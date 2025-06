Scaloni confirmó a Messi de titular, elogió a Colombia y respondió si Argentina es la mejor selección del mundo

Siempre resulta interesante escuchar a Lionel Scaloni, porque si bien no suele dejar títulos rimbombantes y sus conferencias suelen tener un tono similar, en cada respuesta deja algún concepto para destacar. El técnico de la selección habló este lunes en la previa del partido con Colombia, uno de los últimos que se jugarán en la Argentina antes del inicio de la Copa del Mundo. Y no evitó ningún tema: Messi, Cristiano, Mastantuono, su continuidad después del Mundial y la falta de competencia con selecciones europeas, una cuestión a revisar de cara al futuro inmediato.

En primer lugar, el DT confirmó la presencia de Lionel Messi como titular en el partido de este martes a las 21, en la cancha de River, ante Colombia. “Leo va a jugar de entrada, no tenemos duda. Y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo”, dijo Scaloni. El capitán había sumado minutos en la victoria ante Chile y volverá a estar desde el inicio frente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Lionel Messi arrancó ante Chile en el banco de suplentes, pero será titular este martes ante Colombia Marcelo Hernandez - Getty Images South America

Si bien Colombia lleva cinco partidos sin triunfos, para Scaloni será un rival complicado: “Es un poco extraño decir que está en un bache. Para mí ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte. Perdió sobre el final contra Uruguay y mereció ganar otros tantos. Su posición en la tabla es engañosa: si hubiese ganado, estaría segunda. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas”.

Scaloni destacó el buen presente de su selección, pero, ante la consulta de un periodista, prefirió no entrar en polémicas sobre si Argentina es hoy por hoy el mejor combinado del mundo. “No tiene sentido definirlo de esa manera. Nosotros somos un equipo competitivo que puede jugar de igual a igual con cualquiera. Y si no estás bien, contra este tipo de selecciones (por Colombia) podés perder”, expresó. Y reconoció: “Lo que sí no esperaba era que estemos clasificados tanto tiempo antes siendo unas eliminatorias tan parejas. Eso es muy meritorio, y sí es verdad que hemos sacado una linda ventaja ganando los últimos partidos. Hemos sacado puntos en partidos en los que es difícil puntuar. En líneas generales hemos mantenido una regularidad y eso a uno lo deja tranquilo”.

"LEO VA A JUGAR DE ENTRADA". Scaloni confirmó que MESSI será titular ante Colombia por las #EliminatoriasSudamericanas.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/thxPWAqQUF — SportsCenter (@SC_ESPN) June 9, 2025

Esta vez no se esperan sorpresas en el equipo. Más allá de alguna duda puntual (Barco o Medina en el lateral, Almada o González por izquierda), el margen para hacer más cambios es ínfimo. Ante Chile, Scaloni rotó un poco, tanto por decisión propia como por obligación, ya que varios titulares estaban suspendidos. El técnico explicó que le gustaría seguir dando oportunidades a los jóvenes, pero que no todos los partidos ni todos los momentos son propicios para hacerlo. Ni siquiera Almada, de muy buen presente, tiene asegurada su permanencia entre los once. En relación a si el volante puede compartir equipo con Lionel Messi, Scaloni fue más que claro: “Los que juegan bien pueden jugar juntos, y el que juega bien, al lado de los que juegan bien, juegan mejor”.

Franco Mastantuono en acción, en el entrenamiento de Argentina

El entrenador también se hizo un tiempo para hablar de la situación de Franco Mastantuono, convocado para esta doble fecha y flamante refuerzo del Real Madrid, y la posibilidad de que Leandro Paredes regrese al fútbol argentino con la camiseta de Boca Juniors. “Si es que realmente se da, es un montón. Irse al Real Madrid es una cosa gigantesca. Hablamos del mejor o uno de los mejores clubes del mundo. Es un paso enorme para él y lógicamente sigue teniendo 17 años. De nuestro parte, hemos hablado con él en estos días: con esas ganas, esa cabeza y esas ganas de aprender, seguramente le va a ir bien”, dijo sobre le juvenil de River.

Leandro Paredes siempre parece cerca de Boca, pero permanece en Roma NurPhoto - NurPhoto

Sobre Paredes, en cambio, prefirió ser más cauto: “Nosotros no nos metemos en las decisiones de los jugadores porque detrás de esto hay un montón de cosas: familiares, económicas… Nosotros vamos a valorar su rendimiento y punto. Si nos quieren contar, nos cuentan. Creo que no es importante dónde estén, sino que es importante que jueguen. Si vuelve será espectacular para el fútbol argentino, otro campeón del mundo más. No puedo ir más allá porque no tengo mucha información, repito que no nos metemos”.

Scaloni también se refirió a la posibilidad de que Walter Samuel se sume al cuerpo técnico encabezado por el rumano Cristian Chivu en el Inter. Aunque en Italia lo daban como un hecho, el entrenador confirmó que el Muro seguirá siendo parte de su cuerpo técnico. Además, contó que a él también le llegaron propuestas para dirigir, pero aclaró que por ahora no tiene decidido dar ese paso ni hacerse cargo de ningún equipo.

Messi en compañía de otros futbolistas de la selección; el rosarino jugará desde el primer minuto ante Colombia

“Walter agradeció el llamado (de Inter), es el club de su vida, donde ha hecho toda su carrera, pero tiene un compromiso con nosotros, y dice mucho de él la decisión de quedarse. Es una muestra de cariño y profesionalidad. Le duele en el alma no poder ir, pero así está la cosa”, aclaró.

Sobre su futuro, aclaró que ha recibido sondeos de otros equipos, pero prefirió no darles importancia. “Hasta 2026 estoy acá, aparte de ahí a que lo que te dicen sea verdad... ¿Sabés cuánta gente hay que te ofrece cosas? No conviene detenerse en eso, porque te desvía y la verdad es que no estoy convencido de si dirigiría alguna vez a algún club. Me gustaría, pero no sé si en el corto plazo. Mejor no contestar, seguir con la tuya hasta el Mundial, y después ya se verá“.

Lionel Scaloni habló de la lista para el Mundial 2026

Por último, Scaloni relativizó la importancia de enfrentar a selecciones europeas en la preparación para la Copa del Mundo. Por el momento, no hay amistosos a la vista contra equipos del Viejo Continente, pese a que durante su ciclo solo se midió con cinco selecciones europeas y logró competir de igual a igual ante las grandes potencias: “Si digo que no es importante, mentiría, pero si digo que es fundamental, también. Los números están ahí, a mí no me desvive jugar con los europeos. Si no se puede, no se puede. Y si hay alguna ventana para jugar con ellos, tampoco es cuestión de buscar al que quede libre. Es importante que nos juntemos, hagamos nuestras cosas, y que si tenemos que jugar contra un rival que no sea europeo, hagamos lo que tenemos que hacer en la cancha. Al final, nuestros jugadores compiten todos los fines de semana contra ellos. Para la gente, a nivel espectáculo, no es lo mismo un Argentina-Alemania que un partido con otro rival, pero para nosotros no es algo clave. Si me preguntás a mí, no tendría problema de jugar, pero no es algo que me preocupe".