Paulo Dybala jugó su último partido ante el público de Juventus y recibió una despedida repleta de emociones

“Fueron siete años de magia”. Esta fue una de las frases con las que Paulo Dybala empezó a despedirse de Juventus. Se sabía desde hace un tiempo que el club de Turín no le iba a renovar el contrato que vence el 30 junio próximo, pero ahora el argentino tomó la palabra para que el desenlace no fuera por la puerta de atrás. Su mensaje fue escrito un día antes del encuentro en el que Juventus igualó ante Lazio por 2 a 2, como local, por la 37° fecha de la Serie A. Y el cordobés pudo completar su salida rodeado por la cálida despedida de los tifosi de la Vecchia Signora.

Cuando corría el minuto 32 de la segunda parte, el entrenador Massimiliano Allegri decidió reemplazar al argentino por Martin Palumbo y allí fue cuando el Allianz Stadium de Turín le brindó todo su amor a Paulo Dybala, en el que fue su último encuentro en ese estadio con la camiseta que vistió durante siete temporadas y en las que ganó 12 títulos. Las banderas que portaban su rostro con su festejo tradicional formando una máscara. Pancartas con diferentes leyendas, como por ejemplo “Gracias por estos siete años de 10, Joya”, “Por siempre nuestra Joya”. Además, un niño que viajó 1.200 kilómetros para ir a despedirlo. En toda esa escenografía estuvo acompañado de una emocionante ovación y con aplausos interminables.

También se observaron decenas de camisetas de la Juve con su número y su nombre, en su mayoría portadas por niños que vieron muchos campeonatos ganados durante la estadía del cordobés en el club en el que marcó 115 goles y obtuvo 12 títulos. No faltaron los abrazos de cada sus compañeros, tanto de los titulares como de los suplentes. Y hasta los de los futbolistas de Lazio que se acercaron a saludarlo. Una vez en el banco, tuvo un especial abrazo el veterano Giorgio Chiellini, el otro futbolista que jugó su último partido en Juventus. Con el partido sin finalizar, el argentino se acercó a la tribuna y se sacó fotos con los fanáticos y firmó autógrafos.

Al terminar el encuentro con la igualdad sobre la hora del equipo de Roma, poco pareció importarles a los presentes en el estadio. A la hora de saludar a dos futbolistas que marcaron una época en el club. Paulo Dybala no pudo ocultar su llanto de emoción y continuó siendo homenajeado por todos los hinchas a quienes saludó y les agradeció por el amor que le brindaron, mientras por los altoparlantes del estadio sonaba The Best, de Tina Turner, y era nuevamente abrazado por sus compañeros. Una despedida a lo grande para el delantero tras siete temporadas repletas de éxitos.

Pero la Joya tuvo dedicatoria hasta en los goles de su equipo que empató 2 a 2 ante Lazio. Dusan Vlahovic anotó el primero, de cabeza y de inmediato salió a festejarlo llevando su mano a su cara, imitando el festejo de “la máscara” de Dybala. El atacante serbio también se lo dedicó y el argentino se subió a sus hombros para seguir el festejo. Álvaro Morata fue autor del segundo y en su celebración fue directamente a buscar al futbolista argentino, que fue abrazado por otros futbolistas del equipo.

El principio del fin

En los últimos tiempos siempre se habló sobre una relación gastada entre Dybala y los dirigentes de Juventus. Pero la confirmación de que el club no le iba a renovar el vínculo se conoció el 21 de marzo pasado. Fue en ese momento cuando el consejero delegado de Juventus, Maurizio Arrivabene, durante un acto benéfico en Milán, le dio un corte a las intrincadas negociaciones que venían manteniendo con el representante de Dybala:

“No habrá renovación (de contrato). Esta es la novedad que se produjo entre las dos partes. La decisión está tomada. El mercado de pases en enero tuvo un impacto. Con la llegada de Vlahovic, la configuración y el proyecto técnico han cambiado. No queríamos hacerle a Paulo una oferta a la baja, hubiera sido una falta de respeto”.

Las primeras reacciones de los tifosi de Juventus fueron de disgusto y cuestionamientos a los dirigentes. El jugador surgido en Instituto de Córdoba es querido por los simpatizantes, quienes también ven la movida como un perjuicio económico, ya que la “Joya” se irá con el pase en su poder y al no haber venta no ingresará un euro. Juventus también apuesta por un relevo generacional: de los 28 años de Dybala a los 22 de Vlahovic, cumplidos en enero.

Cosa ha significato Paulo per i tifosi migliori della Juve: i bambini, la nuova generazione#Dybala pic.twitter.com/1xVwCEsjMH — Camurrìa🦥🌊 (@valeria_b_) May 16, 2022

Durante su campaña en Juventus, Dybala conquistó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas Italia y tres Supercopas de Italia. La deuda que pesa es la Champions League. Su mejor temporada goleadora fue la 2017/18, con 26 tantos por todas las competencias oficiales

¿Cuál podría ser su futuro? Va a poder negociar con el pase en su poder, lo cual es una ventaja para cualquier futbolista y más si tiene la jerarquía de Dybala. West Ham, Tottenham (ambos de Inglaterra), Roma e Inter de Milan están interesados en los servicios del atacante, que tampoco tiene garantizada su presencia en el Mundial con la selección argentina. Por eso no será un detalle menor dónde Dybala continúe su carrera. De lo que haga en los próximos meses dependerá si consigue su boleto a Qatar.

También se despidió Chiellini

Unos días después de haber hecho oficial su marcha de la Juventus a final de temporada tras 17 años en el club, el veterano Giorgio Chiellini jugó su último partido ante los fanáticos este lunes contra Lazio. Titular en el último partido de la temporada en el Juventus Stadium, Chiellini fue sustituido a los 17 minutos por el neerlandés Matthijs de Ligt para que recibiera la ovación del público de la Vecchia Signora. El capitán, con una gran sonrisa, saludó a todos sus compañeros y entregó el brazalete al argentino Paulo Dybala, otro jugador que se despidió de los hinchas Bianconeris, antes de dar una vuelta de honor al estadio saludando a los aficionados mientras proseguía el partido.

Chiellini, que se despedirá de la selección italiana el próximo 1 de junio en un partido contra Argentina en Londres, anunció el miércoles su marcha de la Juventus, club al que llegó en 2005 y con el que ha ganado 19 trofeos. Por el momento, el central de 37 años no ha anunciado si dejará completamente el fútbol o si probará alguna aventura como jugar en el campeonato norteamericano, una hipótesis barajada por la prensa italiana.

”La Juve es todo para mí. Mi juventud, la experiencia, la madurez. La voluntad de ganar, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota”, indicó el defensor en un mensaje en Instagram antes del partido contra Lazio.”A partir de hoy este equipo, estos colores, este vestuario van a empezar a echarte de menos. Tú has sido un ejemplo, un guía, un hermano, un amigo”, le escribió en la misma red social su compañero Leonardo Bonucci.