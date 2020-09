Scaloni destacó que "la selección es de todos" y no le cerró la puerta a Di María Crédito: Tuitter

Las palabras de Ángel Di María retumbaron fuerte en la escena de la selección nacional. Después de alcanzar la final de la Champions League siendo una pieza clave de un PSG repleto de figuras internacionales, el atacante habló el miércoles de su ausencia en la convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias frente a Ecuador (8 de octubre) y Bolivia (13 de octubre) y no ocultó su tristeza al afirmar que no le dieron "ninguna explicación". Ahora, el técnico del seleccionado decidió hablar para aclarar la situación.

En diálogo con Cadena 3, Scaloni trató de esquivar la polémica y dejó abierta la puerta para un posible regreso en un futuro. "No le cerramos la puerta a nadie, la selección es de todos, las puertas están abiertas y en ese sentido soy bastante claro. Ahora mismo las cosas están así, pero en un futuro puede ser lo contrario", destacó el entrenador.

Después de participar en la Copa América de Brasil 2019, en la que alcanzó los 102 partidos con 20 goles con la camiseta albiceleste, Di María no participó de ninguno de los seis amistosos posteriores y desapareció del radar del técnico, que la semana pasada tampoco lo incluyó entre los 30 argentinos del exterior que comenzarán el 8 de octubre frente a Ecuador en Buenos Aires las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Di María, sobre su ausencia: "No le encuentro explicación ni me la dieron" Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

"No le encuentro explicación. Es difícil asumirlo. No tengo palabras. Para mí, la selección es lo único, lo máximo. Para eso me rompo el o... en el club. Es difícil no ser convocado con el momento futbolístico que estoy pasando. No me dieron ninguna explicación, no sé qué decir. Supongo que considerarán que habrá mejores jugadores en mi puesto. Llevó más de un año en un gran nivel sin ser citado. La seguiré peleando, como lo hice siempre. Trabajaré para demostrar que puedo estar", disparó Di María en Radio Continental.

"Si hay recambio, tampoco tendrían que estar Leo (Messi) o el Kun (Agüero). Tengo 32 años y en cada partido demuestro que pareciera que tengo menos edad. Demuestro que puedo estar en el nivel de Neymar y Mbappé. Cada gol y cada gran partido que hago lo pienso como algo que me hará volver a la selección. Amo a la selección, deseo con toda mi alma volver a vestir esa camiseta. Cada vez que se da una lista y no estoy, tengo que ocultarle a mis esposa e hijas la amargura que me da", agregó el Fideo.

Cuando agarramos la Selección era un momento de recambio y no había una base de jugadores, pero ahora sí la tenemos Lionel Scaloni

Por fuera de la polémica, Scaloni también mostró su optimismo de cara a los dos primeros partidos de las eliminatorias que tendrá que afrontar la selección en octubre. "Tenemos ganas de jugar y competir. Estamos confiados en que nos va a ir bien aunque hace mucho que no jugamos. Cuando agarramos la selección era un momento de recambio y no había una base de jugadores, pero ahora sí la tenemos", agregó el DT el programa La Central Deportiva.

"Este parate por el coronavirus no nos vino nada bien porque queríamos seguir jugando, pero al menos tenemos una buena base y tengo confianza en lo que viene. Yo quiero que el equipo juegue bien y gane y lo vamos a intentar al máximo", comentó el entrenador. "Me gustaría que el que venga sepa bien a qué viene: quiero que la selección gane y que la gente se identifique con este equipo. La idea principal es que la selección juegue bien para intentar ganar".

