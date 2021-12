San Lorenzo: “No, muchas gracias”, la respuesta que recibe el Ciclón de parte de los directores técnicos

San Lorenzo quiere cerrar el 2021 con un nuevo entrenador. Pero la realidad, el presente, le indica al club de Boedo que la situación le cuesta demasiado. Preocupa, además, que varias veces escuchó la misma respuesta: “No, muchas gracias” . Pasaron las negativas de Hernán Crespo, Gabriel Heinze, Luis Zubeldía y Néstor Gorosito. Surgieron nuevos nombres y seguirán las negociaciones porque el Ciclón precisa un técnico cuanto antes para diagramar el inicio del próximo año.

Hoy, Alexander Medina surge como la figurita difícil en esta cuestión. En principio, el uruguayo se reunió en su país con los dirigentes de la AUF (Asociación uruguaya de fútbol), pero la elección recayó finalmente en Diego Alonso. Diego Aguirre, ex entrenador azulgrana, también estaba en el radar del seleccionado celeste. La “Pantera”, además, acaba de dar por terminado su contrato con Inter, de Porto Alegre.

El Cacique Alexander Medina ahora es el apuntado por la dirigencia de San Lorenzo para ocupar el cargo de director técnico Juan Jose Garcia

Desde Boedo ya tuvieron contactos con el Cacique, que finaliza su vínculo en Talleres el 31 de diciembre y en estas horas se juntó con Andrés Fassi, el presidente de la “T”. Allí le ofrecieron una renovación, pero su idea sería cambiar de aire. Aunque para el Ciclón la realidad en esta operación tampoco es sencilla, ya que tras la salida de Aguirre de Inter, en esta institución ahora pensaron en Medina como un posible reemplazante. Y también es verdad que ante cada uno de los apellidos que surgen hay que tener en cuenta la endeble situación económica en la que se encuentra San Lorenzo. Ante un mercado monetario como el brasileño, la competencia se torna imposible.

Tras la rápida partida de Paolo Montero, en el Ciclón el apuntado inicial había sido Hernán Crespo. El ex delantero, que viene de un último paso por San Pablo (Brasil), charló con los dirigentes sobre el aspecto deportivo y su proyecto. Hubo diálogo, cortesía y ambas partes se escucharon. Aunque no se avanzó mucho más allá. Aquella vez dejaron una pequeña puerta entreabierta para el futuro. Es decir, si a finales de año ni San Lorenzo tiene entrenador ni Crespo cuenta con trabajo (o ninguna propuesta lo seduce), quedaba una posibilidad de volver a tantearse. Fue una idea, aunque esta opción realmente es muy difícil.

En cuanto a Zubeldía, su posible llegada había encendido una ilusión. Hasta hace algunos días era el candidato más firme. Desde la dirigencia de San Lorenzo que tiene como una de las cabezas visibles al manager Mauro Cetto conversaron con el DT –de manera informal– a finales de octubre. Un tanteo, una aproximación, dado que la continuidad del técnico en Lanús ya estaba en duda. Un punto vital tenía que ver con la búsqueda constante que muestra este director técnico por los futbolistas juveniles. Así, el interés fue creciendo una vez que se supo que se iba a marchar de la entidad granate. Existieron nuevas charlas y Zubeldía fue al grano: quiso saber cuál sería la situación en el caso de que Marcelo Tinelli –hoy de licencia en su presidencia– optara por regresar al club. La respuesta no fue precisa y todo quedó en el aire.

Mauro Cetto, secretario técnico de San Lorenzo, encargado de las negociaciones con los directores técnicos Instagram @SanLorenzo - La Nación

Con el orden institucional azulgrana muy revuelto, ese es otro aspecto que desorienta a los entrenadores tentados. Sumado a esto, es posible que el técnico de 40 años se tome un descanso o se vaya al exterior. Tiene postergado un tema familiar en La Pampa tras el fallecimiento de su padre y quiere dedicarle más tiempo a su familia.

Como siempre sucede cada vez que San Lorenzo se queda sin entrenador, Néstor Gorosito es otro de los exponentes que apareció sobre la mesa. “Pipo” dirigió en 46 partidos al Ciclón (entre 2003 y 2004) y en los últimos años fueron varias las oportunidades en las que hizo público su deseo de volver a entrenar allí donde es un ídolo. “El club fue una de las satisfacciones más grandes de toda mi carrera. Muchas veces quiero ir a verlo y, por respeto, no puedo. Quiero mucho a esta institución, tengo mucha gente amiga. En su momento me dolió mucho porque me sentía ninguneado hasta por tipos que no habían jugado a la pelota. Es una ofensa, a mí no me gusta entrar en ternas con los que no jugaron”, manifestó en TyC Sports.

Lo concreto es que en las últimas horas él mismo descartó un posible regreso a Boedo. Gorosito tiene un contrato vigente con Gimnasia y Esgrima La Plata . “Estoy cómodo y mi cláusula es difícil de pagar. Me llevo muy bien con los dirigentes y estamos trabajando bien”, aseguró. Y finalizó: “No tengo dudas de que en algún momento voy a dirigirlo. Lo principal es que se junten Marcelo (Tinelli) y Matías (Lammens) y que entre los dos saquen al club adelante”.

Matías Lammens y Marcelo Tinelli, que tendrá que decidir si sigue de licencia en la presidencia de San Lorenzo Archivo

Con Heinze también fuera de cartera, algunos directivos pensaron en el uruguayo Aguirre (por su pasado en la institución) y en Julio Falcioni, que todavía debe definir su futuro en Independiente. También volvió a sonar el nombre de Leandro Romagnoli. Por ahora, apenas especulaciones y rumores: lo normal en circunstancias como estas. Dentro de la danza de apellidos, otro aspecto importante a tener en cuenta es que San Lorenzo no jugará en el 2022 ninguna de las copas internacionales. Un motivo que varios técnicos tienen en sus cabezas a la hora de analizar propuestas y objetivos.

El reclamo por las deudas

Asimismo, los problemas siguen surgiendo en Boedo. A sabiendas de que el club está en la búsqueda de un nuevo DT –lógicamente, para hacer frente a eso deberá desembolsar una suma importante de dinero–, son varios los futbolistas que lanzaron sus alertas. A los viejos reclamos de pagos atrasados de ex jugadores del Ciclón –Fernando Belluschi, por ejemplo– se sumaron nuevos pedidos de algunos integrantes del plantel actual como Ezequiel Cerutti. Y se sumarían otros.

Fernando Belluschi, uno de los exjugadores de San Lorenzo que le reclama una antigua deuda al club de Boedo