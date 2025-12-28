Así son las vacaciones de Morena Beltrán y Lucas Blondel en las playas paradisíacas de Uruguay

La periodista Morena Beltrán y el futbolista de Boca, Lucas Blondel, pasaron las Fiestas en Punta del Este, Uruguay. Con la intención de ponerle una pausa a su ajetreada agenda de compromisos laborales, la pareja subió varias imágenes y videos de su estadía en el país vecino, donde aprovecharon de la comodidad de las amplias playas, el mar y hasta festejaron su segundo aniversario.

Morena Beltrán compartió imágenes junto a Blondel y Pomelo, la mascota de la pareja

Visiblemente enamorados, Blondel y Beltrán posaron distendidos en varios momentos que incluyeron la presencia de Pomelo, su mascota, quien se sumó al viaje y le dio un color diferente a las instantáneas que se publicaron en ambas cuentas de Instagram.

Por el lado de la periodista, su posteo titulado “estalló el veranito” incluyó varias postales de ella en bikini, junto a amigas, en el mar con su pareja y la mascota. En cambio, Blondel, decidió publicar más momentos junto a Beltrán con imágenes a la orilla del mar y, también, junto a amigos del ambiente del fútbol y la música como Wos.

Beltrán y Blondel viajaron a Punta del Este

Además de imágenes que corresponden a los últimos días con Morena, el actual jugador del Xeneize hizo una recopilación de momentos vividos durante este año donde no contó con los minutos necesarios para mostrarse dentro del terreno de juego. A pesar de ello, el defensor mostró una vida social muy activa, rodeada de afectos.

La pareja disfruta de unos días en el país vecino

A sus 29 años, Blondel buscará salir del Mundo Boca en busca de más minutos de juego en otro equipo del fútbol argentino. En plena época de mercado de pases, en vísperas al comienzo de la pretemporada, el jugador tiene sobre la mesa una propuesta de Argentinos Juniors, que negocia con el Xeneize para una salida a préstamo. Lo que aún queda por acordar es la situación contractual del jugador nacionalizado suizo, quien evalúa los pasos a seguir para recomponer un 2025 sin actividad.

Morena Beltrán y Lucas Blondel disfrutaron de las playas de Uruguay

Mientras aguarda una resolución por su futuro en las playas paradisíacas de Punta del Este, el exjugador de Tigre habló en La Fábrica del podcast y contó detalles de cómo es su estadía en Boca, cómo recibe el aliento de la gente y qué será de su futuro.

“Cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador: el hecho de no sentirse útil”, fue una de las declaraciones más importantes para graficar cómo son sus días en el club.

Lucas Blondel disputó muy pocos minutos en 2025 y busca una salida de Boca Martin Mejia - AP

Con muy poco rodaje, Blondel explicó cómo trabaja la cabeza del jugador al saber que ni siquiera concentra los fines de semana, mientras, sus compañeros, salen a la cancha a disputar un partido oficial.

“Siempre me sentí mucho mejor adentro de una cancha, con gente al lado, que solo…“, destacó en otro fragmento de la entrevista que contó con las preguntas de los periodistas Francisco Cánepa y Mario Medoro. A la espera de encontrar una oferta de un club que quiera contar con sus servicios, Blondel manifestó su incomodidad al no ser considerado y buscará consensuar una salida para continuar su carrera profesional.