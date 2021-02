Ramón Abila conmovió al mundo del fútbol en noviembre al confesar el delicado momento por el que atravesaba luego de que su hermano se quitara la vida; hoy sufre por el Morro García. Fuente: AP - Crédito: Marcelo Aguilar / archivo

7 de febrero de 2021

Ramón "Wanchope" Abila, el atacante de Boca,conmovió al mundo del fútbol en noviembre pasado al confesar el delicado momento por el que atravesaban él y su familia luego de que su hermano se quitara la vida tras padecer depresión. El cordobés, impactado por la noticia sobre Santiago "Morro" García que sacudió a todos este sábado (el delantero uruguayo, que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, fue encontrado muerto en Mendoza y todos los indicios conducen a que se trató de un suicidio), lo despidió, con dolor, dejando un mensaje profundo.

"Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol, pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos las camisetas sin importar el resultado, respeto mutuo y mucha admiración. Morro querido me hiciste mierda con esta decisión, pero sólo deseo que sea tu paz. Fuerza a esa gente que te quería como ser humano, a los otros solo le importaba si le generabas dinero, la foto del momento o las luces del crack deseada por todos para presumir en las redes sociales. Se olvidaron de Santiago, perdón fenómeno. Abrazo grande al cielo y me quedaron por siempre tus recuerdos", escribió, el futbolista de Boca, en Instagram.

Con una foto del Morro y Diego Maradona, Wanchope lanzó una propuesta: "Ya que no se puede usar el nombre del Diego para la copa, y en esta vida acá se hace muy poco por el ser humano, no estaría mal ponerle el nombre del Morro en modo homenaje ya que tanto nos alegró con su talento en nuestro fútbol. Mientras tu nombre no deje de escucharse, esos que pasen algo similar sabrán que todavía hay esperanza de salir adelante".

En su momento, destruido por dentro, Abila contó que el fallecimiento de su hermano había sido por depresión. "Nunca nos avisó, que pasa mucha gente. El dolor es mucho y estamos muy tristes. Hay que decirle a la gente que pasa por esa situación para que pida ayuda. Hay mucha gente que va a querer ayudar y va a tener la necesidad de hacerlo. No se tiene la idea del dolor que significa eso. Estamos todos muy tristes", dijo Abila, en noviembre, tras la victoria de Boca sobre Newell's (2-0) por la Copa Maradona.

Jaime Ayoví y Morro García, cuando jugaban juntos en Godoy Cruz. Fuente: Archivo

Igual de conmovido se mostró el delantero ecuatoriano Jaime Ayoví, compañero del Morro García durante mucho tiempo en Godoy Cruz. Ayoví reveló intimidades de la última conversación que tuvo con el uruguayo y dejó un mensaje desgarrador. "Estoy loco hermano. 'Me dejaste sólo' me decías, no sabía que eran señales", escribió, lamentándose, en sus redes sociales. "Estoy loco hermano pero ya levanto este barco. No puedo todo, me dejaste solo", le había escrito García a Ayoví, refiriéndose al momento por el que atravesaba.

