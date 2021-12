Gabriel Hauche vuelve a Racing. El sueño cumplido en un fin de año vertiginoso para un delantero que les habla a los hinchas: “comprendí cuán locos están”

Hace menos de tres meses, Gabriel Hauche dio un portazo impensado en Argentinos Juniors y se fue . Tras un cortocircuito con el DT Gabriel Milito, parecía que el año iba a terminar para el Demonio, literalmente. Pero el delantero, que cumplió 35 años el 27 de noviembre, tuvo un volver a vivir. Primero, con una llegada a préstamo relámpago a Aldosivi, donde la rotura de ligamentos de Joaquín Indacoechea le abrió una ventana reglamentaria para jugar allí las últimas fechas de Torneo 2021. Y ahora, tras la emoción en la despedida del equipo marplatense, con las puertas abiertas de par en par para sumarse a Racing, convertido en el primer refuerzo del conjunto dirigido por Fernando Gago para el 2022.

“Siempre se hablaba de mi vuelta y no sucedía, pero me llegaba la aceptación de los hinchas por todos lados. Y ahora que se dio mi regreso, que fui manejando con cautela porque no me gusta adelantarme a las cosas, comprendí cuán locos están, porque me explotaron el teléfono con mensajes de buena onda y eso quiere decir que querían que esté otra vez acá”, les dijo a los fanáticos de la Academia, en un video subido a las redes sociales del club. Será, en rigor, su tercer ciclo. Con la camiseta celeste y blanca levantó la copa en el torneo Transición 2014.

Volvió uno de los nuestros 💙



Bienvenido otra vez a casa, Gaby 🎓#BienvenidoGaby #VamosRacing pic.twitter.com/VsdrP3AhFB — Racing Club (@RacingClub) December 15, 2021

“Firmé el contrato y estoy feliz. Ojalá nos reencontremos cuanto antes”, describió su alegría. Lo aguarda un Racing que está en reconstrucción luego de las salidas del ídolo Lisandro López y de Darío Cvitanich, los dos hombres de experiencia que tenía el grupo en el ataque. En el equipo en el que jugó 153 partidos y anotó 28 goles en sus etapas anteriores se encontrará con Gago. Sus vidas se cruzaron en la ruta 2 en septiembre, con Hauche viajando a Mar del Plata para sumarse al Tiburón y Fernando regresando de la ciudad balnearia tras haber dejado el cargo de DT días antes. Por eso, el ciclo breve del delantero coincidió enteramente con el reemplazante de Pintita en la dirección técnica, Martín Palermo.

“Estoy contento. Terminé el año mejor de lo que esperaba y si Dios quiere lo voy a terminar como lo vengo soñando desde hace un largo tiempo. Ojalá que podamos disfrutar muchos momentos lindos”, había señalado este miércoles Hauche a ESPN, tras superar la revisación médica, todavía medido en sus respuestas.

Horas más tarde selló el vínculo por dos años con la entidad de Avellaneda. Dos cambios de equipo con la velocidad con la que se mueve en la cancha. La ilusión del regreso estaba, los nervios crecieron con el correr de las horas. “Antes de la pandemia estuve en conversaciones y no llegamos a un acuerdo, estuve cerca”, recordó.

Jugando para Aldosivi, Gabriel Hauche le convirtió a Argentinos la semana pasada Prensa Aldosivi

¿Cuál es su actualidad de cara al nuevo reto? La describe él mismo: “Me encuentra bien físicamente y futbolísticamente, con un buen presente, y eso está a la vista. Es lo que más me interesa antes de imaginarme otra vez con la camiseta puesta. Es importante el valor físico y futbolístico, porque si uno no está a la altura de lo que es Racing no tiene que dar el sí”. Esos factores son innegociables, como su actitud en el campo.

La conexión es contractual y sentimental. Hauche tiene el corazón en Temperley y en Racing. Jugó en los dos. Y dar la vuelta olímpica con la Academia lo marcó, le cumplió un sueño hace siete años. Es lo que anhelaba desde muy chico, cuando la situación del club era delicada y las coronaciones en los campeonatos se veían muy lejanas.

Hauche y un festejo de gol con Aldosivi ante San Lorenzo, por la 22da fecha del Torneo 2021 Diego Izquierdo

“Es un club movilizante y para mí, por mi pasado, mucho más. Acá pasé por todos los estados de ánimo, porque me tocó desde llegar y pelear el descenso; jugar muy poco internacionalmente porque quedamos eliminados enseguida en una Sudamericana, y me fui 10 días después de ser campeón”, señala. Con la clasificación lograda, el sueño de la Copa Sudamericana se renueva en 2022 .

"Soy hincha de Temperley y de Racing. Ahí me tocó ser campeón, algo que soñaba desde chico"#DiaDelHinchaDeRacing pic.twitter.com/CeAL1dkK4e — Fan de Hauche (@Fandehauche) March 7, 2021

Hay otro aspecto que suma puntos en su llegada: su versatilidad. Escurridizo, con buen pie para el juego asociado, sacrificado cuando el equipo lo necesita presionando a los rivales o llegando debajo del arco para empujarla, este 2021 lo tuvo gritando goles en el Bichito y en Aldosivi. El arco sigue estando entre ceja y ceja. Marcó cinco tantos en cada equipo, en 20 y 11 juegos, respectivamente .

Nacido en Remedios de Escalada, Hauche tiene experiencia internacional para sumar. Estuvo en el Verona italiano, pasó por el Tijuana y el Toluca en México y antes de regresar a Argentinos Juniors había jugado en Millonarios de Colombia. Integró el seleccionado argentino convocado por Diego Maradona y Sergio Batista. Hizo tres goles en cinco amistosos. No fue otra vida, fue ésta.

#LPFxTNTsports | La emoción de Gabriel Hauche, la gran figura de la cancha, tras el partido ante el Bicho: "De Argentinos tengo todas palabras de agradecimiento, es un club que quiero mucho y extraño mucho. No merecía irme como me fui." pic.twitter.com/VXXsnkkH8V — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 7, 2021

“No merecía irme como me fui de Argentinos, que es un club que extraño y quiero mucho, pero tuve la posibilidad de que enseguida me recibieran en otro lugar que me trataron 10 puntos”, dijo apenas unos días atrás, todavía en Aldosivi, tras desahogarse en la red y frente a las cámaras al enfrentar al conjunto de la Paternal en “el partido que hubiese querido evitar por el contexto”.

Anotó el descuento, cuando los marplatenses perdían 2-0 ante Argentinos, y lideró la remontada que terminó en el triunfo por 3-2. Sus ex compañeros fueron a buscarlo para abrazarlo. Aquella tarde, siguiendo las imágenes por televisión, deben haberse convencido en Racing de que era el momento para recuperar a un niño mimado. Ni @FandeHauche, la cuenta de Twitter que sigue sus pasos con profunda admiración, hubiera imaginado una película así.