenemos. Debemos levantar. Somos San Lorenzo, un club muy grande como para estar donde estamos”.

Nicolás "Uvita" Fernández, sin puntería, en San Lorenzo vs. Racing, de Córdoba, por la Copa Argentina. Prensa Copa Argentina

3) “Es un golpe durísimo; sabemos que tenemos que entrar en conciencia rápidamente. De vuelta: Pedro [Troglio], Monarriz, Paolo... y atrás pasaron ocho más, y así no puede ser. El problema no es de los técnicos: los responsables somos nosotros. Tenemos que estar a la altura de San Lorenzo”.

4) “Yo hago mea culpa para el grupo, para dentro del vestuario, para saber que estamos mal. El otro día dije que entramos de puntas de pie contra Gimnasia y la gente lo tomó a mal. Tenemos que estar a la altura de San Lorenzo y no lo estamos desde hace muchos años”.

La última eliminación

Un dato: pasaron 12 entrenadores en 6 años. Otro dato: el Ciclón perdió 50 de los últimos 70 partidos.

¿Y ahora? La idea es realizar una reestructuración integral. A fondo. Berón dirigirá hasta el final del campeonato. No hay candidatos, todavía, para ninguno de los dos roles: DT y manager. La ilusión es provocar un shock de confianza en el próximo mercado de pases.

La última derrota

En medio, varios dirigentes están enojados con Tinelli por una publicación en redes sociales desde México, mientras el equipo luchaba contra un club del Torneo Federal A. La última gran crisis se desató en mayo pasado, con la licencia del empresario. Con el tiempo, Arreceygor, Lammens, el secretario Miguel Mastrosimone y el tesorero Claudio Lantarón tomaron las riendas del club. El primer objetivo fue –sigue siéndolo- mejorar la economía. Redujeron contratos, pagaron inhibiciones y deudas por 6.000.000 de dólares, remodelaron integralmente la sede deportiva de Avenida La Plata.

Dieron pasos hacia Boedo. Saldaron la última cuota con Carrefour, de 900.000 dólares; aseguran que tienen preacordado un fideicomiso para la construcción del nuevo estadio, y están a punto de presentar los papeles para la demolición del tinglado de Avenida La Plata.

El 12 de mayo próximo habrá una asamblea para tratar el balance y los presupuestos. Mientras Tinelli no define públicamente qué hará luego de la licencia, aunque se intuye que no volverá, y eso impide definir ya con claridad el mapa oficialista, la oposición se aferra a la hipótesis de un escenario de acefalía. Se suman las marchas y la solicitud de elecciones anticipadas, algo que el oficialismo ni siquiera analiza.

Pedro Troglio, DT de San Lorenzo por 10 partidos: 1 victoria, 5 empates, 4 caídas. Prensa San Lorenzo

En los últimos años los mercados de transferencias no elevaron la vara. Los refuerzos, que no respondieron, y un equipo acostumbrado a las derrotas son otras razones de la crisis futbolística. San Lorenzo se cita para este sábado, a las 14, con Platense: el Nuevo Gasómetro –como la Bombonera alguna vez– va a hablar.

Dirigió 10 partidos, apenas, Troglio. El último DT que apagó la luz.