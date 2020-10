Sebastián Villa jugó este sábado un amistoso frente a Estudiantes, de Río Cuarto, y marcó un gol en la victoria de Boca por 3-1 en Ezeiza. Fuente: LA NACION - Crédito: Instagram

La gran mayoría de hinchas de Boca se habrán sorprendido en los últimos amistosos que disputó el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo. Es que Sebastián Villa, el hombre que está en el ojo de la tormenta desde abril, cuando fue denunciado por violencia de género y amenazas por su ex pareja, y sigue a la espera del fallo de la Justicia, fue parte de los partidos preparativos del xeneize de cara a lo que se avecina. Esto, en el contexto ya conocido: a finales de agosto, la institución tomó la decisión de que no se ponga oficialmente la camiseta del club en tanto no se resuelva su compleja situación. Pero no sólo ahora se entrena de manera grupal sino que además participó de los últimos amistosos ante Arsenal y Estudiantes, de Río Cuarto. ¿Cambió algo en los últimos días? ¿Se avecina un fallo favorable y el técnico sabe que podrá empezar a usarlo? ¿Jugó porque hay temor de que el futbolista los demande por no dejarlo trabajar?

Si se especula con tantas preguntas es porque desde el club se contradijeron varias veces sobre la cuestión. Y no se descartan más idas y venidas sobre el tema. Evidentemente, no debe ser fácil manejar una situación así. Ni que hablar si, justamente, en la campaña previa a las elecciones de diciembre que tuvo como ganador a Jorge Amor Ameal, se hizo tanto eco en la creación de la Secretaría de la Mujer y, al momento de introducir el sobre en la urna, ellas eligieron mayoritariamente darle el voto de confianza a este Gobierno.

"Villa es inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario", comenzó sentenciando Ameal a pocas semanas de la denuncia, en medio de la inactividad por la pandemia. "Si llega a ser culpable, hay que curarlo. No se puede sobre la pena seguir penando", profundizó en su opinión el presidente unos meses después, generando indignación y críticas internas por las palabras utilizadas. Eso sí: según pudo averiguar LA NACION, esas expresiones fueron apoyadas en la intimidad por el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme. Poco tiempo después, la decisión de que no juegue oficialmente hasta que se dicte la sentencia. Pero en la última semana el colombiano apareció en la cancha, en los amistosos ante Arsenal y Estudiantes de Río Cuarto. Y sino jugó ante Argentinos fue porque estaba con molestias musculares. ¿Y entonces?

El extremo que fue fundamental en la banda izquierda para que el equipo fuera campeón de la Superliga ya participó en dos de los tres amistosos que disputó el equipo en medio del receso por Eliminatorias para prepararse para lo que vendrá: la última jornada de la zona de grupos de la Copa Libertadores ante Caracas (el jueves, aunque el xeneize ya clasificó a octavos de final en el primer puesto) y el comienzo de la Liga Profesional. Hace diez días, ante Argentinos, no participó de ninguno de los dos partidos por sufrir molestias. El miércoles, frente a Arsenal, fue titular en el único partido que se jugó. Mientras que este sábado, en el duelo con Estudiantes, de Río Cuarto, ingresó en el segundo tiempo por el juvenil Enzo Roldán y anotó el gol que cerró el 3-1.

¿Qué significa su reaparición? El club sigue aguardando la resolución judicial y, por ende, el Consejo, que impulsó la decisión que acompañó la comisión directiva, sigue impidiéndole a Villa vestirse de azul y oro para los compromisos oficiales. Pero ya nadie es capaz de asegurar que la situación siga así. Lo que jamás le impidieron fue entrenarse con sus compañeros en el día a día. Y que juegue los amistosos tiene que ver, principalmente, con que las novedades que recibieron en el último tiempo lo posicionarían en un lugar favorable en el caso. Entonces, desde el cuerpo técnico encabezado por Miguel Angel Russo piensan que deben empezar a ponerlo a punto. Por si en breve lo pueden volver a utilizar.

Si bien no tienen certezas acerca de cuándo estará la definición judicial, la idea del Consejo y del cuerpo técnico es tenerlo activo más allá de los entrenamientos. Y es que Boca ya jugó tres compromisos de Copa Libertadores, mientras que el atacante no juega un partido oficial desde el 14 de marzo. Entonces, se busca que el jugador, de 24 años, vuelva a adoptar la forma física y futbolística que lo destacó a comienzos de año y esté listo para jugar si la situación judicial se destraba.

Además, hay tres factores que empiezan a activar la idea de volver a imaginarlo en el equipo de Russo en el corto plazo. Por un lado, las declaraciones recientes de Cortés y de Fernando Burlando, su abogado. "Boca podría disponer del jugador cuando desee. Daniela (Cortés) no pretende que él no juegue. No se le puede impedir trabajar", le dijo el defensor a "Boca de Mujer". Por su parte, la chica se expresó en su Instagram y dejó en claro que quiere a Villa en la cancha: "Lo que viví no se lo deseo a nadie. Lo personal no tiene que ver con lo laboral".

Por otro, la oferta que hizo Atlético Mineiro de U$S6.000.000 por una mitad del pase. Boca la desestimó rápido: de esa cantidad, tenía que repartir el 15% con Tolima, que ostenta todavía el 30% de la ficha. "Si nadie ofrece diez millones como piso, muy difícil que hagamos la diferencia que deseamos", le advierten a este diario desde el Consejo de Fútbol. La oferta no era del todo mala, pero se puso el foco (de nuevo) en la expectativa de poder utilizarlo en el corto plazo.

Por último, el entrenador y sus compañeros lo extrañaron en los compromisos coperos. No encontraron el desequilibrio y la velocidad que imprime Villa por izquierda. Russo intentó primero con Gonzalo Maroni: enganche nato, se terminó desgarrando por un esfuerzo que no conoce ni sabe hacer. Luego, Agustín Obando: más adaptado a la función de volante por izquierda, pero con un nivel lejos del pretendido por el DT. Ofrecieron a Damián Batallini desde Argentinos, pero no convenció.

Boca había fijado posición: iba a esperar la decisión de la Justicia para volver a tener a Sebastián Villa en una cancha por los puntos oficiales. Quizás en breve aparezcan novedades de la Justicia. O no. Pero, mientras tanto, el colombiano se empieza a poner a punto.

