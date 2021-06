Santiago del Estero: Diego Maradona tendrá su estatua frente al Estadio Madre de Ciudades, la más grande del mundo en bronce

SANTIAGO DEL ESTERO.– Cuando la pelota empiece a rodar esta noche en el Estadio Único Madre de Ciudades, entre la Argentina y Chile por la eliminatoria para Qatar 2022, comenzará el primer partido del seleccionado sin Diego Armando Maradona en vida. El ex capitán murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, y Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, siempre tuvo en mente hacer una estatua del 10 en el imponente estadio a la vera del Río Dulce. La idea original era realizarla de la misma estatura del ex futbolista, como había ocurrido con las tres glorias santiagueñas honradas en el hall principal: René Houseman, Luis Galván y Juan Carlos “Chango” Cárdenas. La muerte de Maradona convenció de que el homenaje fuera mayor.

La obra en bronce en honor a Diego Maradona ya fue colocada en uno de los accesos al estadio, de frente al río y a la avenida Costanera Norte, que lleva su nombre y fue inaugurada unos meses atrás. La organización tiene la esperanza de que Lionel Messi sea el encargado de descubrirla cuando el ómnibus que trasladará al seleccionado este jueves pase por allí.

“Las gestiones están. Esa parte es una zona de burbuja, al aire libre, y no habría mayores riesgos”, indicó una fuente de la gobernación santiagueña para LA NACION, sabiendo que mucho dependerá de la predisposición del astro argentino. De no darse lo de Messi, se la descubrirá antes del partido con las autoridades presentes.

Las autoridades esperan que Lionel Messi acepte descubrir la estatua, que mide cinco metros y, según las autoridades, es la más alta del mundo en honor a Maradona hecha en bronce; la supera una de 15 metros en cemento, emplazada en Dubái. FB Estadio único Madre de Ciudades

La obra fue realizada por el artista argentino Carlos Benavídez, uno de los más prestigiosos del país, que ha construido esculturas de distintos materiales y sobre distintas figuras del país. Fue inspirada en una foto de Maradona en la semifinal de México 1986, la del 2-0 a Bélgica con dos golazos del 10.

La estatua tiene una pelota a los pies de la figura y se basa en un pedestal de un metro recubierto de granito y que lleva la inscripción “Diego Armando Maradona”, con el año de su nacimiento, 1960, y el símbolo del infinito. “Está ubicada de tal manera que la gente podrá sacarse fotos con el estadio de fondo”, destacan desde la administración del Madre de Ciudades.

La escultura mide cinco metros y, según la presentan las autoridades, es la más alta del mundo en honor al 10 hecha en bronce. Y señalan que, entre todos los materiales, es superada solamente por una de 15 metros ubicada en Dubái, de cemento. La Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero tiene preparada una batería de obras a lo largo de la costanera, que en conjunto serán denominadas “Paseo Diego Armando Maradona”.

Serán esculturas, pinturas, otras referencias, descansos y una serie de trabajos con Maradona como eje en momentos épicos de su carrera, como los dos goles a Inglaterra en México ’86, la obtención del Mundial y varios más, en los varios kilómetros de longitud que tiene la vía que nace en el Parque Aguirre y termina en el barrio Lomas del Golf, del norte de la capital santiagueña.

El estadio Único Madres de Ciudades, de Santiago del Estero, será uno de los puntos que compondrán el Paseo Diego Armando Maradona. FB Estadio único Madre de Ciudades

El estadio fue inaugurado con el 5-0 de River a Racing por la Supercopa Argentina este año y luego han jugado allí Central Córdoba (contra Platense, River y Racing) y Güemes (frente a Rafaela), que lidera una de las zonas de la Primera Nacional. El Argentina vs. Chile de esta noche será el bautismo internacional del Madre de Ciudades, nombre que refiere al apodo de la capital, la primera urbe fundada en el actual territorio argentino, en 1550.

La expectativa de los santiagueños es alta pero lamentan no poder acceder, ya que no habrá público. La policía no permite aglomeraciones en la zona del hotel donde se concentra el plantel argentino, en Termas de Río Hondo, a 70 kilómetros de la capital. En tanto, el equipo chileno aterrizó en la provincia el martes a la noche en un vuelo chárter y se aloja en un hotel de La Banda, a cinco kilómetros del estadio.