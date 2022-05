San Lorenzo: el plantel volvió al trabajo mientras los dirigentes aceleran con un casting de directores técnicos

En el medio de una crisis política, institucional y deportiva, San Lorenzo comenzó la pretemporada de cara al próximo torneo sin confirmar al nuevo director técnico. Pasaron 34 días desde la partida de Pedro Troglio y el Ciclón sigue inmerso en su confusión. Sin refuerzos hasta el momento, el club de Boedo volvió a las prácticas con Fernando Berón como conductor interino. Matías Caruzzo, flamante coordinador de fútbol, aseguró que charló con nueve entrenadores y que en las próximas horas definirán al nuevo timonel que tomará un fierro cada vez más caliente.

En el Ciclón, la búsqueda de un DT se convirtió en una especie de reality en el que participan distintos dirigentes y surgen nombres de candidatos que parecen transitar un casting. Entre los apuntados han pasado Rubén Insua, Néstor Gorosito, Mauricio Pellegrino, Sebastián Méndez y Martín Palermo, entre otros.

Martín Palermo, DT de Aldosivi, uno de los candidatos en el Ciclón Diego Izquierdo - Télam

“Hablé con siete técnicos y estoy buscando la mejor opción. La charla con Insua fue muy buena. Hoy necesitamos gente que quiera estar y él demostró eso. La elección no va a pasar del próximo miércoles” aseguró Caruzzo, que este lunes se reunió con Juan Ramón Carrasco y otro entrenador del que no se supo el nombre.

“Tengo que hacer cierto análisis a la hora de tomar una decisión. Si bien el tiempo nos apremia, ya que estamos a tres semanas del inicio del torneo, a veces hay que saber parar la pelota y entender cuál es la mejor opción para el momento de la institución” añadió el ex marcador central, que tras el fin de semana fue oficializado en su nueva función. En la sala de prensa del Nuevo Gasómetro, Caruzzo se presentó solo ante la prensa, sin directivos a su lado.

Matías Caruzzo será uno de los encargados de enderezar el rumbo futbolístico del Ciclón San Lorenzo

En un principio, la idea de San Lorenzo era que Berón regresara a la coordinación del fútbol juvenil y ayudara al exjugador del Ciclón en las próximas decisiones futbolísticas, con participación de los dirigentes. “Caruzzo, Berón y el técnico elegido trabajarán en la conformación del plantel profesional, tanto en la búsqueda de refuerzos como en renovaciones y rescisiones de contratos”, habían sostenido desde la institución de Boedo. Lo cierto es que, al menos durante las próximas prácticas, el DT de 54 años tendrá que seguir al mando del primer equipo. Y su deseo es regresar al trabajo con los chicos. “Si me ofrecen seguir como técnico, les digo que no”, dejó en claro su mensaje hace un par de semanas.

“Aunque no me den ropa, vengo igual”

En el plano futbolístico, la vuelta del Ciclón a los entrenamientos después de 10 días de vacaciones no quedó exenta de nuevos revuelos. Ricardo Centurión, que se había ausentado de varias prácticas sobre el final de la Copa de la Liga –le rescindirán el contrato–, fue a entrenarse y lo compartió en las redes sociales. Apartado del plantel profesional, el volante mostró una foto donde se lo ve en un tratamiento con un kinesiólogo. “Aunque no me den ropa, vengo igual” , escribió.

Ricardo Centurión y un nuevo conflicto en San Lorenzo https://twitter.com/SanLorenzo

Por otro lado, Yeison Gordillo intimó al club por una deuda económica. Así, el mediocampista de 29 años no se presentó en el inicio de la pretemporada y podría solicitar la libertad de acción. En su entorno aseguran que no le cumplieron con un plan de pagos. Según fuentes del club, la deuda es por un ajuste en el tipo de cambio que se le realiza cada semestre. Y que se pondrán al día en junio.

En cuanto a las altas y las bajas de cara a la Liga Profesional, Caruzzo también marcó la postura. “Yo hice mi análisis de los puestos a reforzar pero no soy quien definirá los nombres a traer. Se hará con el técnico elegido. Vamos a hacer propuestas económicas que podamos cumplir”, indicó. En el lateral derecho se mencionó a Julio Buffarini. “Lo conozco y tengo una gran relación. En ese puesto, para reforzarlo, tengo anotados a siete jugadores”, reveló Caruzzo. Finalmente, buscarán renovarle el vínculo a Ezequiel Cerutti, ya que vence el 30 de junio. Otra vez, se vienen horas cruciales en San Lorenzo.