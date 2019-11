Fuente: Reuters - Crédito: Amir Cohen

Este lunes será la última presentación del año para la selección argentina de fútbol. En Tel Aviv, el conjunto capitaneado por Lionel Messi jugará frente a Uruguay el último partido amistoso de esta fecha FIFA, y así cerrará el año para luego concentrarse en la primera fecha de las eliminatorias que comenzarán en marzo. Fue un fin de año atípico, con nuevos jugadores, nuevos sistemas y una victoria frente a Brasil, algo impensado algunos meses atrás. Pero el equipo nacional que dirige Lionel Scaloni comienza a levantar vuelo, a probar jugadores y a fuerza de convicción y entrenamientos, endereza el rumbo, que en algún momento pareció perderse.

"Lionel Messi y Sergio Agüero juegan mañana. No me atrevo a confirmar mucho más, recién se cumplen 48 horas del partido que jugamos con Brasil. Aún no tengo confirmado el equipo, vamos a esperar un poquito más. Nos tomaremos medio día más. Quiero sacar un equipo fresco, que esté al cien por ciento. Pero, si bien habrá variantes, no tendremos muchos cambios con respecto a lo que hicimos con Brasil", dijo el entrenador argentino frente a la prensa.

Tras la victoria del viernes frente a Brasil (1-0, gol de Messi), Scaloni se mostró a gusto en conferencia de prensa. Confía en el trabajo realizado, pero es cauto al momento de deslizar algún nombre de los jugadores elegidos para el duelo. En cuanto a nombres, los únicos dos que se animó a dejar en claro, fueron la presencia de Messi y de Sergio Agüero, los nueve restantes se deberá esperar hasta el día del partido.

Por eso mismo, Scaloni tampoco apuntó a cómo jugará el equipo este lunes. No describió ningún sistema de juego y apuntó que no sabe aún si jugarán con tres o con cuatro jugadores en el medio, por eso no puede confirmar los once titulares, y lo que terminaría por inclinar a uno u otro de los jugadores que luchan por un lugar. Además, al ser el último partido del año antes de las eliminatorias, no descarta probar algún nuevo jugador.

"Los futbolistas que aún no sé si voy a poner no tienen molestias. Es sólo cansancio, pero nadie tiene molestias. De hecho, es cansancio propio del partido. Por eso nos tomaremos medio día más para pensar bien el equipo titular. La mayoría de los jugadores saben quiénes van a jugar. Me gustaría sacar un equipo bastante fresco y al ciento por ciento desde la condición física, por eso esperaremos", explicó.

El camino de Uruguay

Uruguay viene hace años trabajando bajo el mismo proyecto. Desde 2006 que Oscar Tabárez es el técnico de la selección mayor y a partir de él es que crecen las inferiores, todas bajo un mismo camino. Por eso, es una selección que tiene una buena mezcla entre experiencia y juventud, y si bien no alcanzó los primeros puestos en el Mundial Rusia o la Copa América, su buen juego y sistema aceitado, son la envidia de varias selecciones.

A esto hizo referencia el DT argentino, quien elogió el trabajo de los uruguayos, y además apuntó que el encuentro de mañana será aún más difícil que jugar ante Brasil. "Esperemos que mañana podamos brindar un buen partido. Uruguay es una de las mejores selecciones del mundo. Tiene una mezcla de juventud y jugadores con experiencia", describió Scaloni.

"La valoración de Uruguay es la máxima. Es de las mejores del mundo, con una mezcla de juventud y experiencia. No perdieron este año y sabemos de la peligrosidad que tiene. Soy un admirador fiel del fútbol uruguayo: a su entrenador lo admiro y el camino que ellos iniciaron hace unos años es el que nosotros estamos tratando de seguir. Imaginamos un partido difícil, muy duro. En cierto modo, Uruguay es hasta más difícil que el de Brasil dependiendo si juegan con dos delanteros fijos o con tres por las bandas, pero eso ya no depende de nosotros. Será muy difícil", agregó.

Finalmente hizo una reflexión del rendimiento nacional y acerca de lo que se viene: "Cuanto más fuerte sean los rivales, mejor. Lo importante es jugar contra grandes selecciones. Estamos satisfechos con los equipos que nos tocaron en estos amistosos. El balance es positivo. Intentamos sumar nuevos jugadores en la selección. Creo que formamos una buena base con futbolistas que ya venían vistiendo esta camiseta."